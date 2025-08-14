业内人士反对将EU ETS扩展至欧洲经济区以外的航班，呼吁加强CORSIA计划

根据提交给欧盟委员会的市场反馈，欧洲碳市场的利益相关者对扩大欧盟排放交易体系航空范围的计划持有不同的看法。

航空业利益相关方对将欧盟碳排放交易体系（EU ETS）扩展至欧洲经济区以外的航班表示担忧，认为此举将与国际航空碳抵消与减排计划（CORSIA）相冲突。

其他利益相关者在回应7月8日结束的委员会咨询时表示，CORSIA并非抵消航空排放的有效方案，并支持扩大ETS的适用范围。

在计划于2026年进行的系统审查之前，共收到了377份关于不同主题（包括航空排放）的回应。该审查将评估是否需要制定额外的政策来实现欧盟的气候目标。

CORSIA是由国际民航组织开发的一项全球市场机制，旨在应对国际航班的碳排放问题。该计划目前处于第一阶段，时间线为2024年至2026年。第一阶段是自愿的，共有129个国家参与，涉及了80%的年度排放量。第二阶段将于2027年至2035年进行，对大多数国际民航组织成员国来说是强制性的。

与CORSIA不同，EU ETS仅适用于欧盟内部的航班，但欧盟委员会正寻求将EU ETS扩展到往返欧洲经济区和欧洲经济区内部的航班，并计划在2026年7月前进行审查。

行业关注事项

航空公司和行业机构反对将EU ETS扩展到欧洲经济区以外，并强调此举可能会造成与非欧洲枢纽的竞争扭曲，并可能遭到第三国的报复。

受访者要求欧盟扩大并加强CORSIA计划。国际航空运输协会呼吁欧盟“将CORSIA应用于其管辖范围内的所有国际航班，包括目前属于EU ETS地理范围内的航班”，而CORSIA目前尚未覆盖这些航班。

其他几位受访者（包括卢森堡货运航空公司、美国航空协会、欧洲航空协会、欧洲商务航空协会、欧洲地区航空协会和维也纳国际机场）表达了类似的观点，强调了合规机制重叠的风险，并表示倾向于与CORSIA保持一致。

欧盟此前决定将ETS的适用范围限制在欧洲经济区内的航班，直至2027年，待进一步审查。

欧洲地区航空协会贸易组织表示，扩大范围“不仅会有超越欧盟管辖权的风险，还会引发针对欧盟航空公司的报复性措施”，而非营利组织欧洲商务航空协会则表示，“在国际民航组织的CORSIA计划仍在发展并与全球对齐的情况下，欧盟应避免单方面将ETS扩展到欧洲经济区以外的航班。”

看法不一

支持扩大EU ETS的利益相关者强调了几个争议点，包括覆盖范围、抵消要求以及CORSIA的未来方向。其中一些利益相关者呼吁加强该计划。

欧洲航空公司易捷航空表示，CORSIA仅覆盖了航空业总排放量的3%-4%，而EU ETS则适用于100%的排放。

该公司呼吁欧盟委员会在即将于十月召开的国际民航组织大会上推动加强该计划，届时各成员国将讨论未来三年国际民航的计划。

研究机构Carbon Market Watch批评了该计划的覆盖范围及对非航空业碳信用的依赖，强调了这些抵消措施背后的诚信问题。

其他利益相关者呼吁将CORSIA延长到2035年之后，并要求推迟欧盟的评估截止日期，以便更好地了解CORSIA在进入合规阶段后的发展情况。

航空燃料供应商SkyNRG也表达了类似的担忧，并补充说，CORSIA仅寻求将排放稳定在2019年的水平，且缺乏国际认可。如果这些问题未能成功解决，该公司表示欧盟应扩大ETS的覆盖范围。

价格差距

市场参与者对EU ETS配额与CORSIA合格单位之间的价格差距表达了担忧。

标普全球大宗商品旗下普氏于8月12日评估了EU ETS配额的价格为71.81欧元/吨二氧化碳当量（83.95美元/吨二氧化碳当量），而普氏CEC价格，反映CORSIA第一阶段合格信用的价格，被评估为22美元/吨二氧化碳当量（18.82欧元/吨二氧化碳当量）。

业内一些人士表示，目前评估航空计划的第一阶段为时过早，因为合规义务要到2028年1月才到期。

欧洲航空公司协会表示，“目前不宜对CORSIA合格排放单位的价格进行评判，因为这些仅代表初始价值。”

该协会强调称EU ETS配额价格经历了类似的变化，从6-25欧元/吨二氧化碳当量上涨到目前的60-80欧元/吨二氧化碳当量。

欧洲美国商会也持有类似的观点，称“在此时评估CORSIA为时过早，因为它尚未全面启动。”

标普全球大宗商品的分析师预计，在第一阶段，对CORSIA碳信用的需求将超过2.25亿吨二氧化碳当量，并在2035年达到14亿吨二氧化碳当量，但信用的供应仍然稀缺。

这是因为目前只有少数国家颁发了授权函，而授权函是CORSIA合规的一个关键要求，以确保碳信用额能够相应调整。

标普全球大宗商品分析师表示，如果已颁发授权函的国家中所有符合条件的项目都获得授权，则可用的信用额度仅为4,600万吨，仅能满足第一阶段预期需求的20%。

在注册机构Verra和GS澄清保险担保流程后，预计将有进一步的供应。澄清保险担保流程是CORSIA合规的另一个要求。炉灶碳信用项目的开发者一直是推动CORSIA地位的群体之一，最近几个月取得了一些进展。

普氏此前曾听闻，有可能符合CORSIA第一阶段要求的炉灶碳信用以16美元/吨二氧化碳当量成交。