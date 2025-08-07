访谈：马来西亚森林基金表示，马来西亚将于2026年初为碳项目推出国家级标准

马来西亚森林基金（MFF）企业发展与战略高级总监Suhaini Haron告诉标普全球大宗商品旗下普氏称，MFF在自然资源与环境可持续发展部的支持下，将于2026年第一季度推出一项国家级标准，以发行碳信用和管理当地森林项目。

碳项目的东道国在实施碳项目和监管碳市场中采用了不同的方式。一些国家采用了独立的国际标准，如Verra和Gold Standard，来发行基于自然的碳信用，而其他一些国家，如泰国，则是自行制定符合当地情况的方法。

MFF正在支持马来西亚实施类似于泰国的体系，并可能在未来采用该国的一些T-VER方法，尽管仍然存在差异，Suhaini在接受普氏的采访时表示。

“我们没有那种两级体系，即标准T-VER和国际优质T-VER。我们的森林碳抵消计划（FCO）将仅采用单一体系。对于打算根据第6条进行国际交易的项目，它们将有特定的标识，”她说。

除了第6条标识外，Suhaini表示，马来西亚的FCO还必须附带两个强制性标识。

“任何FCO项目都必须具备的强制性标识之一是‘E标识’，旨在确保对环境没有净损害。另一个则是‘S标识’，这意味着对社会社区没有净损害，”她说，并补充道，S标识有助于保护马来西亚的土著社区。

“我们从去年十月开始通过严格的流程制定FCO，包括技术工作组和利益相关者的磋商。目前，我们即将完成前四种方法的制定，”Suhaini说。

“我们将在本月开始试行这些方法，以测试这些方法的严谨性和构成方式，预计将于年底前完成，”她补充道。“因此，我们的目标是在明年第一季度推出FCO。”

Suhaini表示，前四种方法包括（1）造林、再造林和森林恢复；（2）改进森林管理实践；（3）湿地方法；以及（4）REDD+（减少毁林和森林退化的排放）。

她补充道：“政府已宣布明年开始实施碳税。作为该部的努力之一，我们正在推动将FCO纳入碳税制度，这将使FCO发行的信用能够在马来西亚的合规市场上使用。”

财务缺口

前四种FCO方法似乎与国际标准下的现有方法重叠，但Suhaini强调了建立国家系统的重要性。

“在我们制定FCO的第一阶段，我们实际上评估了世界上超过20个标准。我们进行了焦点小组讨论，以查看这些标准中的方法和活动是否适用于马来西亚，因为我们不想从零开始，”她说。

“然后我们意识到，某些方法在适用条件方面并不真正适合[马来西亚]，”她补充道。“例如，在马来西亚，红树林也遭到砍伐，所以我们希望一并探索是否能改进红树林产区的森林管理实践。”

Suhaini表示，尽管根据马来西亚法律，一些森林区域在法律上受到伐木保护，但这些“被认为受到保护”的区域仍可能面临退化，需要额外的财政支持。

“因此，我们正在探讨设定具体适用条件的可能性，以便某些活动能够被认可，从而解决这些财务缺口，”她说道。

“马来西亚在森林保护和恢复方面的资金需求约为21亿马币（4.97亿美元）。目前，这些资金主要通过政府和全球环境基金（GEF）在国内筹集，总额约为7亿马币，仍存在14亿马币的资金缺口。”她补充道。

Suhaini表示，在制定FCO时，她的组织严格遵循了国际最佳实践，包括自愿碳市场诚信委员会和国际航空碳抵消与减排计划的要求。

她补充道：“在第一季度全面实施之前，我们将分阶段推进，以确保FCO成为马来西亚一个可信赖的系统。”

国内保障

Suhaini说：“FCO试图解决的问题是将我们的森林定位为一项资产。最重要的是，我认为数据主权和政府在数据保护方面的保障至关重要。”

她补充道：“拥有一个国内系统使我们能够实现监测、报告和核查（MRV）的一致性，将这一机制与法律框架相协调，并惠及整个国家。”

Suhaini还表示，马来西亚的州政府在FCO的制定中发挥了积极作用。

“目前，许多项目开发商并非来自马来西亚。他们是国际参与者。如果你谈论的是为碳项目融资或开发碳项目，所有这些都涉及各种内部长期合同，这对各州来说可能是有风险的，”她说。

“因此，拥有一个国内系统可以为各州带来更多信心。在此背景下，我相信各州将对接受FCO持相当开放的态度，”她补充道。