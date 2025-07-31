由于商业不确定性，AEMO大幅下调可再生氢气发展前景

澳大利亚能源市场运营商（AEMO）7月31日的报告显示，AEMO已大幅缩减了其可再生氢能的发展前景，原因是商业不确定性增加和投资者信心下降。

AEMO的《2025年输入、假设和情景报告》概述了在三种过渡情景中可再生氢发展的不同轨迹，其中在“较慢增长”情景路径下，到2040年国内氢气消费量仅达到9太瓦时。

报告称：“与2023年绿色能源出口情景相比，氢气生产的作用明显较低，反映出当前影响商业投资和支持政策的不确定性。”但报告并未给出任何产量估计。

根据AEMO最保守的“缓慢增长”情景，到2040年，国内氢气消费量仅为9太瓦时，而“阶跃变化”情景——反映当前政府政策承诺——的消费量预计为15太瓦时。根据AEMO的“加速过渡”情景，即最激进的脱碳路径，消费量到2040年可能达到33太瓦时。

AEMO使用情景规划方法来评估现有和预期投资的系统充足性，以确定在能源转型过程中为消费者提供能源的经济高效方式。

AEMO表示：“这些情景提供了一种机制，以探索对能源系统的投资需求，同时考虑各种路径以实现澳大利亚政府承诺的各种政策，包括在2050年前实现净零排放的过渡。”

“因此，这些情景继续为规划能源系统提供广泛的环境，支持决策者确定总体投资需求，并将这些应用于AEMO的法定职能，以评估电力系统的可靠性和安全性以及天然气系统的充分性。”

绿色商品

“加速过渡”情景旨在将全球气温升幅限制在比工业化前水平高1.5摄氏度的范围内，该情景设想到2040年，国内使用氢气最高消费量将达到33太瓦时，另外还有19太瓦时用于绿色商品生产，包括绿色钢铁。

尽管国内使用面临挑战，AEMO强调了潜在的出口机会，特别是在绿色商品生产方面。

AEMO表示：“澳大利亚的国际贸易伙伴，尤其是亚洲的贸易伙伴，为澳大利亚开发和交付绿色商品以支持其脱碳行动提供了巨大的机遇。例如，澳大利亚作为全球最大的铁矿石出口国，并且拥有丰富的可再生能源机会，在这种情况下，该国完全有能力满足全球日益增长的绿色能源商品需求。”

AEMO的报告是在澳大利亚几个大型可再生氢项目遭遇挫折之后发布的，因为开发商面临着生产可再生氢的高昂成本以及买家和投资者缺乏兴趣的难题。

BP于7月24日表示，公司计划退出26吉瓦的澳大利亚可再生能源中心项目（Australian Renewable Energy Hub），这是一个位于西澳大利亚的重要可再生氢项目。

与此同时，澳大利亚伍德赛德能源公司于7月23日表示，公司已经退出其拟议的位于美国俄克拉荷马州的低碳氢项目，理由是成本上升和需求低于预期，同时推进其在该国博蒙特的低碳氨项目。

7月30日，标普全球大宗商品旗下普氏评估西澳大利亚碱性电解制氢（包括资本支出）价格为4.60美元/千克，较前一个月上涨7.48%。

7月31日，普氏评估日本碱性电解制氢（包括资本支出）价格为5.61美元/千克，较前一个月上涨5.45%。