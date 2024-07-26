澳大利亚的一些HIR碳项目，因缺乏土著机构的同意而搁置

据专家和市场消息人士向标普全球大宗商品透露，澳大利亚一部分人为诱导再生（Human-Induced Regeneration）碳项目由于未能获得土著团体的必要同意，难以获得碳信用。在漫长的谈判中，双方未能就收入分成达成一致。

HIR项目通过再生本土森林并储存碳生成澳大利亚碳信用单位（ACCU），这些活动包括管理牲畜放牧、控制野生动物活动以及停止化学破坏再生林。该方法已于2023年9月到期。

标普全球大宗商的普氏评估，2023年7月26日HIR碳信用单位（ACCU）的价格为34.10澳元/吨二氧化碳当量（22.36美元/吨二氧化碳当量）。

根据清洁能源监管机构的数据，澳大利亚共注册了466个HIR项目，占总碳项目注册量的约25%。

这些项目在2023-24财年（7月至次年6月）约占总发放碳信用单位的34%，成为该国碳信用生成的最大贡献者之一。

然而，由于缺乏项目利益相关者的同意，这些项目中的169个是有条件注册的，利益相关者可能包括土地所有者、银行、地方政府和注册的本土产权公司。

虽然项目可以有条件注册，但在获得所有批准之前不会发放任何ACCU。HIR项目在注册后有五年的时间获得所有必要的同意。

然而，据市场消息人士透露，这169个项目中，大多数没有获得当地产权机构的同意。

澳大利亚最大的项目开发商之一的"气候友好组织"（Climate Friendly）援引CER的数据称，约有116个HIR项目所处的地产都有土著群体作为利益持有人，其中超过三分之二的人没有征得他们的同意。

澳大利亚咨询公司Jabiru Capital的董事总经理Benjamin Halliwell认为："我认为还有超过三分之二的问题没有得到处理。"

谈判陷入僵局

市场参与者表示，有相当数量的项目缺乏土著所有权同意，无法与土著群体就收入分成达成协议。

墨尔本的诺顿玫瑰富布赖特（Norton Rose Fulbright Australia）律师事务所合伙人Elisa de Wit表示："我们未能看到同意的原因是，有时候本土产权方要求的比例高于土地所有者和项目开发商愿意提供的比例。"

市场消息人士称，早些时候，项目开发商能够以2%-3%的份额获得许可，但后来增加到5%左右，目前市场约为5%-15%。

一位HIR项目开发商表示："如果你几年前预算了5%，那么现在显然达不到那个水平。"

更高的分成比例会增加项目成本，因为它减少了土地所有者和项目开发商的收入。

时间和物流

如果涉及多个土著产权机构，获取同意在物流上也可能变得困难。

该项目开发商表示："距离遥远、成本高昂，当有20个参与者时，难以将所有人一次性集中在一个地方，这是所需的。"

消息人士表示，获取同意的延迟正在影响澳大利亚各地的项目，尤其是西澳和南澳。

另一位项目开发商表示："我听说有一两个开发商真的放弃了项目，甚至不再进行谈判，导致土地所有者没有开发商的支持，项目面临无法发放碳信用单位的风险。"

"气候友好"联合首席执行官Skye Glenday表示："在项目注册之前，与所有合作伙伴和同意持有者合作以确保项目注册得到支持的过程通常需要6到12个月，而最终确定所有合作细节并准备审计通常还需要12到18个月甚至更长的时间。"

Glenday表示，"气候友好"在五个项目中还有七个额外的同意正在与不同的本土产权持有团体进行深入讨论。

另一位澳大利亚主要项目开发商Greencollar的首席执行官James Schultz表示："这是一个复杂的过程，你需要投入足够的时间来完成。"

Greencollar表示，其注册的碳项目中有26个仍在进行本地产权许可程序。

立法明确性

澳大利亚国家碳机构碳市场研究所（Carbon Market Institute）表示，这些项目推迟获得当地同意，可能会限制HIR ACCU的供应。

第二位开发商表示："开发商背负了巨额债务，而这些债务似乎没有得到实际发放碳信用单位的项目的支持。"

de Wit表示："当初引入该计划时，注册前必须获得同意，但政府在2014年改变了规则，允许开发商在之后获得同意。"

然而，一个政府支持的独立委员会在2023年建议，取消在获得同意前在土著产权土地上有条件地注册ACCU项目的选项。

CMI表示，目前政府需要提供有关实施委员会建议的立法明确性。

第二位项目开发商表示："政府实施委员会建议的方式将对未来的注册率产生重大影响。"

Halliwell补充说，一些有与本土团体合作经验的买家，如矿业公司和化石燃料公司理解这个问题，并已向开发商提出。