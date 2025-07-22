可持续航空燃料市场探索沼气作为低碳原料

在近期的可再生天然气（RNG）与可持续航空燃料（SAF）资本市场峰会小组讨论中，SAF行业专家表示，RNG有望在未来几十年成为低碳航空燃料的可靠原料，并指出预期的供应增长可以帮助该行业实现生产目标。

与会专家指出，RNG作为可持续原料的潜力，可以助力现有的SAF生产。SKYNRG的高级顾问Andy Billig表示：“我们对RNG非常看好，[我们正在建设]一个5,000万加仑的RNG转SAF工厂。我们认为，当其他原料如加氢酯和脂肪酸（HEFA）的供应达到极限时，RNG可以填补这一空缺。如果HEFA的供应在2030年代达到顶峰，就必须有其他替代方案。”

将RNG整合到SAF生产过程中面临一些障碍。NXTClean Fuels的首席执行官Christopher Efird表示：“我认为这将是一个挑战。如果你看看7月份的数据并在美国国内年化，我们的开工率大约是4亿加仑。”他补充道：“这与我们两年前、仅仅18个月前的情况相比是一个很大的进步。”

RNG与SAF整合面临的另一个障碍是SAF和RNG项目的共同选址，这需要一个强大的供应链。Billig表示：“与SAF生产设施进行共址可以帮助降低风险”，但也承认扩大这些运营规模所面临的挑战。“我们的障碍在于规模。因此，你可以建设一个非常小的SAF工厂并进行共址，或者如果你要生产5,000万加仑的SAF，那么可能没有一个RNG工厂能够供应这么大的量，”Billig说。

技术和成本阻碍增长

然而，技术障碍依然存在，而且启动新RNG项目的高昂资本成本使问题更加复杂。

Aether Fuels的可持续发展总监Alyssa Norris说：“我们一旦建成一座工厂，就会有更多的资金跟进。当前的一大挑战是降低风险。这是项目获得融资的关键。”

她建议，稳健的碳核算框架以及成熟的证书交易模式，将为RNG采购领域提供支持并带来流动性。

即便如此，Norris表示，市场仍将不得不依赖长协采购来支撑投资。

在采购和销售方面的成本透明度使得SAF生产商如履薄冰，他们必须在高资本支出环境中确保现金流。

“从根本上说，要启动这些SAF项目，我们需要与航空公司达成长期的采购协议。另一方面，我们需要与生产商达成长期的RNG采购[协议]。”

美国能源部设定了到2030年30亿加仑/年SAF的生产目标，这一目标与航空业到2050年实现净零排放的承诺相呼应。Efird表示：“整个航空业已承诺到2050年实现净零排放。我认为所有这些目标都将面临挑战，但我认为已经取得了一些进展。”

然而，实现这些目标并非没有挑战。根据行业评估，目前的生产水平显著较低，美国的年化生产率约为4亿加仑。

Billig强调，实现这些目标需要多管齐下。他表示：“我们正在取得进展，但我认为这些目标过于乐观了，”同时也承认未来仍存在诸多挑战。与会专家表达了担忧，认为SAF生产中的“低垂果实”已经被采摘，许多较容易的工厂改造已经完成。Efird对此表示赞同：“下一批SAF生产商正在苦苦挣扎，”他指出，随着新建项目开发商寻求项目融资，该行业可能会陷入停滞。

其他行业专家预测，美国SAF生产的30亿加仑目标将难以实现。RMI的高级助理Aamir Shams表示：“我们认为，[到2030年30亿加仑/年的目标]将会有大约10亿加仑的缺口，如果足够幸运的话，可能会达到23亿加仑。”

该讨论还涉及到SAF生产商和RNG供应商之间长期承购协议的重要性，这对于确保融资和稳定供应至关重要。

与会专家对于当前的监管环境表示担忧，并强调需要明确的政策来促进SAF和RNG的发展。Efird说：“事实证明，联邦政府并不是是一个可靠的合作伙伴。” 就SAF计划来说，州级激励措施和对SAF计划的支持至关重要，这一点令人担忧。他补充道：“各州需要加快审批流程并建立需求侧支撑，”并指出伊利诺伊州和科罗拉多州等地区的成功案例。

标普全球大宗商品旗下普氏评估7月21日RNG溢价（不包括加州）为20.26美元/百万英热，与前一日持平。同时，加州RNG溢价上升至26.38美元/百万英热，较前一日上涨4美分。

7月21日普氏评估加州纯SAF价格为7.05美元/加仑，较7月14日上涨了17.10美分（2.48%）。同期，伊利诺伊州纯SAF估报8.29美元/加仑，下跌了19.41美分（2.29%）。在加州，混合了30% SAF的航空涡轮燃料估报5.36美元/加仑，而在伊利诺伊州则为5.47美元/加仑。