访谈：印度金达尔钢铁公司将在3-4个月内在直接还原铁装置中引入可再生氢气

印度的金达尔钢铁电力有限公司（JSPL）计划在未来3-4个月内，在奥迪沙邦的安古尔实现其低碳钢设施的第一阶段投产，JSPL绿色氢能和绿色钢铁部门负责人Naveen Ahlawat于7月16日表示。

根据Ahlawat的说法，该项目与子公司Jindal Renewable Power合作开发，每年将生产4,500吨可再生氢，并将其整合到直接还原铁工艺中，以减少范围1和范围2的二氧化碳排放。

“该项目正在分阶段实施，第一阶段将在未来三到四个月内启动，”Ahlawat在接受普氏采访时表示。“后续阶段将基于第一阶段完全符合要求的概念验证进行规划。”

该项目使JSPL成为印度工业脱碳领域的领先者，与其服务于对可持续钢材有需求的市场的战略相一致，特别是欧洲。根据Ahlawat的说法，欧洲的碳边境调整机制将从2026年开始对高排放进口产品征收关税。

2024年9月，JSPL宣布计划在其年产180万吨的安古尔直接还原铁厂中引入可再生氢，这将在未来2-3年内将其对燃煤能源的依赖减少50%。

根据Ahlawat的说法，JSPL在印度拥有多个工厂，总计960万吨/年的钢铁生产能力，在初期阶段，低排放钢铁将在其产品组合中占据一小部分。

绿色钢铁溢价

JSPL正在考虑其低碳钢的长期承包协议，目标是高端行业，包括汽车制造、可再生能源基础设施和出口市场，负责脱碳和CCUS业务的Ahlawat表示。

Ahlawat说：“目前，印度的绿色氢生产成本估计为4-6美元/千克，但预计随着规模经济和技术进步，这一成本将会下降。在全球范围内，低碳钢的价格溢价为10%-25%，特别是在欧洲等有监管激励的地区。”

Ahlawat称该公司已表示，通过利用其可再生能源发电能力和采用尖端电解技术，其目标是随着时间的推移大幅降低成本。

他补充说，JSPL的一体化生产模式和先发优势可能使其能够提供具有成本竞争力的低碳钢材，特别是在政策支持和碳定价机制不断变化的情况下。

7月15日，标普全球大宗商品旗下普氏评估碱性电解法生产的昆士兰氢气（包括资本支出）价格为5.49美元/千克，较前一个月下跌了3.68%。

7月16日，普氏评估碱性电解法生产的日本氢气（包括资本支出）价格为5.20美元/千克，较前一个月下跌了3.17%。

地缘政治影响

Ahlawat表示，美国的钢铁关税和中东冲突历来扰乱全球供应链和能源市场，可能会影响低碳钢和绿色氢气的定价和市场动态。

“可持续材料的高端市场可能会在那些原本只能依赖标准进口的地区实现增长，”Ahlawat说。“虽然地缘政治挑战可能会暂时影响贸易，但它们也强化了投资于低碳、自主工业生态系统的战略重要性，而这正是金达尔钢铁通过其“安古尔”计划正在推进的目标。”

他说，具体而言，美国的保护主义措施可能会限制钢铁的直接出口，但同时也为那些积极减少碳足迹的生产商提供认证低排放钢铁的利基市场机会。

同时，地区不稳定往往会导致能源供应波动，尤其是化石燃料供应，这进一步强化了发展国内和分散式可再生能源的必要性，他补充道。

碳捕集、利用与封存（CCUS）

JSPL于6月30日发表意向书声明称，该公司邀请各方就出售安古尔两家钢铁厂捕集的3,600吨/日二氧化碳进行意向表达，或竞标建立下游工厂利用这些气体。

该公司计划到2047年实现净零目标，计划将捕获的二氧化碳用于广泛的工业应用，包括燃料、化学品和食品加工。