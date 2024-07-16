印度碳投资者因需求疲软和附加性问题，转向非可再生能源

市场消息人士对标普全球大宗商品表示，由于自愿碳市场对可再生能源的需求持续疲软，以及对这些项目附加性下降的担忧，印度碳项目开发商正在从可再生能源转向产生信用。

消息人士补充说，印度的兴趣已经转向在造林/再造林、炉灶、REDD+和生物炭领域建立项目，这些类别往往比可再生能源项目获得更高的溢价。

标普全球数据显示，截至7月15日，普氏可再生能源当年价格评估为1.4美元/吨二氧化碳当量，与前一交易日持平。 普氏家用设备当年价格估报4.30美元/吨二氧化碳当量，普氏自然碳捕获当年价格估报12.40美元/吨二氧化碳当量，两者在同一时期内均保持平稳。

一位印度开发商/贸易商表示，投资者正在探索其他领域，如生物炭，因为这些领域的碳封存比可再生能源项目更为显著。

普氏在6月底听到生物炭碳信用的指示价在130至150美元/吨二氧化碳当量之间。

附加性减弱

在自愿碳市场（VCM）中，来自可再生能源项目的"避免型"碳信用是最便宜的类型之一。消息人士表示，随着可再生能源价格变得更加具有成本竞争力，这些项目在其原产地的附加性多年来已经下滑。

另一位印度开发商说："在过去六个月到一年中，投资者转向其他领域而远离可再生能源的趋势在印度已经显现。"

消息人士表示，由于印度的可再生能源项目能够在没有碳信用收入的情况下自行维持，因此投资者对设立此类项目以通过销售碳信用获得收入的兴趣不大。

第二位开发商补充说，来自可再生能源项目的碳信用最终是"避免型"的，而来自其他项目类别的碳信用由于是"移除型"信用，因此能够获得溢价。

自今年初以来，尽管交易稀少且交易量较小，但可再生能源领域的流动性不足，也在促使投资者逐渐转向其他项目领域。

另一位印度的投资者表示，尽管一些供应商持有大量库存并愿意以低于市场水平的价格出售其碳信用，但目前对可再生能源碳信用的购买兴趣不大。

该投资者表示，碳信用收入的缺乏也在推动项目开发商转向其他领域。

诚信问题

由于过去几年出现了一系列诚信问题，大多数参与者保持观望，自愿碳市场的整体需求也有所下滑。

最近一起相关案例涉及C-Quest Capital和Verra碳标准，后者在6月暂停了多达27个炉灶项目，原因是C-Quest在前首席执行官任期内被指控超发碳信用。

消息人士称，除了与诚信相关的担忧外，可再生能源信用的供应过剩也限制了需求的增长。

标普全球大宗商品数据显示，6月全球共发放900万吨可再生能源配额，环比增长49.7%，同比增长25%。

一位新加坡经纪商表示，由于买家有很多选择，购买碳信用并没有紧迫性。

可再生能源的终结并非如此

消息人士表示，项目开发商绝对没有停止在国内认证新的可再生能源项目，但那些希望获得可观收入的投资者已经开始关注其他领域。

第三位印度开发商表示，可再生能源项目的大部分收入来自电力销售，而不是碳信用。

这位印度开发商说："虽然市场曾经更青睐于于可再生能源而非炉灶项目，但自然型避免项目，如造林，已经优先于可再生能源。"他补充说，与炉灶项目相比，设立可再生能源项目至少能有更好的现金流，而炉灶项目的现金流则非常有限。

第四位印度项目开发商表示，全球碳项目认证机构如Gold Standard和VCS并未为印度的可再生能源项目提供认证，因为这些项目的电力生产已超过了项目的一半容量。

尽管一些参与者表示他们不期待2024年下半年市场活动的复苏，但也有一些人认为，各个领域的采购活动可能会有所改善。

一位印度经纪商表示，尽管市场状况悲观，项目开发商仍在继续投资可再生能源项目，因为建立太阳能或风电厂生成碳信用相对容易。

他说："从任何自然型项目中生成碳信用至少需要三年时间，而运行和维护此类项目的运营成本也高于可再生能源项目。"