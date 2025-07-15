采访：J-Power在澳大利亚和阿曼展开清洁氢/氨项目的可行性研究

日本电力开发公司（J-Power）的一位高级管理人员告诉普氏，该公司正在对其在阿曼的可再生氨项目和在澳大利亚的低碳氢项目进行可行性研究，这是该公司到2050年实现净零计划的一部分。

J-Power拥有26.05吉瓦的国内外发电能力，是日本领先的企业之一，率先开展了涉及低碳氢/氨和碳捕获的大规模全球能源转型项目，以实现电力脱碳。

J-Power全球能源市场与政策（氢能和CCUS项目）执行官Akira Yabumoto在7月10日于东京结束的世界氢能亚洲会议间隙表示：“我们的能源转型战略应该有正确的次序和组合，以确保平稳过渡。”

Yabumoto说：“选项太多，我们必须战略性地找到正确的组合，”并强调可行性研究是公司参与的更大规模脱碳研究的一部分，以制定其能源转型战略。

普氏（隶属于标普全球大宗商品）于7月14日对蓝氨CFR远东地区的最新评估为399美元/吨，较前一个月上涨了8.13%。普氏还于7月15日评估了日本的碱性电解制氢（包括资本支出），价格为5.63美元/千克，较前一个月上涨了4.84%。

J-Power与法国电力公司及其子公司EDF Renewables和Yamna一起在2024年获得阿曼氢能项目（Hydrom），该项目允许阿曼政府开发一个年产100万吨的可再生氨项目。

J-Power的网站显示，截至2023年，J-Power在日本拥有8.58吉瓦的火力发电能力，其余为大量的可再生能源、水电和未明确的海外发电能力。

澳大利亚项目

该公司的另一个重要项目位于澳大利亚的拉特罗布山谷，与氢能供应链（HESC）相关。2022年，该项目实现了首次从澳大利亚黑斯廷斯港到日本神户的液态氢运输。

与住友公司合作开发的拉特罗布谷项目涉及使用褐煤生产氢气。CCUS由CarbonNet提供支持，CarbonNet计划建造一条100公里的二氧化碳管道，将二氧化碳输送到吉普斯兰盆地（Gippsland Basin）进行储存。

Yabumoto说：“我们正在考虑拉特罗布谷项目的各种方案。”他补充道：“这些方案关乎[燃料的]营销，”并建议根据澳大利亚或全球市场的需求生产氢的衍生物。

J-Power的研究正值日本评估其3万亿日元（191.6亿美元）差价支持计划的投标之际。该计划类似于国际差价合约安排，旨在根据《氢能社会促进法》为低碳氢及其衍生品提供补贴。该计划的竞标者尚未公布。

Yabumoto表示，J-Power尚未宣布任何低碳氨混烧计划，但希望根据其九个国内火力发电厂的位置和使用年限，”为每个电厂制定个别计划”以实现脱碳。

例如，位于偏远地区的工厂需要氨储存，但这需要取得当地居民的同意，Yabumoto表示，这突显了脱碳战略必须解决的挑战。

成本挑战

最关键的挑战是生产可再生氢/氨的成本，Yabumoto表示，“即使是价格最具竞争力的蓝氨或绿氨”，成本也相当高昂。

他补充说，在当前情况下，煤炭价格约为100美元/吨，而低碳氨的价格约为600-650美元/吨，这一差距是无法弥合的。

他提到了日本政府的长期脱碳拍卖计划（LTDA），并指出其第三次拍卖将在今年年底或2026年初进行，这有可能解决资金挑战。

日本计划在2025年的第二次长期脱碳电力拍卖中授予总计7.244吉瓦的脱碳电力项目。这是120吉瓦化石燃料发电资源实现脱碳努力的一部分，此前，日本已在2024年的第一次拍卖中授予了9.766吉瓦的脱碳电力。

他说：“最大的问题是为氢和氨提供支持，而这[LTDA]与差价合约不同，因为它仅用于电力，”并强调了公司拥有的补贴选项。

“我们正在研究我们可能获得的支持，将各种方案结合应用，”他说。“应该提供更多资金支持……政策应该稳定，未来前景也应该清晰。没有这些，能源转型就不可能实现。”

Yabumoto表示，仅靠碳价可能不足以支撑各种清洁能源技术。业内人士推测日本的碳价为100美元/吨。

CCS项目

Yabumoto表示，J-Power已经成立了一个新的CCS部门，他们正在与ENEOS和ENEOS Xplora合资开展一个重要的西日本项目。

他说：“就CCS而言，我们需要制定CCS存储方式，以及航运或运输安排。”

日本政府在2023年选择在九州近海北部和西部地区为ENEOS、ENEOS Xplora和J-POWER合资开发的CCS项目做准备，该项目旨在封存日本西部炼油厂和火力发电厂300万吨/年的二氧化碳。