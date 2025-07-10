世界氢能亚洲：日本经济产业省审查清洁氢补贴申请，呼吁合作

日本经济产业省的一位高级官员在7月10日表示，该部门正在评估27份关于清洁氢及其衍生物的价差支持计划的申请，强调技术能力和可扩展性对于清洁氢在亚洲成功的重要性。

在7月8日至10日于东京举行的2025年世界氢能亚洲会议上，经济产业省氢和氨部门的负责人Daisuke Hirota表示，他对氢能的重大补贴计划将成为该行业的重要支持充满信心。

Hirota在小组讨论中说：“关键点是技术和可扩展性。因此，我们需要建立一个大规模的商业供应链，以降低成本和创造需求。”

日本正在评估其3万亿日元（191.6亿美元）价差支持计划的申请，该计划类似于国际差价合约安排，旨在根据《氢能社会促进法》支持低碳氢及其衍生品。

日本清洁能源行业呼吁更广泛的资金支持，以降低可再生氢及其衍生物的成本，否则可能会推迟2030年环保燃料商业化的时间表。

市场发展

此次评估正值日本寻求在全球氢能市场扩张放缓的背景下刺激该市场的增长。Hirota强调，创造需求已成为市场稳定的关键，需要日本以外的协调努力。

“今年，创造需求是创建全球市场的重要概念之一，”他说。“日本正在引领，通过稳定的政策方法来建立市场，但在全球范围内，我们也需要促进创造氢能需求。”

他说，日本正在实施一项政策组合以刺激市场活动，其中包括用于发电的长期脱碳能力拍卖，强调政府在清洁燃料方面的多项举措。

Hirota也赞赏其他国家的清洁燃料计划，提到中国快速的社会实施项目以及欧盟和韩国稳定的政府支持计划。

双赢合作伙伴关系

对于亚洲市场的发展，他强调建立供应商与买家之间“共赢关系”的重要性。

今年早些时候，政府开始进行正式评估，听取第三方委员会的意见 ，并根据评估标准确定优先审查的项目，同时进行深入评估。

7月8日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的昆士兰通过碱性电解生产的氢气价格（包括资本支出）为4.17美元/公斤，比一个月前上涨24%。

7月9日，普氏评估的日本通过碱性电解生产的氢气价格（包括资本支出）为6.58美元/公斤，环比上涨45%。