碳市场期待，通过期货合约实现对澳新碳信用单位更便捷的准入和对冲机会

市场专家向标普全球大宗商品表示，澳大利亚和新西兰首个碳信用期货合约的上市预计将改善市场新参与者的准入，吸引更多资本，并为合规实体提供对冲机会。

总部位于悉尼的澳大利亚证券交易所计划于7月29日上市澳大利亚碳信用单位、新西兰单位和大型发电证书的期货合约，须经监管机构批准。

ACCU（澳大利亚碳信用单位）和NZU（新西兰单位）主要通过经纪人或项目开发者与买家之间的直接交易，并在场外市场上大多数情况下以现货方式进行交易。

资金管理公司Apostle Funds Management的Global Carbon合伙人Luke Donovan表示："大多数参与者只能在现货市场进行交易，若你想在NZU和ACCU市场进行交易，手续将更为复杂。"

Donovan指出，ACCU现货交易需要实际交付信用单位，这又需要建立注册账户，进行多方的复杂对接过程，并伴随潜在的信用风险。

一位碳交易员表示，期货上市将为传统上无法进入这些市场的边缘方和贸易商创造更多参与机会。

产生流动性

市场参与者表示，期货合约的成功将取决于交易所通过吸引大量交易量来产生流动性的能力。

澳交所大宗商品主管Daniel Sinclair表示："我们的现有能源客户群以及项目开发商、保护机构、基金和银行等各种新客户对新产品表现出强烈的市场兴趣。"

保护机构指的是纳入澳大利亚排放合规计划"保护机制"范围内的设施，这些设施预计将成为满足其抵消义务的ACCU需求的主要推动力。

Sinclair表示，在潜在参与者中，通常活跃于场外交易市场的银行和商品交易公司表现出高度兴趣。

澳交所也一直在与清算方和做市商接触，以帮助提高交易量。

Sinclair说："我们目前正在与多方感兴趣的参与者合作，希望从第一天起在所有三个产品上都有做市商。"

澳交所有7家清算参与者支持该产品，其中大部分是大型国际金融机构。

另一位碳交易员援引此前与澳交所的讨论称，在做市活动中，参与者可能需要每次报价和出价各20,000吨，并至少活跃半天。

第二位交易员补充道，交易所可能会免除做市商每笔交易的5澳元分的交易费用，他还说协议的设计是灵活的。

澳交所确认，对所有参与者收取的交换费为5美分/吨。

第三位碳交易员说："我认为流动性将随着时间推移逐步增加，这不会一夜之间发生。"

边际成本

消息来源称，一些参与者，如保护机构，可能选择在场外交易市场进行交易，以避免在交易所交易的成本。

第二位交易员表示，参与者在交易每个信用时，可能需要支付5分钱给清算合作伙伴，另外5分钱给交易所。而标准的场外交易经纪商只收取5分钱，如果是直接成交则无需支付额外费用。

第三位交易员表示，一些保护机构可能会将ACCU视为需要通过期货对冲的责任，这样他们可以专注于他们的核心业务。他补充说，边际成本对他们来说不会是一个主要因素。

第一位碳交易员表示，一个保护机构决定是否交易ACCU期货，将取决于其复杂程度的水平。

他表示："如果你是一个设施，比如煤电厂，你正在使用银行或交易商来管理你的煤炭衍生品风险，那么你理想情况下只需将ACCU添加到清单中，从而在金融上进行对冲，然后进行结算。"

根据第一位交易员的说法，然而，如果一家公司没有全球投资组合或交易专业知识，那么在现货市场购买可能更为实际。

与场外交易市场的联动

市场消息人士预计，该期货合约将主要交割价格最低的ACCU，包括基于避免和人为再生的通用型和人类引起再生型碳信用单位。

据标普全球大宗商品普氏的评估，通用型碳信用单位（Generic ACCU）的价格为33.50澳元/吨CO2当量（22.55美元/吨CO2当量），人类引起再生型碳信用单位（HIR ACCU）的价格为33.75澳元/吨CO2当量，数据显示它们占据了现货市场交易ACCU的大部分量。

通用型和人类引起再生型ACCU项目因缺乏附加性和过度授信而受到批评，但政府和清洁能源监管机构坚决维护这些方法的完整性。

根据标普全球大宗商品的数据，高价方法，如萨瓦纳火灾管理（Indigenous Savanna Fire Management）和基于林业的环境种植（forestry-based Environmental Plantings），分别评估为每吨CO2当量49.95澳元和49澳元。

Sinclair表示："根据我们进行的讨论，我们预计大部分选择进行实物交付的买家将是遵从性实体，他们可能对项目方法不那么在意，因为所有的碳信用单位都符合政府的弃置要求。"

然而，他补充说，如果任何买家希望放弃特定的项目方法，他们可以利用期货合约对其价格风险进行对冲，同时保留关闭头寸并在场外交易市场直接采购首选方法的选项。

Donovan表示："一些投机者既能够进入现货市场，又希望能够在期货合约中进行销售，他们可能会在现货市场购买然后在期货市场卖出，这意味着这些市场应该密切相关。"

他说期货合约成功的关键在于现货市场的持续增长和健壮性。