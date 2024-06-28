日本在2035年温室气体减排期限前启动气候政策审查

日本6月28日举行了一系列讨论，制定了一项应对全球变暖的新计划，为政府考虑2035年新的温室气体减排目标奠定基础。该目标将于明年2月向联合国提交。

这次会议由环境省和经济产业省联合举行，标志着日本政府正在加大力度，在2024年底前审查该国的主要能源和气候政策。因为日本的目标是在2025年3月底之前为其绿色倡议"GX 2040愿景"制定新的国家战略。

日本环境大臣八木哲也在会议上表示："在本次会议上，我们希望详细讨论和探讨支持在明年2月之前向联合国提交国家自主贡献的气候变化对策，同时将形成第七次战略能源计划的讨论，和基于GX促进战略的努力纳入考虑范围。"

会议的主要亮点包括日本应如何考虑到COP28所确认的到2035年将温室气体排放量削减60%的需求。

2023年12月在CO28大会上批准的首次全球盘点认识到，要将全球变暖限制在1.5摄氏度以内，且不超调或超调有限，需要到2030年和2035年将全球温室气体排放量分别较2019年水平大幅、快速和持续地减少43%和60%，到2050年实现二氧化碳净零排放。

此前，日本于5月15日启动了一系列政策讨论 ，即在2024-25财年（4月至3月）结束前制定新的战略能源计划，作为日本的主要能源政策，以加强能源安全和加速脱碳。

该战略能源计划上一次制定是在2021年10月，当时这个依赖化石燃料进口的国家面临着俄乌冲突、中东紧张局势加剧以及全球能源供应和价格风险等挑战。

日本经济产业省大臣斋藤健在启动战略能源计划讨论时表示："在脱碳进程不断扩大的情况下，对能源安全的需求比以往任何时候都更加强烈。"

斋藤健说："虽然随着数字化转型的推进，人们对脱碳电源的需求预计将扩大。可以毫不夸张地说，稳定供应脱碳能源的能力将对国家电力产生关键影响。"

斋藤健表示，由于需求和技术方面的不确定性，世界在追求净零排放的道路上，向脱碳能源转型"极其困难"，他说："我有一种强烈的危机感，日本正处于战后能源政策最困难的阶段。"

法律要求对《战略能源计划》进行审查的同时，政府也需要制定2035年新的国家自主贡献。

新战略能源计划的审查和形成受到行业参与者的密切关注，作为企业决定能源供应和能源转型投资的指导原则。人们普遍预计，审议后制定的能源结构将成为国家自主贡献的基础。

需要灵活性

日本政府5月13日表示，计划在2024-25财年末制定新的"GX 2040愿景"，届时将反思有关战略能源计划和NDC的讨论。

在5月13日由首相岸田文雄主持的GX会议结束后，日本最高领导人在评论战略能源计划和NDC审查时表示，"在单一能源结构中呈现数字的方法存在局限性"。

岸田文雄说："为假设的突然变化做好准备的灵活结构变得越来越重要。"

目前的第六个战略能源计划要求，到2030-31财年，日本非化石燃料电力供应来源占该国电力结构的约60%，而2019-20财年的份额为24%。

根据该计划，日本预计在2030-31财年，可再生能源将占该国发电结构的36%-38%，其中引入1%的氢/氨和20-22%的核电，总计占非化石燃料电力供应的57%-61%。

预计LNG将占2030-31财年电力供应来源的20%，其中煤炭占19%，石油占2%。

根据目前在2021年提交的国家自主贡献，日本的目标是到2030-31财年将温室气体排放量在2013-14财年的基础上减少46%。