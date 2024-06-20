Verra批准巴布亚新几内亚首个高完整性炉灶碳项目

世界上最大的碳信用发行机构Verra已批准巴布亚新几内亚首个炉灶碳项目。该项目根据Verra修订后的、更高完整性的 VMR0006方法开发。该项目的发起方Tasman Environmental Markets (TEM) 在6 月20日发表声明表示。

"TEM继续与巴布亚新几内亚和新加坡政府合作，以根据两国实施协议最终批准该项目。"

在去年的联合国气候变化大会（COP28）期间，新加坡政府与巴布亚新几内亚政府签署了第6.2条实施协议 。该协议允许新加坡公司购买巴布亚新几内亚项目的碳信用，以抵消这些公司根据新加坡碳税制度应承担的5%排放量。

在全球范围内，符合第6条资格的碳项目仍然非常有限，因此该项目预计将成为测试如何连接自愿碳市场和第6条市场的重要试点。

TEM表示，该项目是按照1.2版VMR0006方法开发的，题为"热应用中的能源效率和燃料转换措施"。这些家用项目通过更换家用电器、减少木柴消耗和森林砍伐来获得减排量，并因此获得碳信用。

根据Verra的官方数据，TEM在巴布亚新几内亚的项目预计每年将减排299,206吨二氧化碳当量，首个计入期为2024年1月1日至 2033年12月31日。

TEM计划在未来几个月内在南部高地省启动该项目的第一阶段。声明称，该项目将向当地社区分发超过10万个改进型炉灶，并计划在巴布亚新几内亚全国推广。据报道，巴布亚新几内亚超过80%的家庭仍然依赖室内明火做饭。

"通过采用这种清洁烹饪技术，我们预计将在未来10年避免排放近300万吨二氧化碳，同时实现显著的健康和环境效益。"

TEM首席执行官Adrian Enright在声明中表示："采用这种新方法将提高我们的计算准确性，增强我们信用的完整性，并有助于当地社区实现多项可持续发展目标。"

可持续发展目标（SDG）是联合国提出的一组目标，被广泛应用于评估碳项目带来的额外价值。住户项目因其能够支持诸如改善当地社区健康状况和福祉等可持续发展目标而被视为高质量项目。然而，近期一些媒体和学术界批评部分家庭项目高估了其减排量。

住宅项目市场低迷

然而，一些消息人士对标普全球大宗商品表示，最近家用设备领域的活动一直低迷，因为买家更倾向于购买价格更具竞争力的可再生能源信用。

消息人士称，过去几个交易日，市场上炉灶领域报价基本稳定，市场上严重缺乏实盘或成交，意味着市场活动疲软。

此外，来自非洲地区、2020年及以后的VCS认证和GS认证炉灶碳排放额度的指导性估价稳定在4至4.50美元/吨二氧化碳当量。消息人士指出，由于该行业需求低迷，这两种标准之间的价格保持平稳。

市场参与者认为，一旦自愿碳市场诚信委员会（ICVCM）再次批准核心碳原则（CCP）方法，即将出台的政策可能会引发市场波动。

在ICVCM接受CCP批准的方法论列表中，VM0006方法的1.2版被列为"进行中"的多方利益相关者分配的评估类别，属于高效炉灶项目类别之下。

ICVCM于6月6日标记了总共2700万个碳信用额度，并标注为CCP标志，这些信用额度属于臭氧层破坏物质（ODS）和填埋气体捕捉与利用类别。

一位印度经纪商之前向标普全球大宗商品表示，"目前没有任何交易活动可报告。"

普氏家用设备本年度价格评估为4.5美元/公吨二氧化碳当量，较6月19日上涨20美分。