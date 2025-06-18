2025亚洲能源论坛：行业专家预计核能复兴，美亚展开合作

核能作为一种清洁且比可再生能源更不间断的能源，重新成为支持亚洲国家脱碳努力的重要支柱。在6月16-18日举行的亚洲能源会议上，行业专家表示，核能预计将成为美亚合作的关键议题。

世界核能协会政策与行业参与负责人King Lee表示，亚洲有望推动全球核电装机容量的增长。

Lee指出，目前全球核电容量总计为400吉瓦，其中亚洲国家贡献了约125吉瓦，约占30%。他说：“展望未来，核电的主要增长将在亚洲。”

他指出，全球在建的70吉瓦核电容量中有70%位于亚洲，尤其是在中国。Lee补充说，有110吉瓦的核电站处于高级项目开发阶段，已经分配了场地和资金，计划在未来15年内完成。其中一半的容量将在亚洲建造。

Lee表示，中国自己的智库预测，到2030年，该国将建成150吉瓦的核电容量，到2050年将达到335吉瓦。

Lee说，尽管在福岛事件后对核安全存在担忧，日本已经开始重新评估核能在其脱碳战略中的作用。日本政府计划到2040年让核能供应其20%的电力，这需要37到50座反应堆。这将需要重启现有反应堆并建造新的反应堆，他解释道。

Lee还指出了韩国和印度的雄心勃勃的核能计划。韩国的目标是到2038年，核能占其电力的35%，而印度计划到2047年将其核能容量从8吉瓦扩大到100吉瓦，利用国有企业和私人资本。

小型模块化反应堆

日本IHI公司核电厂项目部门主管Masanori Ijichi表示，公司正在探索对小型模块化反应堆（SMR）技术的投资。他形容SMR更安全，更适合缺乏成熟输电网络的小岛。

Aalo Atomics公司的商业化和战略高级副总裁Jon Guidroz表示，他们公司已在德克萨斯州建立了一个示范项目。该小型模块化反应堆预计将于2027年开始运营，并在2028-2029年过渡到商业规模化。

Guidroz强调，公司旨在提供一款可商业化的许可产品，而不仅仅是一个示范项目。他说：“我们已经建造了一家工厂，等满足了一定的美国市场需求后，我们可以再建一家工厂，最好是在亚洲。”