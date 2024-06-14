日本收紧低碳氨标准与欧美接轨

为了使其低碳氢标准与国际同行保持一致，日本经济产业省采取了决定性的步骤，收紧了低碳氨的碳强度标准。

日本经济产业省在6月7日举行的《氢社会促进法》高级别专家小组会议上讨论了这一举措，旨在与化石燃料生产相比，将二氧化碳排放量减少70%，符合欧洲和美国的标准。

根据修订后的标准，低碳氨的碳强度阈值被设定为0.87 kg-CO2e/kg-NH3（从井到端），这意味着以化石燃料为基础的灰氨减少了70%。

在2023年6月发布的《基本氢战略》中，低碳氨的门槛设定为0.84 kg CO2e/kg-NH3（端到端）。日本经济产业省已经将系统边界从端到端扩展到井到端，以确保对上游排放进行更全面的评估。

标普全球大宗商品氢气分析师Anri Nakamura在6月14日表示："碳强度阈值修订将解决天然气井和蓝色氨设施之间的甲烷泄漏问题。0.87 kg-CO2e/kg-NH3的新限值（从井到端）限制了天然气资源的使用，系统中的甲烷损失超过2%。"

Nakamura说，一些设施的甲烷排放量可以低至0.2%，而老旧和管理不善的资产的排放量可能高达3%。尽管如此，日本的新标准仍比韩国政府设定的上限高出40%。

他说："由于成本差异，新的限制不太可能将投资从蓝色氨转移到绿色氨，但它将促使项目开发商仔细评估天然气供应，并鼓励天然气供应商优先考虑无组织排放控制。"

除此之外，合成燃料的碳强度阈值定义如下：

大宗商品 边界 设定标准值的概念 参考值 氢 从井到端 减少约70%来自化石燃料的灰氨 3.4kg-CO2e/kg-H2 氨 从井到端 减少约70%来自化石燃料的灰氨 0.87kg- CO2e/kg-NH3 合成燃料 整个供应链 化石燃料衍生的灰氢制氢环节减少约70%，还增加了合成、运输等所需的能源 39.9g-CO2e/MJ 合成甲烷 整个供应链 49.3g-CO2e/MJ

为了进一步支持低碳燃料行业，该条例还规定了以回收的二氧化碳为原料生产合成燃料或合成甲烷的要求。

运营商必须从生物质或直接空气捕获中提取二氧化碳，或达成协议以避免重复计算排放。此外，日本合成燃料的用户不应包括该国系统中运营商已经记录的排放量。

随着日本启动其低碳氢推广计划的第一阶段，政府将把重点放在进口上，以满足钢铁、交通和发电等关键行业的迫切需求。虽然国内生产仍然是一个优先事项，但对进口的需求突显了日本推动实现更绿色未来的努力。

双方还讨论了差价合约(CFD)支持机制的其他细节。根据今年早些时候的公告，政府将承担基准价格和参考价格之间的差价。

基准价格将包括项目成本和一个参考价格。参考价格根据市场动态和化石燃料等替代品的环境价值而变化。

为了获得支持机制的资格，企业必须签订承购协议，一旦被接受，政府将提供15年的差价合约支付。该规则还规定，运营商必须在没有CFD的情况下继续运营10年。

然而，如果项目在财政上无法运作，该机构没有宣布采取何种行动。这些支持计划的关键细节预计将在今年夏天公布，在CFD计划申请开放之前。

展望未来，该草案还暗示可能引入碳定价，这可能进一步影响参考价格和政府支持。

6月13日，标普全球大宗商品普氏对低碳日韩合成氨的估价环比上涨20美元/吨，至470美元/吨。日本的不含碳捕获与封存的蒸汽甲烷重整成本估价上涨22%，收盘价价格为2.43美元/公斤。