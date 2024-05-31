专题：日本在实现120吉瓦化石燃料发电脱碳方面取得重大进展

日本在实现净零排放和碳中和目标的过程中，首次拍卖了9.766吉瓦的脱碳电力，向120吉瓦的化石燃料发电来源脱碳迈出了重要一步，这些发电来源占其装机容量的近三分之二。

这项长期脱碳供电拍卖由跨地区输电运营商协调组织（OCCTO）运营。这个组织由日本所有电力公司组成。此次拍卖为了实现2050年碳中和的脱碳电力需求。

最新的电力供应拍卖适逢日本认为有必要投资脱碳能源，并增强其供应能力。因为日本的电力需求正因建设新的半导体工厂和数据中心而上升，这标志着日本20多年来趋势的首次转变。

根据OCCTO对主要电力公司的调查，日本的电力需求预计将以每年0.4%的速度增长，从2024-25财年（4月至3月）的805.6太瓦时，上涨至2033-34财年的834.5太瓦时。

考虑到建设的准备时间，日本公司有20年的时间来做出投资决定，是否选择用脱碳电源取代全部120吉瓦产能（占日本发电容量的70%）。

由于这种置换相当于每年平均引入约6吉瓦的脱碳电源，OCCTO在其首次长期脱碳电源拍卖中以4吉瓦的小规模脱碳电源开始。

电力供应拍卖还包括在2026年3月底前寻求的总计6吉瓦LNG火电产能。这是另一项针对新建和置换的拍卖，并假设到2050年实现脱碳。

OCCTO在其4月26日公布的长期脱碳电源拍卖中，共授予9.766吉瓦的项目，其中包括4.01吉瓦的脱碳电源和5.756吉瓦的燃气发电容量。

标普全球大宗商品首席研究分析师Anri Nakamura表示："这次拍卖旨在支付改造成本。它不会支付上涨的燃料价格，预计这些将由日本更大规模的生产支持计划支付。"

Anri Nakamura说："有一个退出条款，如果[这种]生产支持（氢和氨）在三年内没有实现，他们（发电厂）可以退出。"

拍卖结果

长期脱碳电力供应拍卖是OCCTO"容量市场"拍卖的一部分，旨在确保在不同时间范围内的稳定电力供应。

根据OCCTO与公司之间的容量保证合同，脱碳供电拍卖旨在稳定投资脱碳电力供应能力的公司约20年的收入，其中包括从零售电力公司收取的容量费中的固定运营成本。

中标的4.01吉瓦脱碳电源包括825.582兆瓦的氨、氢混烧发电能力和1.66吉瓦的电池储能和水电资源。这两个项目都是首次被纳入OCCTO的拍卖范围。

OCCTO的数据显示，在中标的825.582兆瓦产能中，OCCTO收到了100%的投标，其中包括770兆瓦氨（20%混烧）和55兆瓦氢（10%混烧）产能。

合成氨混烧产能授予了集能发电（JERA）的1吉瓦4号和5号Hekinan燃煤机组，分别获得187.334兆瓦和187.315兆瓦的产能。

北海道电气的700兆瓦4号Tomato-Atsuma燃煤机组也获得了13.22万兆瓦的装机容量。另外，神户制钢所700兆瓦的1号和2号燃煤机组分别获得了131.433兆瓦和132兆瓦的装机容量。

CEFH2的三池发电厂是唯一获得55.30兆瓦产能的机组。

作为脱碳发电能力的一部分，Chugoku Electric的岛根（Shimane）3号反应堆也获得了1.315707千兆瓦的容量。

容量市场

虽然液化天然气火电容量的几乎全部容量已被授予，但经济贸易和工业部的政策会议已开始考虑确保额外的燃气发电能力，以满足过渡能力的需求，以及面对电力需求增长前景的供应安全。

日本经济产业省政策会议也已开始讨论，是否有必要在长期脱碳电力供应拍卖中寻求比最初的4吉瓦产能更大的产能，以加快日本电力脱碳的步伐。

在2020-21财年引入的OCCTO"容量市场"中，日本在确保未来4年稳定供应所需的电力供应能力的市场下，从2024-25财年现有电力来源获得了1,676.9太瓦的供应能力。

OCCTO称，自"产能市场"启动以来，日本每年都获得必要的电力供应能力，直到2027-28财年，届时日本将拥有1,674.5太瓦的供应能力。

氢补贴

为了支持国内氢和氨的使用，日本国会参议院于5月17日通过了一项法案，为引入低碳氢使用的差价成本补贴框架铺平了道路。

据日本经济产业省的一位消息人士透露，经济产业省计划在今年夏天邀请首批差额成本补贴申请，目标是"在今年年底或本财政年度（截至2025年3月31日）结束前"发放补贴。

这位消息人士称，该补贴将覆盖分别以CIF LNG或煤炭进口价格采购氢气和氨气，用于混烧的差价成本，为期15年。

消息人士称，经济产业省打算优先考虑国内能源安全项目的补贴申请，以及帮助提高绿色转型产业竞争力所需的项目。

这位消息人士表示："我们不会只考虑发电方面的(应用)。"他补充说，这些项目应该与钢铁等难以削弱的行业结合。