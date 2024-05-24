越南加快国内碳市场发展以应对CBAM和第6条

越南加快碳市场发展，从2025年起向电力、钢铁和水泥行业分配排放配额，促进这些行业应对欧盟碳边界调整机制（CBAM），并围绕第6条实施细化规则。

根据越南自然资源与环境部（MONRE）的文件显示，越南政府针对第06/2022/ND-CP号法令的修正草案。该法令于2022年1月发布，为监管越南的温室气体排放奠定了基础。该修正案反映了政府明确推动企业适应排放报告和碳交易，以便更好地理解和准备CBAM和第6条。该

最初的法令要求约1,912家年温室气体排放量在3,000吨二氧化碳当量或以上的实体进行温室气体排放报告，并从2026年开始将年度排放量控制在政府设定的配额内。涵盖的行业包括火力发电、工业生产、货物运输、商业建筑和固体废物处理，然而，该法令没有提供太多实施细节。

修正案明确，发电厂、钢铁厂和水泥生产设施将在2025年和2026年试点接受政府分配的排放配额，并根据分配的配额实施减排计划。

越南工业贸易部将提出各火电厂和钢铁生产设施的年度配额。与此同时，越南建设部将提出每个水泥生产设施的年度配额。根据修正案，发电厂和工业设施预计将在2024年12月31日前获得配额。

除最初的法令外，修正案还建议将年养殖量分别超过1,000头奶牛和3,000头猪的养殖场添加到需要排放报告的设施清单中，但没有具体说明这些养殖场何时将收到排放报告。政府设定的排放配额。

越南制度是否以及如何转型为限额与交易、合规的碳市场，仍存在不确定性。

应对CBAM

自然资源与环境部在一封致总理说明修正案合理性的信函草稿中表示，预计约200个设施将在试点阶段获得配额，约占该法令所监管设施总排放量的45%。

该部补充说，其他拥有成熟碳市场的国家已经开始向这些排放密集型行业分配配额。此外，欧盟已经启动了CBAM，美国也在考虑类似的政策工具。

值得注意的是，欧盟的CBAM将从2026年开始实施其最终制度，即对出口到该地区的排放密集型商品征收碳税，以反映欧盟在其排放交易体系（ETS）下的内部碳价格。如果没有有效的脱碳措施，越南对欧盟市场的出口将面临沉重的合规成本，尤其是钢铁。

最近的海关数据显示，欧盟已成为越南钢铁产品的最大市场，今年前四个月出口量达到146万吨，占越南出口总量434万吨的33.6%。

国际碳交易

越南计划建立一个国家碳信用交易所，并于2028年正式投入运营。修订草案显示，在交易所全面推出之前，政府建议从2025年开始试点碳交易平台。

自然资源与环境部将建立一个国家登记系统，以跟踪政府设定的排放配额和越南项目产生的碳信用，并预计越南国内碳市场将在2030年后与地区和全球市场对接。

自然资源与环境部在草案中称："尽管在国际碳信用转让监管方面缺乏共识，新加坡、韩国、澳大利亚和瑞士等国已表示有兴趣并愿意与越南签署双边协议。"

如果发达国家通过第6.2条双边协议购买越南的碳信用额，它们可以使用这些信用额来实现其国家气候目标，即《巴黎协定》框架下承诺的国家自主贡献(NDC)。

然而，各个项目东道国一直担心，向发达国家出口过多的信贷，从而增加了实现本国国家自主贡献的难度。在修正草案中，自然资源与环境部表示，作为解决此类担忧的预防措施，国际碳信用转移需要一份批准函。

自然资源与环境部表示，越南的几个部委、机构和省级政府与国际合作伙伴实施了碳信用交易协议。各方必须确定此类交易是否影响越南的NDC，因此需要一份批准函。