印度大选：推动生物燃料转型的政策激励备受关注

印度一直在积极探索各种形式的生物燃料，以加速向可再生能源的转型，并实现其碳中和承诺。

业内消息人士称，虽然政府一直在制定旨在将自己定位为亚洲生物燃料领域关键参与者的政策，但原料供应有限和缺乏积极的政府激励措施已构成基本面瓶颈，阻碍了该行业全速运转。

乙醇的原料可用性

印度作为世界第三大燃料乙醇生产国，其目标是到2025年实现20%的汽油乙醇混合率。市场参与者一直担心，主要来自甘蔗和玉米的第一代原料稀缺，可能会延迟该进程。

市场参与者预计新政府将应对利用农业和生物质废弃物等第二代原料方面的挑战，以确保更强大的乙醇生产供应链。

最近的一些举措包括，国有炼油商印度石油公司（Indian Oil Corporation）在其Panipat炼油厂投产第二代乙醇工厂。该工厂预计每年将利用20万吨农业废弃物生产3,000万升乙醇。

根据政府数据，截至3月31日，印度在2023-24供应年度（11月至12月）的前5个月实现了11.96%的乙醇混调。

新加坡一家乙醇供应商说："很明显，印度可能无法维持第一代原料的稳定供应，但它可能会考虑利用农场废弃物作为替代来源的方法。"

政府在2023年底限制将甘蔗汁用于乙醇生产，以控制糖价上涨。

印度坎普尔（Kanpur）的一家乙醇生产商说："距离目标还有一段距离，而且由于原料稀缺，比如对甘蔗汁的限制，可能会阻碍印度通往E20的道路。"

虽然政府计划通过从农民那里采购向乙醇生产商供应玉米，但市场参与者一直怀疑印度是否有能力确保仅使用玉米生产乙醇的可靠供应。

马哈拉施特拉邦的一位蒸馏商说："印度的玉米生产将无法取代甘蔗，成为可靠的乙醇原料。"

考虑到这些挑战，利益相关者强调需要采取多样化的乙醇生产方法，利用第一代和第二代原料来确保印度能源行业的可持续未来。

有针对性的生物柴油政策

印度的目标是到2030年实现5%的生物柴油与柴油的混合。市场参与者一直对实现这一目标持乐观态度，但原料供应一直紧张。

据政府估计，印度有足够的空间来提高其生物燃料转化能力，每年约5亿吨农业废弃物中有2亿吨未使用和经常燃烧。

根据美国农业部的数据，2023年印度生产了2亿升生物柴油，约占其6亿升产能的33%。

生物燃料价值链整合商Biofuels Junction的董事总经理Ashvin Patil说："由于迄今为止没有经济可行性，该领域的研究和开发还不够。"

印度还可以利用其他可生物降解的废物，如动物脂肪、牛脂或废食用油（UCO）来提高其生物柴油产量。

美国农业部数据显示，2023年，印度约35%的生物柴油产量来自废食用油，仅3%来自动物脂肪和牛脂。

大多数市场参与者预计，新政府将进一步扩大废食用油的使用，以提高整体生物柴油产量。

压缩沼气争夺原料

在2024-25财年（4月至3月）中期预算中，政府提议分阶段强制将压缩沼气混合到压缩天然气中，供运输行业和家用的管道天然气使用。政府还计划提供财政援助，以支持生物质的收集。

混调将从自愿开始，并在未来几年内逐步提高到5%的目标。

压缩沼气混合要求在2024-25财年是自愿性的，从2025-26财年起将成为强制性要求，从2.5%开始，到2028-29财年达到5%。

Patil说："分阶段实施的战略，从自愿开始，到2028-29财年逐步增加到5%，为行业提供了必要的时间和灵活性来适应，同时稳步实现净零排放。我们相信这将推动对该国（农业）废弃生物质的需求。"

然而，市场参与者表示，对用于生产压缩沼气的农业废弃物需求不断上升，可能会蚕食其他一些生物燃料（如生物柴油和乙醇）的原料份额。

可持续航空燃料需求有限

2023年底，印度国家生物燃料协调委员会设定了一个目标，即在2027年将1%的可持续航空燃料与航空煤油混合，在2028年达到2%。

市场参与者一直在等待明确的政策指令和财政激励措施，以刺激可持续航空燃料（SAF）领域的投资和创新。

据政府估计，如果到2025年印度在商业航班中使用1%的可持续航空燃料，将需要约1.4亿升/年的可持续航空燃料。如果混调目标提高到5%，将需要约7亿升/年的可持续航空燃料。

可持续航空燃料在印度的承购面临多重挑战，包括生产成本高、原材料供应有限以及需要投资炼油和分销基础设施。

市场参与者表示，由于可持续航空燃料的成本高于传统航空燃料，对成本高度敏感的国内航空公司对可持续航空燃料的需求目前可能依然有限。

从长远来看，在政府的支持下，印度有可能考虑成为全球主要的可持续航空燃料供应国。

总部位于加利福尼亚州的可再生燃料生产商Aemetis表示，该公司计划在2024年晚些时候在印度进行首次公开募股，以在那里建设一座可持续航空燃料生产工厂。

Aemetis总裁Eric McAfee在财报电话会议上表示："印度工厂可以扩建，为印度和国际市场的航空公司供应可持续航空燃料。"

该公司称，印度提供更便宜的废物原料，可用于生产生物燃料。