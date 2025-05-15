访谈：VCMI表示，统一标准是刺激碳市场需求的关键

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能源转型，电力，碳，排放，可再生能源
2025年5月15日
亮点
VCMI希望SBTi考虑允许将碳信用用于范围3排放目标
呼吁各司法管辖区的方法符合CCP要求
基于技术、基于自然的碳减排和碳去除信用都非常重要
自愿碳市场诚信倡议（VCMI）执行董事马克·肯伯（Mark Kenber）在最近的一次采访中表示，促进碳市场需求的关键在于统一标准，即如何使用碳信用以及如何定义高质量碳信用。
肯伯强调了出现碎片化的几个领域。
首先，VCMI为买家制定了如何正确使用碳信用的标准，而科学碳目标倡议（SBTi）则指导企业设定合理的气候目标，这两者的规则尚未完全对齐，特别是在公司是否可以使用碳信用来应对其供应链中的范围3或间接排放方面。
其次，一些国家选择制定自己的碳信用方法，但这些方法尚未与国际标准接轨。肯伯表示，缺乏一致的标准可能会阻碍国际碳交易，并带来声誉风险。
最后，一些政策制定者和行业参与者对基于技术的碳去除信用（如直接空气捕获信用）表现出强烈偏好，而忽视了基于自然的碳去除信用（如造林信用）的重要性。同时，一些利益相关者也忽视了减少信用，即那些通过避免碳排（而非直接去除碳排）的项目所产生的信用，如防止森林砍伐的项目或以清洁炉具替代高碳排炉具的项目。
肯伯表示，全球碳市场的需求和价格是否会显著增长，取决于这些目前碎片化的规则和做法能否达到一致。
SBTi于3月发布了一份《企业净零排放标准》草案，征求公众意见。根据该草案，碳去除信用仅可用于范围1排放，即直接排放。一些计划利用碳信用来应对范围3排放的行业利益相关者对此表示担忧，因为范围3排放通常规模较大，管理难度更大。
在4月下旬，VCMI发布了其范围3行动规范，定义了一套正确使用碳信用的规则以适用于范围3排放。肯伯强调，VCMI的规则只允许公司使用碳抵消来覆盖其减排目标的最多25%，并且这种抵消选项将在2040年逐步淘汰。
他说，VCMI的规则是基于与公司进行广泛磋商以及公司在实现其范围3目标方面仍然相距甚远的实际情况制定的。
肯伯说：“在2025年设有SBTi或净零目标的公司在范围1、2和3的排放量上落后了14亿吨，相当于整个日本的排放量。按照目前的速度，这一数字将在2030年达到70亿吨，相当于欧洲排放量的两倍。”
他说：“这[VCMI的最新范围3规则]并非专门针对SBTi，但我们希望人们在回应SBTi咨询时会考虑到这一点。而且，当SBTi查看时，他们会说‘好吧，如果我们设置某些保护措施，那么我们可以允许使用一些碳信用’。”肯伯也补充说，尽管存在差异，VCMI和SBTi“在大约80%或90%的事项上达成了一致”。
对于各个司法管辖区碳市场下的碳信用方法，肯伯预计将出现协调趋势，特别是在遵循核心碳原则（CCP）的事项上，这是一套广泛使用的规则集，定义了高质量的碳信用。
“这些[方法]不必相同，但必须兼容，”肯伯说。
目前，CCP标签仅颁发给国际碳信用方法。然而，肯伯指出，VCMI要求企业买家对他们在这些司法管辖区内的投资进行尽职调查，例如泰国的温室气体自愿减排项目（T-VER）或中国的国家核证自愿减排量（CCERs），以证明这些信用符合CCP要求，即使实际的CCP标签尚未授予。
肯伯指出，一些东南亚国家已经开始将其碳信用方法相互对齐，使他们能够“避免相互竞争的局面，从而导致价格下跌。”
肯伯提到，距离实现减排目标的70亿吨缺口仅是计入8,000到10,000家承诺净零排放的公司，但全球有大约55,000家上市公司，这意味着气候行动方面的缺口更大。
鉴于这种情况，他强调，所有类型的碳信用都应被视为推动脱碳的重要且宝贵的工具。
他说：“我们需要尽一切努力。我们可以对这些碳信用进行不同的定价、不同的风险管理，以及采用不同的报告方式。但是，它们全都很重要。”
当被问及可再生能源证书和碳信用目前是否相互竞争时，肯伯表示：“我们需要实现电力、供暖、交通行业的脱碳……我们还得防止土地退化。无论我们能为此做些什么，我都支持。”
普氏能源资讯5月14日的数据显示，碳信用价格各不相同，符合国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）标准的碳信用价格为22美元/吨二氧化碳当量、家用设备的碳信用价格为3.1美元/吨二氧化碳当量、基于自然的避免碳信用价格为6.35美元/吨二氧化碳当量，以及基于技术的碳捕获信用价格为150美元/吨二氧化碳当量。