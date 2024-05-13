Rimba Raya重新引发对碳项目监管和透明度的担忧

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2024年05月13日 | 05:58 UTC
作者： - Anita Nugraha, Ivy Yin, Maria Sultana Choudhury and Eric Yep
亮点
（这是关于印尼政府吊销Rimba Raya许可证影响的系列文章的第二篇。Rimba Raya是世界上最大的基于自然的碳项目之一。第一篇文章详细介绍了该项目所涉及的广泛的碳市场。。）
虽然Rimba Raya生物多样性保护区项目的许可证被吊销，增加了印尼碳项目的一长串监管风险，但缺乏透明度使市场参与者更难管理这种破坏。
由于碳市场规模小，而且加强市场机制的努力仍在进行中，因此容易受到政治风险的影响。东道国的个别政策决定有可能影响全球碳信用供应的很大一部分。
联合国层面也没有明确的政策来防止东道国提出破坏性的政策，市场参与者也没有多少工具来对冲不可预见的风险。不同国家，甚至同一个国家的碳政策也在各自独立地发展，形成了一个信息共享很少的巴别塔。
在项目层面，规章制度更加错综复杂，涉及土地所有权、森林保管权、土著群体保护、商业法规甚至国土安全法。围绕Rimba Raya出现的问题只是冰山一角。
Rimba Raya的碳信用额度价格在2023年底已经开始下跌，一些贸易商表示担心，甚至在政府3月初发表官方声明之前，可能就已经获悉吊销该项目的许可证的计划。
一位新加坡贸易商抱怨说："我们怀疑一些卖家抓住了时间窗口，将其信用出售给不知情的买家。这种信息不对称损害了市场的公平竞争。"该贸易商说："真正让我恼火的是，如此重要的公告缺乏透明度和及时沟通。"
另一位新加坡贸易商补充说："我认为，未来人们在印尼开展碳项目时会三思而后行。"
有关取消许可证的时间表或程序的询问，印尼环境部没有给予回应。
项目开发商和贸易商呼吁东道国当局确保重要政策的清晰沟通，并为碳行业创造一个稳定的商业环境。"如果不这样做，市场对VCM的信心将永远无法重建，"一位驻新加坡的交易员表示。
实时项目信息与碳市场反应之间的差距一直是一个持续存在的问题，不仅是监管风险，还包括森林生态条件变化、土著社区抗议或影响项目的天气模式等问题。
据Verra网站称，Rimba Raya是一个REDD+（减少森林砍伐和森林退化造成的排放）项目，已获得世界最大碳信用发行人Verra的认证，碳信用期在2039年结束。
在印尼，企业实体需要持有政府颁发的许可证，称为森林利用商业协议（PBPH），才能开发基于自然的碳项目并交易产生的碳信用。如果违反当地法律，该许可证可能会被撤销。
PT Rimba Raya Conservation是PBPH许可证持有人，也是Rimba Raya REDD+项目的所有者。Infinite-Earth Limited是在Verra注册局和印尼国家碳注册系统(SRN)注册的项目开发商。
印尼政府于3月2日宣布吊销Rimba Raya的执照，称PT Rimba Raya Conservation"有几项违规行为"。
"该公司在未经环境和林业部批准的情况下将许可证转让给了第三方。据报道，Rimba Raya还进行了超出许可范围的碳交易，包括违反与丹戎普亭国家公园的合作协议。"
声明补充说："此外，PT Rimba Raya Conservation被指控未根据现行法律法规支付非税州收入。"
项目开发商dClimate的碳融资主管Chamss Ould对标普全球大宗商品表示："我认为这将影响项目开发商和投资者，他们需要更彻底地遵守当地法律和东道国的碳交易法规。"他补充说，其他司法管辖区已经撤销了特许权。
市场参与者担心东道国会有更多的取消，他们开始利用保险产品来对冲政治风险，尽管一家英国碳交易商称这一事件是"自愿碳市场（VCM）棺材上的一颗钉子"。
印尼的资源国有化尝试曾扰乱过从石油到煤炭的大宗商品市场，包括2022年暂停碳信用出口的禁令。在自然和林业资源正在成为一种新的资产类别之际，Rimba Raya的执照被吊销加剧了风险。
由于暂停出口，印尼碳抵消的未来一直不明朗。标普全球自愿碳市场分析师Eszter Bencsik表示，由于暂停出口，印尼碳抵消的未来风向一直不明朗，而当地政府已表示，一些国际贸易仍然可以被允许，但须遵守复杂和苛刻的条件，以确保碳预算不会被外国买家耗尽，或使印尼的资源短缺。
"规则的复杂性确实给在印尼运营的其他抵消项目带来了风险，但值得指出的是，Rimba Raya许可证被吊销似乎不是由于对复杂法律术语的误解，而是更公然地不遵守项目运营的合同条款。"
她说，印尼政府正在制定一套规则，以确定哪些碳信用额度可以被授权进行跨境交易，这对所有印尼碳补偿项目都构成了相当大的风险，而且很难评估。