访谈：日本丸红希望2030年前，清洁氨产能达到300-500万吨/年的目标

日本丸红公司（Marubeni ）计划在2030年之前通过全球项目生产300-500万吨/年的清洁氨，并增加多达5个新的碳捕获、利用和封存（CCUS）站点，以推进其能源转型战略。 5月7日，一位高管表示，该公司的目标是成为新能源领域的领先企业。

丸红最先进的项目是加拿大阿尔伯塔省的100万吨/年蓝色氨项目，计划于2028年第一季度至2029年第二季度投产，以及澳大利亚昆士兰中部氢气(CQ-H2)项目，将于2029年开始投入生产，出口到日本和其他地区。

丸红新能源业务开发部总经理Ikushima Wataru对标普全球大宗商品表示："我们希望成为清洁氢气、氨和SAF的先驱，公司今年将与潜在收购者进行多次讨论，或许（价格）区间会达成一致。"

Wataru表示，当公司从供应商那里获得"更准确的信息"，以及政府清洁氢支持计划的细节公布后，预计承购协议的谈判将得到更大的调整。

预计日本和韩国将在今年公布其清洁氢补贴计划的细节，而澳大利亚和印度正在向可再生氢开发商提供补贴，以促进该行业的发展。

Wataru表示，与此同时，对于Alberta和CQ-H2项目，丸红希望在日本财政年度(4月至3月)完成前端工程设计(FEED)，并在下一财政年度做出最终投资决定(FID)，强调即将到来的里程碑。

其他重要项目包括阿曼的大规模可再生氨项目、沙特阿拉伯的可再生氢项目和美国的清洁氨项目。丸红的2030年目标是300-500万吨/年的清洁氨，包括可再生燃料和低碳燃料。

丸红也计划到2030年生产16万吨/年的可持续航空燃料。Wataru表示，该公司还将增加4-5个新的CCUS项目。Wataru曾负责丸红的常规电力业务。

Wataru说："国际航空碳抵消和减排计划的第一阶段从今年开始，我们意识到一些国家和地区正在对燃料和航空工业实施SAF使用的任务，目标设定为2030年。

为了实现2030年的目标，预计将在未来几年内启动生产项目，我们相信市场将相应扩大。"

成本展望

Wataru表示，由于电解槽、劳动力和材料成本的上升，生产可再生氢的成本很高，清洁能源行业的赞助商越来越难以做出最终投资的决定。

他表示："能源成本正在下降，但仍高于我们的预期。然而，所有的价格都会逐渐下滑。"

一个可能导致价格下跌的积极事态发展是，本地生产、本地消费的小型氢气项目正在推进，并将创造对电解槽的需求。

至于澳大利亚专门针对的可再生氢的基准价格为每公斤2美元，Wataru表示，这是一个"非常具有挑战性的生产成本"。

5月6日，标普全球普氏评估的昆士兰碱性电解制氢（包括资本支出）价格为为4美元/公斤，环比下跌16.3%。

5月7日，普氏对通过碱性电解（包括资本支出）生产的日本氢气的估价为4.95美元/公斤，较一个月前上涨0.4%。

演示装运

丸红计划通过金属氢化物将其南澳大利亚可再生氢项目的可再生氢示范运输到印度尼西亚。丸红也在雅加达，利用一个工业园区使用燃料电池转化为电能和热能。

Wataru说："根据项目的进展情况，可以在今年夏天，大概6月或更晚到8月发货。"他指出，这样的发货情况可能是亚太地区的首次。

金属氢化物与氢键相连，金属通过冷却和加压吸收氢，通过加热和减压释放氢。这些气体被放入一个集装箱并放在船上，因此不需要特殊的船只，使储存和运输变得容易。

此次示范后，可再生氢将供应给南澳大利亚的燃气发电厂。

2022年，丸红参与了澳大利亚的氢能源供应链（HESC）项目，该项目用Suiso Frontier示范油轮运送了世界上第一批液氢货物，从澳大利亚的维多利亚前往日本神户。

Wataru表示，这两种技术都涉及高成本，但是，为了推动氢产业发展，需要全面发展。

"我目前不能（仅仅）因为所有系统都非常昂贵而排除任何技术。如果很多人购买这些（由不同技术生产的）燃料，那么价格就会下跌。"

CCUS

Wataru表示，丸红正在美国、加拿大、英国和澳大利亚等碳税、补贴和碳税抵免法规先进的国家开发CCS/CCUS项目。

他说："我们将为CCUS（新项目）在地图上放置更多点。" "我们有四五个CCUS项目正在筹备中。"

Wataru表示，在碳捕获方面押下重金，因为如果不这样做，到2050年就无法实现净零排放。