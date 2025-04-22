澳大利亚选举将重塑碳市场和气候目标，ACCU价格可能回升

澳大利亚即将于5月3日举行的联邦选举结果可能会对该国的碳市场产生重大影响。据标普全球大宗商品（S&P Global Commodity Insights）的消息人士称，如果自由党-国家党联盟赢得选举，可能会放宽保障机制规定，而工党连任则可能会收紧环境政策并恢复市场信心。

保障机制要求设施的净排放量不超过其基准线，即在2030年6月30日之前每年减少4.9%。这些设施可以提交澳大利亚碳信用单位（ACCU）或保障机制信用额来减少净排放量。

公共利益智库Climate Energy Finance的净零转型分析师Matt Pollard表示："我们确实看到澳大利亚碳信用单位和保障机制的价格走向在很大程度上取决于即将到来的联邦选举，即如果自由国家党[联盟]获胜，价格可能会走弱，而如果工党连任，价格可能会走强。"

2024年底，选举情绪已开始对ACCU交易产生影响，导致波动性增加。今年迄今，ACCU的交易价格大多在33-35澳元/吨二氧化碳当量之间。

4月22日，普氏基准通用型ACCU价格估报34.10澳元/吨二氧化碳当量，较前一日上涨4澳分/吨二氧化碳当量，而人为植被固碳ACCU价格为34.04澳元/吨二氧化碳当量，较前一日上涨4澳分/吨二氧化碳当量。

关注选举结果

市场参与者表示，如果联邦自由国家党当选，该党将审查澳大利亚在《巴黎协定》下的减排承诺，以决定该国是否应该退出《巴黎协定》。

对于国内碳市场，自由党政府可能会放宽保障机制的规定。

碳市场研究所的市场营销官John Connor说："在选举结果尚未出炉的情况下，参议院很难解除合规义务。需要同时控制两院，才能确保脱碳或ACCU投资的递减率和相关复合需求。

Climate Energy Finance的净零转型分析师Pollard表示："在自由国家党政府的领导下，放宽减排目标可能会导致更多的固定交付合同退出市场，在这种情况下，将有更多的信用额度供应到二级市场，从而对ACCU价格造成更大压力。"

固定交付合同退出市场要求参与者支付退出费用，且不可按合同价格交付ACCU来退出ACCU交付合同。

参与者表示，如果情况相反，即少数派工党政府在独立议员或澳大利亚绿党议员的支持下获胜，这将对ACCU计划有利，因为这可能会加强保障机制并进一步收紧供应。

标普全球大宗商品的高级分析师Abhijeet Thakkar表示："预计连任的工党政府将维持或加强当前保障机制下4.9%的年度减排基线，而联盟党政府可能会重新考虑减排步伐。"

Pollard进一步指出，工党的连任将意味着向现任气候部长克里斯•鲍恩最初提出的每吨二氧化碳当量75澳元的ACCU价格上限迈进。

值得注意的是，绿党在其气候和能源计划中有提到，他们将致力于重新调整保障机制下的减排基线，并限制难以减排行业使用ACCU来抵消减排量。

南澳大利亚一家开发商表示："他们可能会为合规市场的ACCU使用量设定上限，借此来支撑价格。"

消息人士警告称，在美国退出《巴黎协定》后，国际政策不确定性加剧和气候否认主义的出现，加上全球实施回归工业能源政策，可能会对澳大利亚碳市场产生负面影响，无论选举结果如何。

供需及价格展望

尽管在选举前市场面临各种不确定性，大多数参与者仍对ACCU价格的长期复苏持乐观态度。

Tasman Environmental Markets公司首席执行官Michaela Morris表示："尽管短期内市场可能会继续出现一些波动，但以中长期的发展态势来看，我们有信心ACCU市场价值会持续增长。"

此外，消息人士预计，保障机制和ACCU的价格将与保障需求挂钩，不太可能受到生活成本问题的剧烈影响。

在澳大利亚生活成本危机持续的情况下，不满情绪四溢，这导致长期的环境目标被搁置，取而代之的是倒退的短期经济救济措施。

根据碳市场研究所进行的《2024年澳大利亚商业气候调查》，有65%的受访者认为，到2035年，价格将突破90澳元/吨二氧化碳当量的水平。

Morris表示，选举后，短期内价格有可能下跌，但市场中自然价格底线的出现将防止价格跌破20多澳元/吨二氧化碳当量的中位水平。

根据标普全球大宗商品的报告，预计从2025年到2028年，ACCU市场将出现显著的过剩，供应将超过需求。这可能导致库存积压，并对价格产生下行压力，预计价格将保持在每吨40澳元左右。

根据Morris的说法，2025年ACCU的定价将最终取决于预期进入市场的供应以及政策变化后需求的强度。

她补充道："任何[负面的]政策变化可能会面临立法障碍，并需要时间来实施，[而]供应预计在短期内仍将相对强劲。"