访谈：Verra预计ICVCM将在下个月左右完成CCP标签审核

Verra首席法律、政策和市场官Robin Rix在4月16日接受标普全球大宗商品采访时表示，作为全球最大的自愿碳信用发行机构，Verra预计自愿碳市场诚信委员会（ICVCM）的审查将在"下个月左右"完成，届时将确定其是否有资格获得核心碳原则（CCP）标签，这意味着高度诚信。

4月初，由美国碳登记、气候行动储备和黄金标准等三个登记机构管理的碳信用项目被ICVCM批准为符合CCP资格的项目。市场参与者急切地想知道Verra是否以及何时会获得项目级CCP标签，因为它的方法池和碳排放量要大得多。

Rix表示，ICVCM已向Verra发送一份要求澄清的清单，并已做出回应。

"我们预计这个过程应该在未来一个月左右完成。

他们（ICVCM）正在做一项如此重要、艰巨的工作。我认为，他们刚意识到这些是利害关系，这是他们必须做重大事情。

我的意思是，他们正在处理很多内容，无论是公众意见，还是按标准提交的文件等。老实说，我们并不担心延迟的情况。我们对这个过程充满信心。"

在评估了项目级CCP资格后，ICVCM将继续评估特定碳信用方法论的CCP资格。市场参与者也渴望了解Verra提交了哪些方法论并优先进行CCP资格审查。

"我们已经提出了我们的大部分方法论（用于评估）。对我们而言，这些（方法论）并非有迫切性。我们只是提出了这些建议，希望ICVCM以一种深思熟虑和合乎逻辑的方式来执行。"

为CORSIA铺平道路

Verra将采取的另一项关键举措是确保其篮子中的一些碳信用满足国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）的最新要求。CORSIA是国际航空业脱碳的一项关键举措，也是自愿碳市场的关键需求驱动因素。

Rix表示，Verra正在与国际民用航空组织（ICAO）合作，为获得CORSIA的完全资格铺平道路。Verra将在4月30日之前向ICAO提交下一次提交，以解决CORSIA相关评估的额外要求。

Verra已获有条件地批准为航空公司发放碳信用，以在2024-26年合规期内实现其减排目标。另外一个需要满足的关键条件是要有第六条的授权和相应的调整。这意味着项目所在国需要授权使用这些碳信用额度用于CORSIA，并放弃使用它们来实现本国的气候目标。

Rix补充说，Verra目前正在研究最新的CORSIA指南，并探索解决项目东道国撤销授权的潜在方法，但没有透露Verra计划采用的详细解决方案来应对这一挑战。

联合国层面的现行规则赋予项目东道国灵活性，可以撤销其在第6条框架下从其领土产生的碳信用跨境转移的授权。在这种情况下，国际民航组织预计项目开发商将找到新的碳信用来替代。

当被问及此类要求是否会放大碳投资的风险时，Rix表示："这（撤销问题）带来了风险，但我认为有一些方法可以减轻和解决这种风险。"

Rix补充说，撤销问题将在Verra在4月30日前提交给国际民航组织的下一份报告中得到解决。

COP29的预期

Rix预计，像Verra这样的独立碳信用计划可以获得联合国的批准，以促进第6.2条规定的跨境减排转让，并分享了他对定于11月在阿塞拜疆巴库举行的2024年联合国气候变化会议（COP29）的期望。

"我们非常希望巴黎能够提供一本全面的会计规则手册。这包括第 6.2 条可能需要的任何规则。我们认为，像Verra这样的独立信用计划可以成为第6.2条转移支付的来源或工具。"

第6.2条允许各国签署双边协议，以定制方式转让减排量。即使在联合国层面没有完全明确的政策，新加坡等一些国家也已经批准使用Verra发放的一些碳信用额度，以抵消国内碳税或合规排放交易制度下的责任排放。

"这是一个有趣的问题。（第6.2条）是否提供了一切必要的东西，以及国家是否拥有'主权'？我认为这值得进一步辩论，也是一个需要在《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）进程中解决的问题。"

Rix补充说："如果你看看新加坡和智利在允许Verra的VCS（验证碳标准）信用额度用于满足国内政策方面所做的事情，我们认为其他国家可能已经在考虑独立的信用项目，因为它们已经提供了基础设施。我们将看到这最终会导致司法管辖区的裁决。"