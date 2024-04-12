GenZero：不断升级的地缘政治紧张局势，可能会让碳市场发挥关键作用

新加坡国有的脱碳投资平台GenZero在4月12日的一份报告中说，在全球气候行动支离破碎、地缘政治紧张局势最严重的时候，与在最不需要碳市场的时候全面开展气候合作的情况相反，碳市场将是最关键的。

GenZero的报告描述了未来碳市场的三种情景。在气候神权政治情景中，各国将在气候议程上进行合作，并就一套普遍的碳市场标准达成一致。在气候外交情景中，各国在意识形态上仍将存在分歧，但仍会制定一些共同商定的碳市场原则。 在气候自治情景中，激烈的地缘政治僵局将导致碳市场支离破碎，双边合作有限。

GenZero在报告中称，在气候外交情景中，碳交易的经济激励最终将克服政治分歧并创造共同点。

报告显示，到2030年代后期，西方买家和东方项目开发商之间在质量原则上达成一致，使碳市场能够弥合地缘政治差距，并促进就高质量气候解决方案建立伙伴关系。

在气候自治情景中，对气候行动的渴望将受到民族主义倾向的影响，这意味着各国会将碳信用视为其国家资产。

报告解释说，在这种情况下，各国将以类似于石油或黄金货币化的方式将其碳资产货币化，并优先考虑本国经济的利益，这可能会阻碍跨境碳交易和项目投资。然而，GenZero指出，仍然希望利用碳市场作为一些双边合作的中立平台。

质量与规模

GenZero表示，在最乐观的气候神权政治情景中，碳市场的标准可以在2030年代初围绕高质量的标准进行协调，并补充说，在这种情况下，自然保护和社区项目将无法充分发挥其潜力。

对质量的关注将使碳融资从能够实现大规模、具有成本效益的减排的项目上转移，例如避免毁林的项目。相反，将支持直接空气捕获等碳去除项目，因为减排很容易证明是合理的，并将永久持续。

报告显示："在2030年代，这些（实施新技术的）项目通过碳市场融资，但只有少数能够扩大规模达到承诺的潜力。"

GenZero在报告中强调，狭隘的质量定义可能会阻碍许多碳项目类型的发展，以及更广泛的碳市场，以激励短期脱碳。

GenZero首席执行官张俐伟在为撰写本报告而举行的媒体吹风会上解释说，尽管如此，基于自然的项目无法实现永久性减排，森林可以保留数十年，并支持国家和企业实现2050年净零目标。

"永久性"的概念，即一个项目能否实现不间断的永久减排，在碳市场上是一个极具争议的问题，并导致一些基于自然的项目受到不利考虑。

张俐伟补充说，这些项目也可以为新技术的开发和商业化争取时间。

碳市场应建立类似于钻石市场的机制。虽然价格可能因品牌、原产地市场和其他质量指标而异，但不同市场中的每一吨碳信用都需要具有可比性和可替代性，就像每克拉钻石一样。

张俐伟还强调，预计碳评级机构将在评估不同碳产品之间的质量差异方面发挥关键作用。

当被问及是否需要将重点从自愿碳市场转移到合规市场时，张俐伟表示，如果各个国家的碳市场能够在区域或全球范围内趋同，评级机构可能需要扩大评估范围。

4月11日，标普全球大宗商品旗下的普氏评估的基于自然的避免碳信用价格为3.75美元/吨二氧化碳当量。