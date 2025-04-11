采访：日本权衡大规模CCS项目引入的支持框架

日本一位负责碳捕获与封存（CCS）政策的高级官员告诉标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯称，日本计划在2026-27财年（4月至3月）结束之前，为该国的CCS项目引入一套支持框架，以供公司在做出最终投资决策之前进行参考。

"我们计划在公司从2026-27财年末到2027-28财年做出最终投资决定（FID）之前启动[CCS]框架，"经济产业省CCS政策办公室主任Yoshinori Keino在采访中表示。

"我们现在的目标是在五月结束讨论，"Keino说，并补充道，目标是在六月或七月编制一份临时报告，此前将进行一系列关于CCS支持框架的工作组讨论。

此举正值日本准备在2030年启动其CCS业务之际，初始最低封存能力为每年600万吨二氧化碳。

2月18日，日本内阁批准了第七个战略能源计划——该国的主要能源政策——将CCS指定为实现2050年碳中和目标的重要步骤之一，旨在减少难以减排的行业和能源部门的碳排放。

用于支持第七个战略能源计划的2040-41财年能源供需展望中的情景规定，日本的年度二氧化碳储存量将根据技术创新水平和二氧化碳捕获量的不同，变化在6,000万吨至1.2亿吨之间。

然而，这两种情景都预计该国的年度国内二氧化碳储存量为5,000万吨，剩余部分将通过国外的二氧化碳运输和储存来补足。

支持框架

该工作组于2月5日成立，首先专注于研究涉及管道运输的国内项目的支持框架，然后编制临时报告。接下来将考虑对船舶运输的支持。

Keino说："我认为对国内管道的支持将与氢气的价格差支持非常相似，而对船舶的支持可能会略有不同。正如氢气价格差支持旨在支持整个氢气和氨供应链一样，我设想国内管道的支持将涵盖由管道连接的整个CCS价值链。"

2024年11月26日，日本启动了一系列低温低压液化二氧化碳运输船的二氧化碳航行，这是世界上首次此类航行，行程超过1,000公里，从京都府舞鹤市到日本北部北海道苫小牧码头。

"关于技术规范的标准化，目前有几个正在讨论的项目，"Keino说。"然而，关于低温低压运输技术规范标准化方向的讨论已经取得了显著进展。"

他补充道："国内海上运输利益相关者之间的技术共识正在加强，我们还需要与接收方进行协调。"

先进项目

截至2024年6月，日本国有的金属与能源安全组织已选择了九个项目，在日本和亚太地区储存约2,000万吨/年的二氧化碳，其中包括日本的五个项目、马来西亚的三个项目和大洋洲的一个项目。

2月21日，日本宣布已将北部北海道苫小牧市近海部分区域指定为潜在CCS项目的首个场地。

"考虑到我们迄今为止收集的数据，我们认为储存潜力非常高，"Keino说。"因此，我们认为这是我们国家现有领先项目的一个有前途的候选地点。"

当被问及日本其他具有潜力的地区时，Keino表示："很难准确指出具体的地区。一个选择是在东新潟使用枯竭的油气田，类似于苫小牧，这里有地下二氧化碳储存的潜力。"

关于CCS发展的优先项目，Keino表示："我们将从较经济的项目开始。"他补充说，海外项目相对昂贵。

他表示："所需的初始资金非常高，但由于是用于基础设施，最终会被摊销。然而，由于运输费用导致运营成本高昂，因此会一直居高不下。CCS项目必须具有经济性，因为二氧化碳处理从根本上来说是排放业务的一项成本。"

与此同时，Keino表示，日本已开始与马来西亚进行初步讨论，以建立跨境运输二氧化碳的安排。马来西亚是四个海外先进CCS项目中的三个的东道国。

"目前，马来西亚受到了极大的关注，所以我们已经开始与他们对话，"Keino说。"然而，仅仅开始对话并不意味着我们已经开始就协议进行正式谈判。"