因寄希望于价格下跌，印度LNG买家可能不愿意立即达成长期协议

业内人士对标普全球大宗商品表示，对价格敏感的印度买家在权衡是否要签署长达10年的长期供应协议之时，对液化天然气（LNG）价格走软的预期似乎是他们在短期内首要考虑的因素，同时他们也承认此类交易对于能源安全和扩大供应仍不可或缺。

印度一位业内人士说："当前普遍的共识是，理想情况下，70%-80%应该通过长期协议供应，其余应该是浮动供应。"他预计，如果价格保持在区间波动或进一步走弱，将有更多货物涌入市场。

印度是世界第四大LNG进口国。在俄乌冲突持续和中东地缘政治局势依然动荡的情况下，该国去年已经签署了约1,200万吨/年的LNG合同，以满足其能源需求并确保稳定供应。

标普全球南亚天然气、LNG和氢能高级分析师Akshay Modi表示："一直到2028年，印度都将供应充足，此后对额外LNG进口的需求才会加速，这恰逢全球供应增加之际，预计将使现货价格保持低位。"

消息人士表示，美国总统乔·拜登（Joe Biden）暂停美国出口新的LNG，但在未来供应充足的情况下，该措施对价格的支撑有限，因此卡塔尔和美国将掀起一波供应潮。

随着印度距离2030年越来越近，预计其LNG进口量的激增将主要发生在2030年代后半期，届时印度的目标是天然气在该国总体能源结构中的份额达到15%。业内人士称，目前该份额徘徊在6%-6.5%之间。

至少两位消息人士指出，为了实现15%的目标，印度将需要超过9,000万吨/年的LNG。他们并补充表示，如果LNG价格降至6-7美元/百万英热单位的水平，电力行业也可能产生额外需求。据标普全球的数据显示，2023年印度的LNG进口量约为2,256万吨。

同时，消息人士表示，如果价格进一步下跌，印度的增长前景、城市燃气分销和化肥行业的需求暴增以及再气化能力的增加，也将使买家有兴趣达成长期交易。

接受更低价格

标普全球全球LNG主管Ross Wyeno表示："随着新供应增加，全球LNG价格可能会到2030年代末将继续走软。"然而，他警告称，最近的历史表明，放弃长期合同存在相当大的风险，尤其是在供需发生严重冲击的时期。

标普全球分析师预计，2024年普氏JKM价格平均在10美元/百万英热单位左右，同比下降约40%。 3月27日，标普全球旗下普氏对5月JKM的估价报9.523美元/百万英热单位，较前一日下跌14.5美分/百万英热单位。

据标普全球称，Petronet LNG今年2月宣布与卡塔尔能源（QatarEnergy）达成最新协议，其在印度各地交付的价格与原油相比，斜率为12%。

另一位业内人士说："我认为12%的斜率，相当于约8.50美元/百万英热单位，在当时是一个平衡的价格。"然而，他表示，随着价格进一步下跌，市场价格将更加稳定，这将为本地行业参与者提供更加公平的竞争环境。

一位印度进口商表示，目前在签署任何确定的长期协议之前都应该谨慎等待，因为供应基本面将对长协和现货价格构成压力。他说，如果卡塔尔和阿联酋要出售全部货物，他们将不得不降低斜率或以现货出售，从而对价格构成压力。 "这对买家而言是好事。"

一位中东消息人士也表达了类似的看法。他说，随着供应增加，谈判的斜率将会降低。

同时，这位印度进口商还指出，与贸易商或投资组合公司签订的美国协议大多仍基于FOB。他补充说："除非有终端用户，否则我会认为这些协议的货物尚未售出，而且它们必须向买家提供更优惠的价格。"

市场动态不断变化

另一位印度进口商表示，受到Deepak Fertilizers and Petrochemicals和Equinor于今年1月达成的协议的鼓舞，在现有合同在2030年代晚些时候到期之时，二级印度天然气买家可能会自行采购LNG货物，而不是通过LNG聚合商采购。

市场参与者表示，管道和终端的产能预订，以及一些公司在自有使用量下降时投放市场的准备情况，将是实现这一转变的关键要求。

标普全球在2月报告称，Deepak Fertilizers交易的价格可能约为亨利港（HH）价格的121%加上4.40美元/百万英热单位的常数。

印度一位业内人士指出，从船运和业务优化的角度来看，亨利港看起来很有吸引力。

同时，一些消息人士还表示，印度LNG买家可能更愿意与投资组合公司签订协议，后者可以提供生产商所不允许的灵活性，因为供应商要求相同的价格挂钩关系。他们补充称，投资组合公司可以根据买家的偏好，给出基于亨利港、JKM或布伦特原油的百分比，使其更具吸引力。