因寄希望于价格下跌，印度LNG买家可能不愿意立即达成长期协议

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
2024年03月28日 | 09:23 UTC
作者： - Suyash Pande
亮点
业内人士对标普全球大宗商品表示，对价格敏感的印度买家在权衡是否要签署长达10年的长期供应协议之时，对液化天然气（LNG）价格走软的预期似乎是他们在短期内首要考虑的因素，同时他们也承认此类交易对于能源安全和扩大供应仍不可或缺。
印度一位业内人士说："当前普遍的共识是，理想情况下，70%-80%应该通过长期协议供应，其余应该是浮动供应。"他预计，如果价格保持在区间波动或进一步走弱，将有更多货物涌入市场。
印度是世界第四大LNG进口国。在俄乌冲突持续和中东地缘政治局势依然动荡的情况下，该国去年已经签署了约1,200万吨/年的LNG合同，以满足其能源需求并确保稳定供应。
标普全球南亚天然气、LNG和氢能高级分析师Akshay Modi表示："一直到2028年，印度都将供应充足，此后对额外LNG进口的需求才会加速，这恰逢全球供应增加之际，预计将使现货价格保持低位。"
消息人士表示，美国总统乔·拜登（Joe Biden）暂停美国出口新的LNG，但在未来供应充足的情况下，该措施对价格的支撑有限，因此卡塔尔和美国将掀起一波供应潮。
随着印度距离2030年越来越近，预计其LNG进口量的激增将主要发生在2030年代后半期，届时印度的目标是天然气在该国总体能源结构中的份额达到15%。业内人士称，目前该份额徘徊在6%-6.5%之间。
至少两位消息人士指出，为了实现15%的目标，印度将需要超过9,000万吨/年的LNG。他们并补充表示，如果LNG价格降至6-7美元/百万英热单位的水平，电力行业也可能产生额外需求。据标普全球的数据显示，2023年印度的LNG进口量约为2,256万吨。
同时，消息人士表示，如果价格进一步下跌，印度的增长前景、城市燃气分销和化肥行业的需求暴增以及再气化能力的增加，也将使买家有兴趣达成长期交易。
标普全球全球LNG主管Ross Wyeno表示："随着新供应增加，全球LNG价格可能会到2030年代末将继续走软。"然而，他警告称，最近的历史表明，放弃长期合同存在相当大的风险，尤其是在供需发生严重冲击的时期。
标普全球分析师预计，2024年普氏JKM价格平均在10美元/百万英热单位左右，同比下降约40%。 3月27日，标普全球旗下普氏对5月JKM的估价报9.523美元/百万英热单位，较前一日下跌14.5美分/百万英热单位。
据标普全球称，Petronet LNG今年2月宣布与卡塔尔能源（QatarEnergy）达成最新协议，其在印度各地交付的价格与原油相比，斜率为12%。
另一位业内人士说："我认为12%的斜率，相当于约8.50美元/百万英热单位，在当时是一个平衡的价格。"然而，他表示，随着价格进一步下跌，市场价格将更加稳定，这将为本地行业参与者提供更加公平的竞争环境。
一位印度进口商表示，目前在签署任何确定的长期协议之前都应该谨慎等待，因为供应基本面将对长协和现货价格构成压力。他说，如果卡塔尔和阿联酋要出售全部货物，他们将不得不降低斜率或以现货出售，从而对价格构成压力。 "这对买家而言是好事。"
一位中东消息人士也表达了类似的看法。他说，随着供应增加，谈判的斜率将会降低。
同时，这位印度进口商还指出，与贸易商或投资组合公司签订的美国协议大多仍基于FOB。他补充说："除非有终端用户，否则我会认为这些协议的货物尚未售出，而且它们必须向买家提供更优惠的价格。"
另一位印度进口商表示，受到Deepak Fertilizers and Petrochemicals和Equinor于今年1月达成的协议的鼓舞，在现有合同在2030年代晚些时候到期之时，二级印度天然气买家可能会自行采购LNG货物，而不是通过LNG聚合商采购。
市场参与者表示，管道和终端的产能预订，以及一些公司在自有使用量下降时投放市场的准备情况，将是实现这一转变的关键要求。
标普全球在2月报告称，Deepak Fertilizers交易的价格可能约为亨利港（HH）价格的121%加上4.40美元/百万英热单位的常数。
印度一位业内人士指出，从船运和业务优化的角度来看，亨利港看起来很有吸引力。
同时，一些消息人士还表示，印度LNG买家可能更愿意与投资组合公司签订协议，后者可以提供生产商所不允许的灵活性，因为供应商要求相同的价格挂钩关系。他们补充称，投资组合公司可以根据买家的偏好，给出基于亨利港、JKM或布伦特原油的百分比，使其更具吸引力。