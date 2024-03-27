访谈：澳洲清洁能源规管局表示，土壤碳信用额度将上升，林业项目或将上升

澳洲清洁能源规管局（CER）执行总经理卡尔•宾宁（Carl Binning）表示，继去年大幅增长后，澳大利亚为土壤储存项目发放的碳信用额预计将在2024年继续增加，预计在该方法于9月到期之前，重新造林项目的注册将有所上升。

宾宁接受标普全球大宗商品访问表示："我们强烈预计，根据这种方法发行的新能源将继续存在，并将继续增加。"他强调了过去三年土壤项目注册数量不断增加。

2023年，澳大利亚共发放了253,009个用于土壤储存的碳信用单位(ACCU)，与2023年之前的不到2,000个单位相比，增幅颇为强劲。

宾宁还强调，根据澳大利亚的立法规定，一些流行的方法即将到期，注册率也在上升。

他说："我们去年通过HIR（人为再生）方法当然看到了这一点，我预计环境种植也会有类似的增长。"

人为诱发再生（HIR）审计

人为诱发再生（HIR）项目涉及通过诸如无管理的牲畜放牧、野生动物活动和化学破坏再生等活动来再生原生森林，从而储存碳。

该方法于2023年9月到期，截至3月3日已占ACCU项目注册总量的近20%。

2023年，一项由政府支持的对ACCU计划的独立审查基本维持了HIR方法的完整性，但建议收集更多数据，以确定项目活动与植被生长之间的因果关系。

根据这些建议，CER对33个HIR项目启动了审计，但由于数据不足，尚未向其中近20个项目签发ACCU。

宾宁说："我怀疑我们在这里观察到的只是一些初期问题，因为我们实施了额外的安排。"他表示，项目开发商正在适应新的报告要求。

宾宁表示，这一过程预计将加快，并将提高监管机构在审计前根据所提供的更高质量数据签发ACCU的能力。

"我感到满意的是，我们现在有切实有力的方法来确保在颁发证书时，它们反映了实际的削减情况。"

供应保障

由于旧方法到期，其替代方法仍处于磋商阶段，市场人士对未来几年可能出现的供应紧张表示担忧。

"不可否认，随着HIR和环保种植的结束，在植被方面，我们面临一些变化，需要仔细管理，但是有很多方法，所以我不认为注册这个方法的人数会停止。"

宾宁补充，参与者目前持有近3,000万个ACCU，这将保持市场供应充足。

他说："在这个2030年结束时，我们当然预计市场会有所收紧。"他预计市场对ACCU的需求将大幅持续增长。

数字基础设施

宾宁表示CER正在改进其在线系统，以支持信用申请、提交报告，并为监管机构的评估人员提供更便捷的访问。

该监管机构也处于计划过渡到新登记处的后期阶段，该登记处将取代澳大利亚国家排放单位登记处（ANREU），后者是支持ACCU市场的国家登记处。

宾宁表示："我们希望，这个新平台能够更有效地为各种交易平台提供服务。"

CER也计划在2024年上半年与澳大利亚证券交易所发布一份咨询文件，讨论有关为ACCU创建交易平台的问题。

市场参与者早些时候曾向标普全球表示，为新加入ACCU的交易客户开设ANREU账户存在着延迟的情况。

CER在一份声明中称，最近推出了几项简化措施，以减少申请开立ANREU账户时的处理时间和申请人的负担。

CER发布声明指出，这些精简措施大大缩短了开设ANREU账户的申请处理时间，在2023/24年度降至不到6周，预计未来还会继续缩短。

保障机制

在改革后的保障机制下，监管机构还在接收有关新排放强度的请求，这将有助于设定基准。从2023-24财年（7月至6月）开始，基准将每年下降4.9%。

这些基准将根据单个设施或每个行业和过程的平均值计算。

宾宁表示，使用以设施为基础的基准的企业不会看到明显的变化。

"对于那些使用其他基准方法的人来说，他们可能会经历更大的调整。我们预计，通过重新设定基准，这一机制下的空间将大幅缩小。"

排放量高于基线的公司将不得不交出ACCU，而排放量较低的公司将获得一种称为保障机制信用（SMC）的新型信用。

CER目前没有对2025年将颁发的SMC数量的预测。

宾宁表示："一旦能源强度确定最终确定，我们将对此有更好的认识。"