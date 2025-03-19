Verra修订后的碳信用费用压缩了交易商和开发商的利润

据市场参与者称，Verra碳注册机构的费用结构增加使项目开发商和交易商难以盈利，尤其是在可再生能源信用方面。

2024年10月，作为自愿碳抵消信用签发量最大的认证机构，Verra宣布了一项修订后的费用计划，涉及碳项目注册、信用发行以及转让、退役和注销等服务。虽然第一批主要变更于2024年12月1日生效，但新的费用结构将分阶段推出。

在碳信用生命周期中，项目开发商通常以涵盖开发成本（包括验证和核查费用）的价格将信用额度出售给经纪人或交易商。验证费是一次性费用，而核查费则是每次发行时产生的。

费用的上涨影响了整个自愿碳市场，而已经在信用价格方面面临诚信问题的可再生能源项目受到了最严重的打击。Verra信用的价格现在徘徊在每吨二氧化碳当量低于1美元。费用的变化进一步削弱了可再生能源项目的可行性。

普氏评估的可再生能源价格为每吨二氧化碳当量1.05美元，该价格参考了来自印度的2022年年份的黄金标准认证信用，而Verra认证的信用最近听闻的意向价格为每吨二氧化碳当量55-60美分。

普氏能源资讯在3月18日评估的可再生能源当年价格为每吨二氧化碳当量1.05美元。

根据亚洲领先的碳项目开发商之一ReNew的资深碳市场专家Payal Saha的说法，由于转让费和发行费上涨，议价的空间已经不大。

在多次修订中，引发最多关注的是一项新增的费用，即每单位2美分的转让、退役和注销信用的费用。此外，当项目请求信用发行时收取的发行费用上涨了3美分，现为每单位23美分。

一个碳信用通常在中介之间转手4-5次，每次转让都会产生每单位2美分的费用。最后，当信用被出售给买家用于抵消排放时，信用的退役或注销也会产生2美分的费用，由注销方承担。

此外，根据Verra网站的信息，对于每次验证审核，开发者必须支付5,000美元的预付款，其中2,500美元为费用本身。剩余部分将用于抵扣未来的发行费用。

"2,500美元的验证过程费用是我们在23美分发行费之外的额外成本，"Saha说。"由于可再生能源信用大多在现货市场上出售，而不是在期货市场上出售，持有信用库存的成本正在增加。因此，开发商需要6到12个月的时间才能收回所产生的成本。"

此外，如果一个项目希望其碳信用被标记为《巴黎协定》第六条下的信用，将会收取每单位5美分的费用。

可再生能源信用价格受创最严重

费用结构的修订加剧了可再生能源领域面临的挑战，该领域一直在努力应对信用额度过剩的问题。

自从普氏在2021年首次开始评估可再生能源信用以来，价格已下跌54.3%。2022年1月19日，普氏可再生能源当年价格达到历史最高点，为7.65美元/吨二氧化碳当量。

相比之下，其他"避免信用"价格的降幅不比可再生能源信用价格的降幅来得大。自2021年首次评估以来，普氏家庭设备当年价格已下跌47.8%，而普氏甲烷收集当年价格自2021年以来下跌了9.3%，普氏基于自然的"避免信用"当年价格则下降了29.2%。

"这个市场存在很多不确定性，"一位印度的贸易商解释道。"由于发行和转让费用的上涨，定价已经发生变化。如果费用的增加仅限于退役方面，那就不会是个大问题。"

自2025年初实施新费用以来，交易公司的盈利能力已经下降。

"买家对可再生能源信用的报价低至25-30美分，这对在这个市场上进行交易或开发项目的人来说毫无意义，"另一位印度开发商表示。

据消息人士向普氏透露，为了收回开发成本，VCS认证的风能/太阳能信用需要达到每吨二氧化碳当量50-60美分的价格。Saha表示："考虑到费用结构的变化......买家和开发商还需额外承担4-5美分的转让和注销费用。"

一些市场参与者指出，卖家急于抛售大量可再生能源信用额度。公司正在通过招标方式，试图出售低价值的信用额度。

由于这些压力，市场参与者越来越多地转向更有利可图的替代方案，如国际可再生能源证书（I-RECs），因为其验证和核查过程更简单且成本更低。一些买家也在考虑向其他机构注册可再生能源碳信用，如Universal Carbon Registry，该机构根据碳信用额的发行量收取最多4.5%的费用。

普氏最近评估印度I-REC风能和太阳能当年价格为每兆瓦时84美分。普氏上周报告称，印度I-REC的领取量环比激增57.1%，表明对抵消其范围2排放的需求强劲。