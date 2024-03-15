越南的氢经济在国家战略、项目的推动下逐步形成

今年2月，越南宣布了到2030年的国家氢能发展战略，并引起了外国能源公司的投资者兴趣，这标志着这种新燃料来源的市场正在增长。越南是最新加入氢能潮流的亚洲国家。

越南的氢计划也紧随其碳交易的启动，以及推动可再生能源，逐步淘汰燃煤发电，增加天然气和液化天然气作为过渡燃料的使用，并在公正的能源转型伙伴关系下获得资金。

024年3月7日，中国最大的发电企业之一中国华电股份有限公司的子公司中国华电工程有限公司和越南明广股份有限公司会见了中部省份广智省的官员，投资23.9亿美元建设一个绿色氢项目。

两家公司表示，该项目将包括一座1,200兆瓦的风力发电厂、一座800兆瓦的太阳能发电厂和一座用于制氢的电解水厂，以及储能和运输基础设施。项目初期将建设一座绿色氢工厂和一个200兆瓦的太阳能发电场。

2023年3月，总部位于越南的绿色解决方案集团公司（The Green Solutions Group Corp.，简称TGS）开始在沿海省份特拉永（Tra Vinh）建设特拉永绿色氢项目。这是越南在湄公河三角洲的第一个绿色氢工厂，产能为2万4000吨/年，建设时间为两年，耗资3.277亿美元。霍尼韦尔在联合国气候变化大会（COP28）上与TGS签署了一份谅解备忘录，为该项目提供设备。

2月7日，越南启动了2030年国家氢能发展战略和2050年愿景，目标是到2030年通过可再生能源和其他碳捕获工艺生产10-50万吨/年的氢气。

根据战略文件，到2050年，产能将提高到1,000-2,000万吨/年，这些目标是越南到2050年实现净零排放承诺的一部分。

Baker Botts律师事务所合伙人Michael Harrison表示："与许多国家一样，越南已经为该国制定了氢气战略。氢气战略中的图腾政策设定是在国内发展生产蓝氢和绿氢的产能。"

Harrison表示，该战略预计，来自天然气和碳捕获的蓝氢，以及来自电解水和可再生能源的绿氢，将同时拥有国内和出口市场。

"在国内市场方面，氢战略的目标是满足越南最终能源需求的10%，并与氢的使用相匹配。鉴于越南的动态，有可能看到氢在交通领域的使用，并对难以脱碳的行业进行脱碳。"

国家战略

根据国家战略，越南希望到2050年提高绿色氢和碳捕获技术，并建立氢在电力生产、交通运输（公路、铁路、水路、航空）、工业生产（钢铁、水泥、化工、炼油）以及商业和住宅使用方面的市场。

在电力生产方面，越南计划试点天然气与氢和煤与氨共燃，以实现2021-2030年国家电力发展计划（PDP 8）下的燃料转换目标，并展望到2050年。

同样，越南交通运输业的绿色转型路线图包括使用氢来脱碳公共交通和长途卡车运输，工业部门将测试绿色氢来取代化肥生产和石化炼制中的灰色氢，氢将在绿色钢铁和水泥的生产中进行试验。根据战略称，有一项计划将激励对绿色氢出口的投资。

Harrison表示："与所有国家一样，制定氢气战略是起点。为了开发项目，国内氢气市场将需要进一步明确，国内市场是氢气产能发展的关键。

目前，市场上不存在以液化形式运输BH2和GH2的能力，在2030年之前也不会有足够的能力。因此，氢气市场将在国内，并取决于其他国家的政策环境（至关重要的是，要求活动脱碳），可能会有蓝氨（BNH3）或绿氨（GNH3）的市场。"

越南投资者表示，他们预计氢能融资将得到一些举措的支持，例如亚洲开发银行在3月13日宣布筹集21亿美元，作为越南政府实施"公正能源转型伙伴关系"的资源动员计划的一部分。该计划从发达国家筹集158亿美元融资。

去年12月在COP28上启动的制冷剂管理计划（RMP）指出了越南氢能投资面临的一些障碍，包括投资成本高、缺乏补贴、监管环境不明确、供应链问题和可再生能源供应多变。

以下是JETP实施清单中的氢项目：

工厂名称/描述 地点 时间表 来源 普莱1燃煤电厂转型为100%绿色氢（2x100兆瓦） 海阳省志灵镇普莱Ward 2023-2045 联合国开发计划署能源研究所 海上风电场和绿色氢（130兆瓦) 头顿/富美 2024-2030 GIZ 金瓯 进行绿色氨和氢生产试点 2024-2025 UNDP 绿色氢试点项目/基础设施投资 全国 2030 Petrolimex (PLX) 氢运输/储存/配送设备 全国 2031 Petrolimex (PLX) 公交车加油站氢供应试点 全国 2032 Petrolimex (PLX) 茶荣绿色氢项目 茶荣省 2024 - 2027 渣打 使用可再生能源、氢和电池的混合发电厂 3个拟议地点 2023 - 2028 HDF Energy Company PVN化肥厂（400兆瓦光伏和100兆瓦电解槽）， 头顿/富美；金瓯/ 芹苴 2024-2030 GIZ 在化肥生产商Petrolimex (PLX)

来源：越南资源动员计划