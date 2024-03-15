新加坡成为世界上首次使用氨和柴油燃烧的船用燃料的国家

3月15日，Fortescue和新加坡海事及港务管理局（Maritime and Port Authority of Singapore） 发表联合声明表示，新加坡是世界上第一个在其水域使用氨和柴油作为船用燃料的国家。

在此之前，新加坡于2023年7月开展了世界上第一个船到集装箱船甲醇加油作业，并从2023年11月开始实施数字化加油作业。新加坡也是世界上最大的加油港。

Fortescue和新加坡海事及港务局（MPA）表示，作为为期七周的试验的一部分，Fortescue旗下悬挂新加坡国旗的双燃料船"绿色先锋号"（Green Pioneer）从新加坡的Vopak Banyan码头装载了3吨液氨。该试验是由Fortescue在新加坡海事及港务管理局、政府机构、研究机构和行业合作伙伴的支持下进行的。

试验完成后，该船获得了新加坡船舶注册处和DNV船级社的"燃气氨"批注，可以将氨与柴油结合使用作为船用燃料。

MPA首席执行官张英智表示："这次燃料试验的安全进行支持对氨作为船用燃料的使用进行全面评估，并支持标准和安全程序的制定。"

张英智补充说："这将为MPA、机构和三方社区正在制定的船员培训、应急和加油程序提供信息，以支持提供安全和具有成本效益的解决方案。"

测试严格

MPA和Fortescue表示，试验包括对该船的氨储存系统、管道、气体燃料输送系统、改装的发动机和适航性进行严格测试。自2023年10月以来，船员和工程师也完成了相关培训。

另外3吨液态氨将被装载到船上，并"在未来几周内"进行进一步的测试和试验。

MPA和Fortescue表示，未来将在合适的平台和国际论坛上展示试验中的关键学习点。

新加坡的目标是在2025年之前制定氨船用船用燃料加注标准。

新加坡目前还在为裕廊岛氨发电和燃料加注解决方案挑选择一家主要开发商，这是一项针对入围财团的不公开征求建议书。

该解决方案有望帮助新加坡制定支持氨气加油的法规，并在其国家氢战略下作为在新加坡发展氢供应链的探路者项目。

新加坡的目标是到2050年实现净零排放。根据该战略，到本世纪中叶，低碳氢可以满足该国一半的电力需求，氢及其衍生物可以帮助国际航空和海运脱碳。

前景光明

Fortescue主席雷斯特（Andrew Forrest AO）表示："我们的’绿色先锋号‘证明了存在安全的氨动力发动机技术解决方案。"他同时敦促各港口制定公平、安全和严格的绿色氨燃料标准。

雷斯特补充说："我们必须推动全球排放者为传统航运中使用的重质燃料支付公平的碳价格。这些价格必须提供明确的投资信号，以推动绿色投资。"

同时，在新加坡举行的2024年亚太海事大会期间，一些行业专家指出，在正在开发的各种替代燃料中，氨具有加速航运脱碳途径的巨大潜力。

业内人士表示，作为船用燃料，氨可以显著减少二氧化碳排放，几乎零硫氧化物排放，氮氧化物和颗粒物排放也有减少的迹象。

业内人士表示，尽管氨的毒性和腐蚀性是燃料用作燃料时的主要问题，但这些障碍可以通过准备和技术突破来解决。业内人士指出，研究界正在寻求在低压、低温甚至环境温度下生产绿色氨。

一位业内人士表示："由于许多国家需要氢来发电，因此对氨的需求将很大。到目前为止，我还没有看到一种具有成本效益的方式来运输压缩或液态氢。" 他也补充，未来氨运输船的数量将激增。

燃料结构的未来份额

液化天然气（LNG）在运输过程中自然蒸发，这使得LNG运输船有理由使用这种蒸发来为船舶提供动力。同样，氨气运输船数量的增加也会增加氨气作为船用燃料的使用，从而提高其在船用燃料组合中的份额。

标普全球分析师在3月7日发布的最新《货运市场燃料预测》（Freight Markets Bunker Forecast）中估计，在参考案例中，2050年的船用燃料总需求将在3亿吨左右。

在替代燃料使用量增加的情况下，2050年船用燃料消费量分配中，除LNG和LPG外的所有替代燃料可能占船用燃料组合的39%。他们表示，其中氨作为船用燃料的份额预计为38%。