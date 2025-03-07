金融服务理事会认为澳大利亚的经济未来取决于气候政策的确定性

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2025年03月07日 | 08:20 UTC
亮点
澳大利亚金融服务理事会（FSC）的联合声明显示，在澳大利亚5月的联邦选举之前，商业和金融团体已联合起来支持两党对《保障机制》和《巴黎协定》目标的承诺。
FSC为澳大利亚金融服务行业的100多家会员公司制定强制性标准和政策，以支持竞争环境。
澳大利亚一位碳项目开发和管理人员表示："市场信心将由安全和稳定的政策决定。到目前为止，澳大利亚的碳政策设置演变相当一致，但我们的客户仍然担心可能影响当前项目的变化。"
澳大利亚在应对气候变化方面取得了显著进展，明确设定了净零排放目标，且排放量呈下降趋势。
在截至3月31日的合规截止日期前，由于联邦选举导致活动显著放缓，澳大利亚碳信用单位（ACCU）计划的市场参与者大多处于观望状态。
多方消息称，由于合规截止日期和模糊市场方向的监管发展，最近在ACCU方面的活动不多。
市场流动部分的价格——包括普通、未避免毁林的普通和人为植被固碳ACCU——也更加波动，波动范围在每吨二氧化碳当量33至34澳元之间。
标普全球大宗商品旗下普氏3月6日评估的普通ACCU价格为每吨二氧化碳当量34澳元，人为植被固碳ACCU为每吨二氧化碳当量34.20澳元，均与前一日持平。
有越来越多的担忧认为，如果联盟政府取代现任的工党政府，气候变化政策将不会那么严格，因为他们之前曾表示打算放宽对高排放行业的强制性环境报告要求。
开发商说："我认为在移除人为植被固碳之后，我们已经看到了最后的大变动，但我们确实需要现任政府和反对党承诺，现有的ACCU在未来的变动中不会被撤销。如果进行变更，当前的项目需要被豁免，这样市场才能保持信心。"
FSC在其声明中表示："根据全球各国央行的中位估计，如果排放量稳步下降至净零，到2050年全球GDP将比当前气候政策不加强的情况下高出7%。事实上，这一差异可能更大：精算师认为，可信估计范围包括到本世纪中叶全球GDP增长25%，到2090年增长50%。"
澳大利亚的《保障机制》要求排放超过10万吨二氧化碳当量的设施将其净排放量保持在基线或以下，标准和垃圾填埋的基线每年将下降4.9%，直到2030年6月30日，以符合澳大利亚的气候目标。
2024年，全球对净零转型的投资达到2.1万亿美元，比澳大利亚的GDP高出20%。FSC表示，随着全球资本竞争的加剧，澳大利亚需要一个可信的净零计划、可操作的2035年国家自主贡献以及全面的政策，以帮助确保其在这一投资机遇中的份额。
尽管全球政治局势波动，澳大利亚的清洁能源行业投资几乎是化石燃料的两倍，2023年新增的全球电力容量中，91%来自可再生能源。
近年来，澳大利亚所有的主要贸易伙伴几乎都实施了与气候相关的披露政策，这表明全球在气候行动中的透明度和问责制方面正在发生转变。
标普全球大宗商品此前报道，强制性气候报告将于2025年1月1日开始实施，适用于最大排放者、公司和金融机构。这些年度披露要求他们测量和报告各自不同类型的排放，也称为范围。