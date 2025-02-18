2025年印度能源周采访：EIL计划在2026年启动芒伽罗可持续航空燃料工厂，优先采用棕榈硬脂

国有工程咨询和技术许可公司印度工程有限公司（EIL）计划在2026年底前在芒伽罗启动其商业可持续航空燃料工厂。

该工厂将利用加氢处理酯和脂肪酸（HEFA）路径，生产能力为20千升/日（126桶/日），主要原料为废弃食用油和棕榈硬脂。

EIL正在考虑主要采用棕榈硬脂作为替代原料，因为在聚集足够数量的废弃食用油（UCO）方面存在挑战，EIL技术总监Rajiv Agarwal在2025年2月11日至2月14日举行的印度能源周期间对标普全球大宗商品旗下的普氏表示。

"我们正在计划建设一个大型工厂，不是一个完全商业化的运营，而是一个半商业化的设施，让业界对这项技术充满信心，"Agarwal说。该项目目前处于高级工程设计和采购阶段。

HEFA路径是最成熟的商业化可持续航空燃料技术，贡献了全球近70%的可持续航空燃料产量。该工厂的投产符合印度预期的可持续航空燃料法规，该法规目标是在2027年实现1%的混合要求，并在2030年提高到5%。

然而，政策支持仍然是推动成本更低廉和促进商业采用的关键。Agarwal表示："可持续航空燃料的成本显著高于传统航空燃料，而明确的政府政策，包括碳信用机制，将是鼓励航空公司采购的必要条件。"

竹基二代乙醇

EIL还深度参与了印度第二代乙醇的生产。

位于阿萨姆邦的Numaligarh生物炼精炼厂，利用竹子作为原料，正接近满负荷生产。该精炼厂的竹子加工能力为每年30万吨，与稻草等其他季节性替代品不同，竹子全年可供应。

"竹子的优势在于其大量和持续的可供应性。虽然首创项目在实施过程中会遇到挑战，但展望未来，工厂将缩短实施时间并降低成本。我们预计今后类似项目的成本至少会降低20%，"Agarwal说。

竹子作为生物燃料原料的潜力非常大，特别是在印度东北地区。NITI Aayog的一份报告强调了该地区丰富的竹子资源，估计超过5,500万吨，占印度竹子总储量的66%。利用Chempolis的分馏技术，该工厂可以生产乙醇，以及糠醛和乙酸等有价值的副产品。

竹子的纤维素含量高（40%-50%），可确保大量可发酵糖的产量，用于生产乙醇。此外，竹子的投入门槛低、碳封存速度快，并且能够改善土壤健康，使其成为一种环保的解决方案，既能减少排放，又能促进可持续能源的发展。

除了竹子，EIL还在评估其他用于生物燃料生产的生物质原料，包括槟榔、稻草，甚至是在非洲能找到的某些丰富的生物原料。虽然藻类已被确定为未来潜在的生物燃料来源，但在其商业化之前仍需技术进步。

商业可行性

印度的可持续航空燃料和生物燃料行业面临与原料聚集、政策激励和技术成本相关的挑战。Agarwal表示："乙醇和可持续航空燃料生产技术之间将存在生物质原料方面的竞争。每种技术都需要为满足到2030年预计的1,000万吨可持续航空燃料需求做出贡献。"

EIL此前在生物燃料领域获得了重要合同，包括来自芒伽罗炼油和石化公司的订单，用于使用非食用油和废弃食用油的生物航空涡轮燃料工厂。这些发展使EIL成为印度向可持续燃料过渡的一个重要的参与者。

该公司与印度科学与工业研究委员会-印度石油研究所合作开发生物航空燃料工艺，并已生产出10,000升获准用于印度空军飞机的可持续航空燃料。

2月14日，普氏评估可持续航空燃料FOB海峡价格为1,703.50美元/吨，较2月13日上涨2.25美元/吨。2月17日，普氏评估亚洲燃料乙醇CIF菲律宾价格为662.33美元/立方米，较前一日上涨7.33美元/立方米，跟随美国乙醇期货走强。普氏评估B级乙醇价格较前一日持平，为630美元/立方米，4月18日至5月18日运抵。