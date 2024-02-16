印度即将在短期内就6,000万美元的可再生氢运输补贴计划进行招标

2月16日，一位高级政府官员表示，在本周早些时候发布指导方针之后，印度即将在短期内就其49.6亿卢比（6,000万美元）的可再生氢燃料试点运输项目补贴计划进行竞标。

根据2月14日发布的指导方针，该补贴计划是印度2023年发布的价值1,974.4亿卢比的国家绿色氢使命的一部分。该使命的目标是在2030年之前，每年生产500万吨可再生氢用于出口和国内使用。

这位官员说：“道路运输和公路部将发布招标。”但该官员没有给出时间表。

该计划将提供财政援助，以弥补由于最初几年氢动力汽车和氢燃料补给站的基础设施的相对较高的资本成本而导致的可行性差距。

指导方针补也指出，该计划的更大目标是为交通运输行业建立一个可再生氢生态系统。

随着多年来可再生氢生产成本的预期下降，运输行业的利用率预计将增加。

然而，标普全球大宗商品LNG分析师Ashish Ranjan表示，氢燃料汽车在印度的销量将缓慢回升。

他表示：“到2030年，我们预计道路上不会只有氢燃料汽车，而是在压缩天然气（CNG）中混合氢燃料将更加可行。此外，印度也正在探索液化天然气（LNG）用于长途卡车运输的可能性。“

Ranjan补充说，一些已经在讨论CNG中混合氢气的试点项目，允许混合氢气的体积高达2%。随着试点项目的成熟，混合比例预计会增加。

Ranjan表示，目前印度的CNG需求量为7.34亿立方英尺/天，预计到2030年将增加至每天1580亿立方英尺。

该指导方针也指出，49.6亿卢比的支出将持续到2025-26财年，不会为氢气生产和土地提供费用。

后续步骤

该计划将适用于采用燃料电池推进技术的公共汽车和卡车，采用内燃机分阶段推进技术的公共汽车和卡车，采用燃料电池或基于内燃机的推进技术的四轮车。

几家大型石油公司在实验基础上也设有氢燃料巴士项目。

在过去的几年里，印度石油公司一直在新德里使用传统的氢燃料公交车，并在市区附近设有加油站。

2023年2月，信实工业公司（Reliance Industries）及其汽车合作伙伴Ashok Leyland推出了重型卡车氢内燃机技术解决方案。

信实工业表示，在首次大规模商业部署之前，该公司将对重型卡车上的H2ICE技术进行测试和验证。

在一个拐点情景中，标标普全球预计，到2030年，印度在运输领域的氢使用量将达到35万吨，到2040年将增至349万吨。

1月10日，印度宣布了生产可再生氢和电解槽补贴的第一轮拍卖的获胜者。标准普尔全球此前报道称，印度在1月19日宣布了另一场拍卖，旨在汇总化肥厂和炼油厂的可再生氢需求。

2月15日，标普全球旗下普氏对新南威尔士州碱性电解制氢的估价为2.10美元/公斤，环比上涨6.60%。

2月15日，卡塔尔碱性电解制氢估价为1.79美元/公斤，环比持平。

成本竞争力

指导方针称，该计划还将支持在汽车燃料中混合甲醇/乙醇和其他从可再生氢中提取的合成燃料。

“随着可再生能源和电解槽成本的下降，预计未来几年内，基于绿色氢的汽车将具有成本竞争力。

氢动力汽车领域未来的规模经济和快速的技术进步，可能会进一步提高基于绿色氢的交通工具的可行性。”

氢燃料州际巴士和商用车将在指定的“氢高速公路”上行驶。

与此同时。一个计划执行机构将会成立。该机构将发布提案征集，并通过透明的程序选择执行机构。该机构也将列出覆盖印度各地不同地形和气候条件的路线。

指导方针称，将在考虑每个项目的具体需求、优点和可行性后，授予获奖者。