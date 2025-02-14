2025年印度能源周：印度总理顾问表示，能源转型专注在采用更多的可再生能源、低排放煤炭

2月13日印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）的顾问塔伦•卡普尔（Tarun Kapoor）告诉标普全球大宗商品公司称，印度的长期能源转型战略主要集中在增加电网中的可再生能源以及更广泛地采用低排放煤炭。

根据政府数据显示，印度的目标是到2030年实现500吉瓦的可再生能源发电能力，而目前包括水电在内的发电能力为209吉瓦。然而，发电主要由燃煤主导，可再生能源仅占发电结构的21%。

"我们的能源转型正在两个层面上进行。一个是将越来越多的可再生能源纳入电网，同时考虑经济因素，因为我们不想给我们的配电公司增加负担，"卡普尔在2025年印度能源周间隙表示。

"第二个层面是关注煤炭的增加，但排放更少，采用更好的控制措施、煤气化以及其他可能的更好技术，以便煤炭能源也更加清洁，"他补充道。

在谈到增加可再生能源发电能力面临的瓶颈时，卡普尔说，在不久前，由于需求低迷、资金紧张或程序问题，配电公司没有签署购电协议，导致几项招标未能启动。

然而，他表示这种情况可能正在发生变化，因为电力需求开始以每年近10%的速度增长，这得益于疫情后的经济增长和可再生能源价格的下降。

"我希望配电公司能够主动签署购电协议。这样一来，可再生能源的部署和发电就可以非常快速地进行，"卡普尔说。

"可再生能源已经变得便宜得多。现在，全天候电力，即太阳能、风能和电池储存的组合，[每单位]大约在5到6卢比之间，几乎接近火电的价格。"

与此同时，电网可以承受高达40%的可再生能源，但要超过这一比例，就需要更好的储能选项和电网管理，这是一项挑战，卡普尔说。

"计划必须有所不同，我们也在努力实现这一点，"他说。"我们必须加快速度，这一点我们明白。我们必须比之前做得更多。"

氢能应用

就能源转型的其他方面来说，印度要在2030年前实现500万吨可再生氢的目标，就需要有更多的可再生能源，这一点至关重要。这一目标在2023年发布的"国家绿氢使命"计划中有所阐述。

"能源转型在很大程度上取决于全球范围内的发现以及技术的表现，"卡普尔说。"因此，虽然我们正在关注绿色氢能，但可能还需要一段时间，因为国际价格下降的速度可能不如预期的那么快。"

他说，如果可再生氢的价格降至每千克2美元以下，它将成为大规模产品，但如果没有降到这个价格，它将只用于小众用途。

可再生氢的需求预计将来自全球市场和本土化肥市场，以及精炼厂，而运输和其他行业的需求均取决于价格的下降情况，卡普尔表示。卡普尔曾是印度石油和天然气部秘书。

某种程度的补贴或强制措施或一些激励措施必须到位，这意味着即使价格昂贵，也必须购买一些氢气以促进市场发展，"他说。

"精炼厂大多自行开展[可再生氢项目]，因为他们不断进行招标......此外，他们希望氢气生产在精炼厂内或精炼厂附近进行，因为他们需要持续的供应，"卡普尔说。

ACME、AM Green 和 Avaada 等开发商正在奥迪沙邦、安得拉邦、泰米尔纳德邦、喀拉拉邦和古吉拉特邦的出口导向型中心开展可再生氢/氨项目。

项目设计

根据卡普尔的说法，正在开发的印度可再生氢项目有其自身的排列、组合和设计，这表明可再生氢的成本预测各不相同。

"每个开发者现在都在讲述不同的故事，"他说。例如，"如果你使用一些太阳能和一些风能，并使用非常少量的储能，并且电力价格在每单位低于3卢比的情况下，你会得到x价格的可再生氢气，"他说。

"但是，如果你一天中只有40%的时间在生产氢气，而在其余时间要么生产灰氢，要么什么都不生产，那么你的可再生氢气成本将是另一个数字，"他说。

他补充说，其他因素如可再生氢的定义、电解槽的成本、政府的补贴和优惠政策都将影响可再生氢的成本。

"现在，在国际上，银行业并不称其为绿色（氢气）。因此，这些定义也在不断演变，"他说。

根据标普全球大宗商品公司的普氏评估，2月13日，南澳大利亚碱性电解制氢（包括资本支出）价格为每千克1.76美元，较一个月前下降了59%。同日，日本碱性电解制氢（包括资本支出）的价格为每千克5.70美元，较一个月前上涨了5%。