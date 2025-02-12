2025年印度能源周采访：有必要多元化氢能路径来建立市场、供应链和基础设施

印度氢能协会会长RK Malhotra于2月11日对标普全球大宗商品公司表示，通过多种途径采用传统燃料和低碳燃料对于建立必要的市场、供应链和基础设施至关重要，以确保印度能源转型顺利进行。

氢能协会成立于2009年，最初主要由印度炼油公司组成，后来增加了来自新能源行业的成员，旨在促进氢能在印度的应用和发展。

"印度应该关注所有颜色的氢气，因为到绿色氢气成本下降的时候，我们的供应和分配基础设施将已经到位，"前印度石油公司炼油厂主管Malhotra说。

"那么，为什么要等待绿色氢气呢？目前灰氢的成本大约是1.5美元/千克到2美元/千克，如果可以获得，一些行业可以开始使用它。"

行业通过不同的颜色来区分氢气的生产途径——使用可再生能源生产的氢气被称为"绿色"氢气，而通过使用化石燃料的传统方法生产的氢气被称为"灰色"氢气。

标普全球大宗商品公司的普氏评估，2月10日昆士兰碱性电解制氢（包括资本支出）为每千克6.08美元，较一个月前下降了7.18%。普氏评估2月11日日本碱性电解制氢（包括资本支出）同样为每千克6.08美元，也较一个月前下降了7.18%。

循环经济

Malhotra表示，政府可以激励更多元的碳技术，例如煤气化和碳捕获，这可以帮助打破价格壁垒，并建立循环经济，从而最终有助于能源转型。

"通过捕获的碳，你可以生产各种化学品，有时可以与氢结合，从而收回你在碳捕获上花费的成本，"他说。

"煤炭将以更清洁的方式被利用。煤气化过程中产生的二氧化碳可以用于转化为有用的产品。这是实现更平稳能源过渡的方法。"

印度政府于2023年宣布了"国家绿氢使命"计划，预算为1974.4亿卢比（23.7亿美元）。随后，政府发布了四个关于可再生氢和电解槽制氢的招标，这些招标已经结束。

政府也为化肥企业发布了一个可再生氨的招标，该招标目前正在进行中。

然而，政策规划机构NITI Aayog在2022年发布的一份碳捕获、利用和封存报告尚未转化为政策。该机构的能源顾问Rajnath Ram于2月10日告诉标普全球大宗商品公司，这目前是一个任务。

煤炭制氢计划

Malhotra表示，在他的主持下，印度氢能协会已经准备了一份关于利用煤炭制氢的报告，并在大约两年半前提交给了政府。煤炭部成立了一个委员会。

"我们在报告中称，即使使用灰分含量高的印度煤，煤制氢也是可行的，"他说。"现在有可用的技术，我们可以做到。"

讨论主要集中在绿色氢能上，因为政府和公司都希望实现技术飞跃，这阻碍了现有技术和资源在生产低碳燃料方面的更广泛应用。

"有时候的心态是，如果我们在市场初期为蓝氢或灰氢提供激励，人们就会偏离绿色氢气，"他说。

他还提到，支持的方式不一定非得是对生产者的激励，因为在当前转型的初期，最需要的是建立储存和运输系统等基础设施。

炼油公司

根据Malhotra的说法，炼油公司一直认为会有指令将部分常规氢气的使用转化为可再生氢气的使用，并正在为此做准备。

"我们在炼油厂中大量使用氢气进行加氢裂化、加氢处理、加氢脱硫等，因此在某种程度上，我们是最大的氢气生产者和使用者——目前，我们主要是从天然气中获取氢气，"他说。

"但是，一旦政府要求你必须使用一定比例的绿色氢气，尽管这会很昂贵，但可能只会略微增加[最终]产品的成本，"他说。"以5%-10%等阶段性的小比例缓慢过渡，可能是可行的。"

他说，这些成本增加可以通过炼油厂计划开始的可再生氢运营产生的碳信用来抵消。印度预计将在2026年底或2027年初启动其合规和抵消碳市场。

"取决于碳信用的出售价格，也许这可以弥补一些生产绿色氢气的成本。因此，也许价格可以降到大约每千克2美元或2.5美元，"他说，但没有具体说明时间框架。

Malhotra表示，全球对可再生氢项目和政策的热情减退，可能不会对印度产生同样的影响，因为印度在可再生氢和其他燃料方面有其自身的步伐。他指出，近年来可再生能源成本有所下降。