访谈：印度石油公司平衡传统能源与可再生能源，以实现脱碳目标

印度石油公司（Indian Oil Corp.）董事长Shrikant Vaidya在2月7日接受标普全球大宗商品访问时表示，该公司正在采取多种方法使其业务脱碳，例如推进可再生氢项目和开发低碳能源，同时保持其传统业务的增长。

印度石油的目标是在2046年实现净零排放，其业务涉及原油、天然气、石化产品和替代能源。

Vaidya在对一份问卷的书面答复中表示："我们的战略涉及投资各种减缓技术，以最大程度地减少运营排放，主要来自我们的炼油厂和石化工厂，这些排放合计占我们运营排放的97%以上。

我们还专注于最大限度地提高效率并向低碳能源过渡，剩余的排放将通过碳捕获利用和储存、植树造林或碳市场来解决。"

Vaidya也参加了于2月6日至9日在果阿举行的印度能源周，并与其他利益相关者进行讨论。

他补充说，印度石油公司计划投资超过2万亿卢比（240亿美元）用于减排计划，以实现其净零排放目标。计划包括了寻求可再生氢、生物燃料、可再生能源和天然气。

据Vaidya称，印度石油公司已经开发了超过240兆瓦的风能和太阳能可再生能源组合，还投资了储能系统，从电池到抽水蓄能或蓄热，以确保电网的稳定性。

该公司与工程公司L&T和可再生能源公司ReNew成立了一家合资企业GH4India，计划在大规模在国内销售和对外出口可再生氢。

他表示："我们正战略性地计划在印度东海岸和西海岸建立绿色氢项目以满足全球需求。我们的重点是氢及其衍生物的出口，特别是针对欧洲市场。我们目前正在进行两个出口项目。"

印度石油公司也将把油气、化肥和钢铁行业的工业用户作为消费者。

在今年1月公布的印度政府可再生氢激励拍卖中，GH4India以平均每公斤40卢比的价格，每年补贴1万吨可再生氢的竞标。这并未出现在10个中标者之列。

计划项目

Vaidya没有给出可再生氢生产的目标，但2022-23年度报告称，20吨/日的可再生氢产能正在开发中。

Vaidya说："到2030年，我们的目标是大幅增加绿色氢的产量，目标是将炼油厂50%的氢需求从灰氢转化为绿氢。"

年度报告称，印度石油公司正在帕尼帕特炼油厂开发一座1万吨/年的绿色氢工厂。该公司正在与意大利的Snam合作，探索将现有天然气管道改造为氢运输的可能性。

制氢技术来自法国Technip公司。

其研发中心一直在评估多种制氢途径，包括太阳能电解、生物质气化和生物甲烷化。

IOC在新德里附近的法里达巴德拥有印度第一个氢燃料补给站。

该公司还与SJVN合作，扩大其可再生能源组合，包括太阳能、风能、水力发电和混合动力。

报道称，该公司已经与L&T签署了一份具有约束力的合资企业意向书，以涉足印度的电解槽制造。

氢气定价

Vaidya表示， 生产可再生氢的成本明显高于传统氢。基于公司炼油厂目前的可再生电力成本，目前的成本为350-550卢比/公斤(4.22- 6.62美元/公斤)。

"为了降低这些成本，我们正专注于扩大生产规模，提高价值链效率，并利用技术进步。"

可再生氢的成本可能会在未来5-10年内下降，使其比天然气制氢更具竞争力。Vaidya表示，绿色金融和成熟的碳交易市场将加强这一趋势。

随着可再生氢和传统氢之间的成本差异缩小，可再生氢将获得发展势头。他说，绿色金融和成熟的碳交易市场将加强这一趋势。

根据标普全球大宗商品的数据，2月6日普氏对新南威尔士州碱性电解制氢的估价为2.73美元/公斤，较一个月前上升两倍。

标普全球的数据显示，2月6日，普氏对沙特阿拉伯碱性电解制氢的估价为2.31美元/公斤，环比不变。

常规据点

Vaidya表示，到2050年，印度石油对印度能源需求的贡献将从9%增加到12.5%。

他说："印度石油公司坚定地致力于实现印度独特的转型蓝图，即平衡传统燃料的使用和可再生能源选择，以拥有稳健的能源结构。

为实现这一目标，除了加强核心业务外，我们还扩大了可再生能源产能。"