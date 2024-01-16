采访：ACME将最迟在2027年启动奥里萨邦可再生氨项目的第一阶段

1月15日，ACME总裁兼全球业务发展董事Ashwani Dudeja 对标普全球大宗商品表示，印度ACME集团将加快其在奥迪萨邦130万吨/年可再生氨项目的初始阶段，在获得9万吨/年可再生氢的补贴后，该项目可能在2026年底或2027年初投产。

1月9日，ACME在印度1,749亿卢比的"绿色氢转型战略干预计划"的第一部分中，为可再生氢获得了平均30卢比/公斤(36美分/公斤)的三年补贴。

Dudeja表示："我们将主要把它用于奥里萨邦的项目，从商业角度来看，它在生产和营销方面帮助了我们。"

Dudeja指出，这项补贴将有助于推动潜在客户承诺在2020年前提前交付的交易。

2023年8月，ACME与位于奥里萨邦戈帕尔普尔的塔塔钢铁经济特区签署了一项土地协议，用于可再生氨项目，着眼于出口和国内销售。

该项目是与日本IHI公司合作建造的，去年10月开始由Aker Kvaerner进行设计研究，目前正在寻求最终的投资决定。

他说，该公司已与印度国有贷款机构（如REC和Power Finance Corp）签署了谅解备忘录，目前正在进行讨论，或将在近期就会为奥里萨邦项目达成最终投资决定。

ACMA早些时候表示，该公司在阿曼杜库姆拥有一个年产10 万吨的可再生氨一期项目，该项目正处于建设阶段，目标是在2025年底或2026年初投产，Yara Fertilizers计划成为承购商。 ACMA的目标是将产能扩大至每年120万吨。

Dudeja说："阿曼第一阶段结束后，奥里萨邦的第一阶段将紧随其后。我们目前正在考虑从2026年底或2027年初开始提供氨。"

ACME还在美国德克萨斯州的维多利亚港拥有40万吨/年的第一期可再生氨项目，计划于2028-29年投入商业运营。该项目的产能将扩大到每年120万吨。ACME还将考虑生产氢气、甲醇和可持续航空燃料，供当地使用和出口。

ACME也是德国进口拍卖计划H2Global的入围公司之一，目前正在等待最终结果。

印度补贴

Dudeja表示，印度的补贴计划为开发商提供了加快项目的灵活性，因为它没有附加条件。在第一轮45万吨/年可再生氢招标中，包括ACME在内的10家公司获得了补贴。

"它（补贴计划）是开放式的，对我们是有益处的；计划没有具体说明氢的最终用途是什么，是否包括制造衍生物，或者消费是否必须在印度或海外进行。"

他补充说："这在很大程度上类似于《通货膨胀抑制法》(IRA)，只不过补贴要低得多，过程也简单得多。"

Dudeja说，在该公司每年9万吨的可再生氢补贴中，每年有7万2,000吨将分配给奥里萨邦项目，该项目最初将生产40万吨/年的可再生氨。Dudeja表示，剩余的每年1万8,0000吨/年补贴额度可用于任何其他项目，公司正在评估各种选择。

"氢气需求将会很大，因此我们正在与几家公司进行讨论。"

他表示："去年ACME与Indraprastha Gas签署了一份谅解备忘录，将氢气混合到天然气网络中，可以考虑这些应用。"

Dudeja 表示，印度每年消耗约1,100万吨常规氢气，主要通过炼油厂，因此该公司将有多种选择在不同项目中使用补贴并优化销售。

美国的规定

Dudeja对美国于2023年12月发布的新指导方针表示欢迎，该指导方针根据《通货膨胀减少法案》获得高达3美元/公斤的激励措施，这使得有必要从与同时运营的氢项目相同的地区获取清洁电力。

他表示，这可能会损害大部分美国项目，，但ACME的德克萨斯州项目符合政府的要求，并按计划推进，并将FEED研究授予了Black & Veatch。

他说："我们讨论的是电解槽的最早订单日期，大约在2026年左右。"

Dudeja说："一些美国客户将比其他客户行动得更快，对我们来说最重要的是，如何创造价值主张。"他表示，美国的大型工业客户可以选择自己生产清洁燃料。

标普全球普氏在1月12日对阿曼碱性电解生产氢气的最新评估价为2.74美元/公斤，与一个月前几乎持平。 普氏在同日评估日本碱性电解制氢价格为3.49美元/公斤，环比下跌 23%。