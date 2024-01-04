印尼国家氢能战略为试点项目和新投资奠定基础

分析人士称，印尼最近发布的国家氢能战略向国有和私营能源公司提供了政策信号，以推进试点项目，并确定了这种新燃料在该国长期能源结构中的作用。

12月中旬，印尼能源和矿产资源部下属的新能源、可再生能源和节能总局发布了《国家氢能战略》报告。

1月3日，该局负责人Andriah Feby Misna告诉标普全球大宗商品，该文件将作为印尼氢能发展的参考。

Misna表示，氢预计将成为印尼能源转型的主要贡献者之一，并成为政府实施2060年净零排放路线图的主要战略之一。

根据路线图，需求增长从2030年开始，2031年在交通领域使用绿色氢，2041年在工业领域使用绿色氢，以取代天然气和化石气体用于高温加热过程。

Misna表示，印尼的战略是从低碳氢开始，在项目经济性能够与其他能源竞争时逐步过渡到绿色氢，目标是创造氢经济。

远大的目标

该战略预计，到2060年，低碳氢将取代所有行业和发电中的化石燃料，并与同样由低碳电力驱动的电动汽车一起成为交通运输领域的主要燃料之一。

标普全球大宗商品天然气、电力和气候解决方案首席研究分析师Johan Utama表示："看到人们对氢作为脱碳燃料的潜力充满信心，这一点意义重大，即使时机还很遥远。"

Utama说："该战略将作为政府其他组织制定支持性政策的参考框架。最近期的影响将是使国家石油公司Pertamina、化肥公司Pupuk Indonesia和国家公用事业公司PLN等国有实体能够推进生产和消费低碳氢的试点项目。"

他表示，虽然该战略着眼于出口，但脱碳和满足国内能源需求是重点。

此外，虽然没有提及明确的目标，但印尼国家石油公司Pertamina的预测显示，在两种情景下，到2040年低碳氢的需求在90万吨/年到800万吨/年之间。国际能源署的需求预测显示，到2060年，将达到约800拍焦耳（ 约560万吨）。

根据国际能源署的数据，到2060年，氢气生产的总发电量预计将达到220太瓦时左右，几乎与目前所有行业的总需求一样多。

国际能源署在其2022年9月的报告中表示，氢和氢基燃料是目前在印尼尚未商业化的技术，但到2050年将实现约四分之一的减排。氢基燃料是指氨和合成碳氢化合物，如合成甲烷和合成油产品。

三大战略支柱

Misna表示，印尼的氢战略包括三大支柱：减少对化石燃料的依赖以确保能源安全，发展国内氢市场，以及向全球市场出口氢及其衍生物。

报告称，印尼目前的氢消费量约为175万吨/年，主要作为化肥、氨和炼油行业的原材料。

Misna表示，印尼的氢能开发仍处于研究和试点项目阶段，预计该行业将在2030年后实现增长，在汽车、发电、储能以及航运、航空、钢铁生产、制造和长途运输等难以减排的行业中得到更广泛的应用。

该文件还指出，印尼拥有使用丰富的可再生能源生产氢气的巨大潜力，新能源和可再生能源（NRE）的总潜力约为3,689吉瓦，迄今仅利用了0.3%。

根据能源和矿产资源部提供的净零排放模型，预计2031年至2060年期间，各行业对低碳氢的需求将增加。

报告称，低碳氢运输将从2031年的2.6万桶油当量（公路卡车为0.04太瓦时）开始，到2060年增长到5,250万桶油当量（海运和卡车运输为89太瓦时）。

工业领域的低碳氢使用量将从2041年的2.8太瓦时开始，到2060年扩大到79太瓦时。其中，到2060年，金属、陶瓷和造纸行业预计将达到29太瓦时。氢战略重申PLN和国际能源署的脱碳路线图，到2060年，220太瓦时的氢气发电将取代天然气发电厂和煤炭混烧。

该文件还指出，主要障碍是不可预测的供需，并且由于监管不明确，低碳氢的使用仍然受到限制。

到目前为止，印尼没有低碳氢生产，也没有长期战略或市场，目前也没有针对该行业的正式法规。由于氢气生产必须运输到最终目的地，因此也面临基础设施方面的挑战。

分析人士称，平衡氢气供需也需要储氢基础设施，基础设施投资低将阻碍氢能发展。