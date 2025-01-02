印度认为缺乏技术和基础设施是应对气候变化的障碍

印度1月2日表示，在其提交给《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）的报告中，印度概述了在应对气候变化方面面临的多个挑战，包括缺乏技术转让、高成本和监管障碍。

印度于12月30日向UNFCCC提交了第四次两年期更新报告，更新了其排放数据，比预计于2月中旬提交下一轮国家自主贡献的时间提前几周。

报告中指出，"......由于高成本、缺乏基础设施和监管障碍，获得相关、负担得起且可扩展的技术往往受到限制。在供应方面，知识产权制度可能会阻碍技术转让，限制对技术的获取，特别是对于印度等发展中国家。"

报告指出，这些挑战迫使印度严重依赖国内资源，并使国家能力捉襟见肘，从而减缓了其实现关键气候目标的努力。报告还补充说，印度过去曾多次提出这些问题。

印度被迫从其他基本需求中转移资源，独立开发这些解决方案，而它应该利用全球创新来补充国内努力，避免重复。

报告称，2020年，印度的温室气体总排放量为24.4亿吨二氧化碳当量，包括土地利用的土地利用变化和林业，较2019年下降7.93%，但自1994年以来增长了98.34%。

年内，气体排放包括80.53%的二氧化碳、13.32%的甲烷和5.13%的氧化亚氮，其他气体占1.02%。

报告还指出，能源部门的排放量最高，为75.66%，其次是农业，排放量为13.72%，工业生产和产品使用排放量为8.06%，废物排放量为2.56%。

根据报告，印度致力于通过做出确保经济沿低碳路径增长和发展的选择应对气候变化，到2070年实现净零排放。

标普全球大宗商品收集的数据显示，在拐点情景下，印度的排放量（包括碳捕获、利用和封存），预计将从2023年的39.7亿吨二氧化碳当量，增加到2030年的45.8亿吨二氧化碳当量。

国家自主贡献

印度称，该国在其国家自主贡献中提交的两个目标目前已接近实现。截至2024年10月，印度累计总发电量的46.52%，即211.39吉瓦，是基于非化石燃料能源的装机容量。

此外，印度补充表示，2005年至2020年期间，印度国内生产总值的排放强度下滑了36%。

报告指出："值得注意的是，印度最新的国家自主贡献并未设定特定行业的减排目标，但印度致力于实现和实施各种战略，以进一步降低排放强度，提高能源效率，并保护印度经济中脆弱的行业。"

根据印度最新的国家自主贡献，其目标是到2030年将其GDP的排放强度从2005年的水平降低45%。

国家自主贡献的目标还包括到2030年实现约50%的累计电力装机容量来自非化石燃料能源，这将得益于技术转让和低成本国际融资，包括来自绿色气候基金的资金。

极端天气

报告称，2023年是自1901年有记录以来第二温暖的年份，年平均地表气温比1981-2010年平均气温高出0.65摄氏度以上。

报告称，过去几十年（2013-2022年和2014-2023年）也是有记录以来最热的几十年，距平超过0.41 C-0.46 C。

报告指出："基于最近30年（1989-2018年）数据观察到的降雨趋势和变率的州级报告表明，在安得拉邦、比哈尔邦、恰蒂斯加尔邦北部、恰尔肯德邦、中央邦、奥里萨邦、泰米尔纳德邦、北方邦和西孟加拉邦的南部沿海地区，季风季节干旱日数显著增加。"

报告补充说，在索拉斯特拉邦和库奇邦、拉贾斯坦邦东南部、泰米尔纳德邦北部、安得拉邦北部和奥里萨邦西南部邻近地区、恰蒂斯加尔邦的许多地区、中央邦西南部、西孟加拉邦、曼尼普尔邦和米佐拉姆邦、康坎邦和果阿邦以及北阿坎德邦，强降雨事件的频率显著增加。

此外，几项研究表明，在过去的几十年里，喜马拉雅山脉的冰川口部总体上加速了退缩，冰川正在变薄，长度和面积都在减少。