国际碳信用获得欧盟支持以实现2040年气候目标

欧盟委员会已开放使用国际碳信用以帮助实现其雄心勃勃的2040年气候目标，这标志着该集团正在做出重大改变，以使其温室气体排放水平能够较1990年减少90%。

碳市场的许多人士对这一消息表示欢迎，称这可能从根本上重塑全球碳信用市场，发出强烈的需求信号，并重申碳信用作为脱碳手段的可信度。

7月2日对欧盟气候法的修正提案允许从2036年起在《巴黎协定》第6条下“有限使用高质量的国际碳信用”，以便将1990年欧盟净排放量的3%计入2040年的目标。

提案中写道：“他们的具体作用和部署需要基于全面的影响评估，并以制定联盟法律为前提，该法律规定强有力且高度诚信的标准和规范，以及关于此类信用的来源、时间和使用的条件。”

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，这些建议代表了实现欧盟气候目标的务实方法。

“行业人士和投资者希望我们设定一个可预测的发展方向，”她补充道。“今天，我们表明，我们坚定地履行到2050年实现欧洲经济脱碳的承诺。目标明确，旅程务实且实际。”

该提案还设想了实现国内永久脱碳的激励措施，包括利用碳储存进行的生物源排放捕获和直接空气捕获，以解决难以减排行业的剩余排放问题。

委员会补充说，这些措施将在计划于2026年进行的ETS指令审查中予以考虑。

碳市场反应

根据标普全球大宗商品的规划案例情景，若碳信用额度上限为3%，该措施可能在2030年至2040年间为第六条下的信用额度产生高达2.2亿吨二氧化碳当量（mtCO2e）的需求。

South Pole公司首席执行官Daniel Klier表示，这标志着全球碳市场的一个关键时刻。South Pole公司是市场上最大的碳信用交易商之一。

“如果该提案被采纳，将为第六条在全球范围内的实施创造更多机会，帮助向气候脆弱国家输送急需的资金，并支持低碳行业转型，同时帮助该集团实现其气候目标，”他补充道。“实际上，允许使用碳信用来实现欧洲减排目标的一小部分，并不会减缓脱碳进程。”

第六条规定了全球温室气体减排贸易的规则，根据第6.2条，各国获允跨境交换碳信用。

各国可以根据第6.2条使用被称为“国际可转让减排成果”的信用。这一框架允许各国将从符合条件的国内项目中获得的碳信用转让给其他国家，以促进其实现气候目标的努力。

此举也违背了欧洲气候变化科学咨询委员会的建议，该委员会警告欧盟不要依赖国际碳信用来实现其2040年的气候目标，声称这种做法将会吸走国内投资的关键资源，并损害环境完整性。

国际碳信用将在2030-2040年代的下半期投入使用，并将展开全面的影响评估。重要的是，委员会明确指出，这些国际碳信用“不应影响欧盟碳市场的合规性”，以维护该集团旗舰排放交易系统的完整性。

欧盟成员国在2020年后停止通过抵消方式来实现其在欧盟ETS下的气候目标。这一决定是在《京都议定书》中概述的联合国清洁发展机制下碳抵消机制的完整性受到质疑后做出的，这导致欧盟排放配额价格极低。

根据标普全球大宗商品旗下的普氏评估，7月1日欧盟ETS下的欧盟配额价格为70.80欧元/吨二氧化碳当量（83.22美元/吨二氧化碳当量），而普氏CEC（反映符合CORSIA标准的碳信用）价格为21.85美元/吨二氧化碳当量。

可再生能源推动

政策制定者还警告称，除非有更强有力的政策措施支持和更激进的可再生能源推广计划，否则欧盟到2040年将排放量减少90%的提案看起来不太可能实现。

欧洲可再生能源行业的许多人士也对委员会的提案表示欢迎，但警告称，这一目标需要立即转化为欧盟成员国更多的清洁能源承诺。

WindEurope指出，风能容量的部署严重不足，这不仅威胁到现有的2030年气候目标，也威胁到拟定的2040年目标。

根据行业组织的数据，欧盟去年仅建成13吉瓦的新风电装机容量，远低于实现2030年目标所需的每年超过30吉瓦的水平。该目标要求与1990年相比至少减少55%的排放。

欧洲风能协会在一份声明中表示：“仅仅设定新目标并不能让你获得更多的风电场。国家政府必须做出实际行动来增加风能产量。”

“各国政府必须坚定实施备受看好的《可再生能源指令》（RED III），包括优先考虑公众利益和缩短许可时间的措施。”

这一目标是欧盟的长期气候战略（即欧洲绿色协议）的一部分，该协议还要求欧盟到2030年将温室气体排放量相对于1990年减少至少55%，并在2050年前实现净零排放。