特朗普寻求“无风车”政策，引发阻力

美国当选总统特朗普表示，新政府将寻求停止在全美范围内开发新的风电场，并在就职前不到两周的时间里加大了反对这个美国最大可再生能源的措辞。

1月7日，特朗普在佛罗里达州马阿拉歌俱乐部（Mar-a-Lago Club）举行的一场内容广泛的新闻发布会上表示："我们将尝试制定一项政策，禁止建造风车。"

特朗普将风能描述为"最昂贵的能源"，依靠"美国政府的巨额补贴"生存下来。与此形成鲜明对比的是，有分析显示，不管有没有联邦税收优惠，风能都是最便宜的资源之一。

特朗普对陆上和海上风力发电场都进行了抨击，这超出了他在竞选时承诺的发布第一天行政命令阻止海上项目的范围。然而，这位候任总统没有具体说明他的政策方针，他的过渡团队也没有立即回复询问细节的电子邮件。

分析师指出，随着共和党寻求为延长特朗普2017年《减税和就业法案》筹集资金，拜登总统2022年《通货膨胀削减法案》中嵌入的核心清洁能源税收激励措施可能会大幅削减。行业观察人士和参与者还指出，特朗普对可再生能源的看法不一，并且需要广泛的新资源组合来帮助满足不断增长的电力需求。

美国清洁能源协会首席执行官Jason Grumet在1月7日表示："无论是撤销对海上油气资源的开发，还是威胁损害风能的政策，美国总统都不应该剥夺美国人民的国有资源。"

在特朗普就海上风能发表评论前一天，拜登发布了一项命令，限制在美国沿海水域进行油气开发的活动。

Grumet补充说："在能源需求飙升的时候，我们的领导人在表示支持上述所有能源战略时，必须是认真的。"

该清洁能源集团于2024年12月发布的一份报告显示，《通胀削减法案》的能源税收激励措施将带来4倍的纳税人投资回报，并创造数百万个就业岗位，其中大部分位于投票支持特朗普的州。

"不知道从哪里开始"

作为对特朗普言论的回应，北达科他州民主无党派联盟党主席Adam Goldwyn呼吁这个风能资源丰富的州的国会代表团予以反击。

Goldwyn在一份声明中表示："特朗普甚至还没当上总统，就已经要求北达科他州的数百人完全停止他们的重要工作，把人民的生计置于危险之中。"他指出，风力涡轮机维修技术人员是美国增长最快的职业，"禁止北达科他州的土地所有者建造风力涡轮机将阻止他们获得可能改变生活的收入，并践踏他们的自由。"

与此同时，蓝州的政府和风能行业官员正准备捍卫他们的气候和可再生能源政策，反对即将上任的政府采取的任何行动。

加州风能协会（California wind energy Association）执行董事Nancy Rader在1月7日的一封电子邮件中表示："除了特朗普可能试图推翻联邦政府的激励措施外，我相信，加州通过建设新的风能项目和其他可再生能源项目来实现其气候目标的承诺，不会受到我们下一任总统观点的影响。"

特朗普特别指出，加利福尼亚州棕榈泉市以外历史悠久的风电场是"一场灾难"。

特朗普说："拆除它们的成本非常高，而且你不能对它们做任何事情，因为这些叶片，出于环境保护的原因，你不能掩埋它们。我们将考虑（如何处理）。"

Rader说："我们很难知道应该从哪里开始打击这种错误信息。"

随着开发商安装更新、更大的机器，一些旧涡轮机正在被回收利用。例如，Scout清洁能源有限责任公司在加州默塞德县的重建项目冈萨加岭风电场，包括回收所有378吨退役涡轮机叶片的计划。

美国能源部1月6日发布的一份报告承认，在回收风力涡轮机叶片和发电机方面存在挑战，但发现美国现有的基础设施可以处理90%的退役涡轮机。

美国能源部能源效率和可再生能源办公室首席副助理部长Jeff Marootian在一份声明中表示："美国已经有能力回收大多数风力涡轮机材料，因此实现完全可持续的国内风能产业是唾手可得的。"