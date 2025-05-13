采访：吉姆·罗杰斯表示，南亚冲突可能加快能源安全努力，并提升黄金的吸引力

商品投资专家吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）表示，在近期印度和巴基斯坦发生冲突后，南亚将加紧确保能源安全，并补充说，任何程度的冲突升级都可能使贵金属价格上涨，然而，这对全球油价的影响不大，因为该地区的需求相对较小。

罗杰斯表示，即使印度和巴基斯坦决定增加石油采购以维持较高的库存水平，但这不太可能对油价产生重大影响，除非这两个南亚邻国之间的冲突持续得不到缓解。罗杰斯是Beeland Interests, Inc.的主席，并与乔治·索罗斯（George Soros）共同创立了量子基金。

罗杰斯在接受标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯采访时表示：“上周的南亚冲突使该地区的能源安全问题成为焦点。世界已经对能源安全感到担忧，印度和巴基斯坦之间的任何长期冲突只会让情况更糟。”

5月10日，印度和巴基斯坦同意立即停火，而此前四天的军事打击已经扰乱了能源、船运和农业市场，并导致港口停运。

据普氏能源资讯全球宏观和石油需求研究负责人吴康表示，周末的停火进展将有助于平息大宗商品、能源和货运市场波动，并缓解对潜在贸易流动中断的担忧。

累库是优先事项

他补充称：“从现在开始，持有更多的石油储备将是两国的一个重要优先事项。问题在于两国在创造额外储存空间方面有多大的额外带宽。”

2024年，印度进口了大约490万桶/日的原油。该国的战略石油储备（SPR）目前提供约9.5天的净石油进口储备。国有石油公司拥有原油和成品油的储存设施，能够储存相当于64.5天的总净进口量，使得目前印度全国原油和成品油的总储存能力达到相当于74天的总净进口量。

另一方面，国际能源署成员国被要求确保石油储备水平至少相当于其净进口量的90天。

巴基斯坦石油公司咨询委员会的数据显示，巴基斯坦平均每天进口近19万桶原油。在截至3月31日的财政年度的九个月中，还进口了397.3万吨汽油和近149.2万吨柴油，分别较去年同期增长12.4%和21.3%。

罗杰斯说：“南亚各地可能会涌现更多的石油储存基建工作。但在全球油价方面，影响将是有限的——正如我们上周所见——这是因为该地区的进口量相对较小，与中国相比尤为如此。由于供应充足，油市可以缓冲南亚动荡的影响。”

在基准情景下，标普全球大宗商品预计，普氏即期布伦特原油现货价格将在2025年全年平均降至68美元/桶，而2024年平均为81美元/桶。此外，这一价格降势预计将延续到2026年，届时平均价格预计将进一步降至66美元/桶。同时，如果OPEC+向市场释放更多的石油，价格下行风险将更加显著。

该地区对黄金的偏好

罗杰斯表示，地缘政治动荡和全球关税导致投资者涌向贵金属，因为它们是避险资产，这一趋势在可预见的未来将会持续。

罗杰斯说：“我们已经看到了黄金价格的近期涨势。我认为白银价格也非常有可能上涨，会在某个时候迎头赶上。”

今年，黄金价格涨势依然令人瞩目，在主要货币中屡次创下新高，并在4月接近每盎司3,500美元。根据世界黄金协会的说法，美元走弱和地缘政治风险加剧——包括关税引发的恐惧和不确定性——是推动黄金表现的关键因素。与此同时，大多数地区强劲的黄金ETF购买也在推动黄金价格上涨。

印度是全球最大的黄金市场之一，日益增长的财富正在推动需求增长。赠送黄金是印度婚礼仪式中根深蒂固的一部分，婚礼大约占印度年度黄金需求的50%。

尽管价格创下历史新高，印度的黄金进口量仍在连续两个月下降后于3月大幅反弹。根据商务部的数据，进口额攀升至44亿美元，几乎是前一个月数字的两倍，并且显著高于去年同期的15.3亿美元。世界黄金协会表示，尽管进口量仍低于2024年8月至12月间73亿美元的月均进口量，但这一急剧上升表明了需求复苏，并凸显了即使在高价位下，人们对黄金的兴趣依然持续。

罗杰斯表示：“如果南亚地区的紧张局势持续或再次升温，黄金和白银在南亚市场上将更加有吸引力。由于印度是主要的黄金进口国，我认为价格只会上涨。即使在地缘政治动荡时期，白银也可能有强劲的上涨潜力。”

他补充称：“但我希望看到该地区的冲突得以平息。这将有助于该地区的金融市场继续保持强劲增长——这是我们这段时间以来一直看到的趋势。”