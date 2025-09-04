印度将煤炭的商品及服务税提高至18%；免除固定碳税

印度财政部在9月3日的一份官方声明中表示，印度已将煤炭的商品及服务税（GST）从5%提高到18%，同时免除了固定碳税。这一举措可能会导致该国每单位的电力成本上涨，因为印度是一个依赖燃料提供70%电力的国家。

在此之前，除了征收GST，印度也对煤炭征收400卢比/吨（4.54美元/吨）的固定碳税。财政部在9月3日的一份声明中表示：“[GST]委员会建议取消固定碳税，将该税率融入GST中，因此不会产生额外负担。”

无论是国内还是进口的用于发电的煤炭成本将会上升，但对水泥、钢铁和玻璃等其他行业的影响可能不会那么显著，因为它们可以享有进项税抵扣的好处。

企业在使用煤炭生产应税供应品时，可以申请已支付的GST抵扣。然而，这一抵扣并不适用于电力，因为电力在GST下被归类为免税供应，印度的电力销售不征收GST。

虽然官方通知并未明确说明更高的GST是否也适用于进口煤炭，但多年来进口煤炭的税率与国内煤炭相同。

印度一位煤炭贸易商表示，这一转变将对煤炭市场施加额外压力，并最终导致电费上涨。“价格越高，GST的收取就越高。先前收取固定碳税时，至少税率是固定的。”

行业机构Assocham此前在其2025-26财年（4月至3月）的预算前备忘录中倡导取消煤炭的固定碳税，认为这样做将促进电力密集型产业的发展，并确保国内行业的竞争力。

由于季风持续，印度的电力需求下降，导致用于发电的煤炭消费量减少，海运煤炭市场的询盘量也随之下降。据市场消息人士称，尽管市场低迷，但随着9月底节日季的临近，市场参与者预计需求将略有回升。