访谈：Seriti Resources集团首席执行官表示，未来十年煤电将继续占据主导地位

Seriti Resources集团首席执行官和FutureCoal新任主席Mike Teke在接受标普全球大宗商品旗下普氏采访时表示，尽管可再生能源发展快速，以及全球将逐渐从热煤转向更清洁的燃料来源，但煤炭消费可能要到2035年甚至2040年才会出现下降。

Teke说：“我们认为各国正在研究技术来应对可再生能源的间歇性问题，特别是风能和太阳能，以及电池储能。但必须明白的是，电源供应不可能立即切断。”

Teke于8月12日正式担任FutureCoal主席，该组织是一个由全球煤炭生产商、消费者和投资者组成的联盟。他认为，当前的技术虽然可以确保可靠性并与煤电竞争，并保证基本负荷，但还不能保证源源不绝的供应。

他补充道：“就强劲的煤炭消费而言，我们讨论的是一个15年的时间跨度，主要集中在亚洲地区。但在此之后，可能会出现能够进一步提升绿色能源表现和可靠性的技术。”

尽管可再生能源的产能和发电量有所增加，但2024年全球煤炭消费量保持在创纪录的高水平，达到87亿吨，中国和印度占总量的70%以上。根据国际能源署的数据，所有类别（即海运动力煤、总体动力煤、海运冶金煤和总体冶金煤）在增长和总体数量方面均创下新纪录。

Teke表示，尽管各国继续建设可再生能源设施，但在燃烧的过程中，每个人都需要关注高效和低排放的煤炭，这可以通过碳捕获、烟气脱硫和其他技术来实现，以确保在降低排放的同时提供不间断的电力。Teke补充道：“这个世界，主要是亚洲，到处都是燃煤电站，你不会把它们变成鬼城然后关闭。”

Teke称“西方国家提供的过渡期资金是债务陷阱”

Teke表示，尽管我们认同欧洲和美国的国家和银行向煤炭密集型经济体提供的资金支持是为了实现更清洁的气候目标，但这种融资最终将成为未来几代人的债务。

“将来谁会最终承担那笔债务的责任？以后，很可能会需要更多资金用于新技术，因为旧技术已经过时，所以这将是一个长期的债务螺旋，”他说。

南非获得了一笔85亿美元的资金，以加速其从煤炭向清洁能源过渡，该资金由英国、欧盟、美国、法国和德国提供。印尼的“公正能源转型伙伴关系”价值200亿美元，越南的155亿美元资金也旨在实现类似的转型。

价格和需求回升需要12至18个月

在谈到当前全球动力煤市场供应过剩对海运价格产生明显影响的情况时，特克表示，这主要是由于煤炭行业的周期性特点以及对需求可能存在高估所致。

自2025年初以来，海运动力煤价格要么保持在一定范围内，要么下降，这主要是由于供应增加，即两个最大煤炭消费国——中国和印度的国内产量增加，以及比预期更为温和的极端天气状况。

普氏在8月12日评估的FOB加里曼丹4,200 kcal/kg GAR动力煤价格为42.10美元/吨，为两个月来的高点，但低于1月份的48-49美元/吨水平。8月12日，FOB纽卡斯尔5,500 kcal/kg NAR的价格为68.50美元/吨，低于2025年初的80美元/吨。同样，8月11日FOB理查兹湾5,500 kcal/kg NAR煤炭价格最后一次评估为70美元/吨，低于年初的83美元/吨。

Teke说：“鉴于我们持续观察到天气模式的变化，我预计需求和价格的全面复苏可能需要12到18个月的时间，而这将取决于出口国在国内和出口方面的供应协调。”

“停电、成本上升和电网紧张正成为常态，而不是例外。然而，尽管如此，煤炭仍然是世界上最大的电力来源。它仍然是钢铁、水泥和重工业的支柱。”