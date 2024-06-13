消息人士称，俄罗斯通过新途径向印度出售煤炭将获得大幅折扣

消息人士对标普全球大宗商品透露，在供应严重过剩和需求低于预期的情况下，俄罗斯将不得不对通过伊朗铁路系统出口到印度的煤炭提供大幅折扣，以使其对印度买家具有竞争力。

据当地媒体报道，在西方制裁影响俄罗斯煤炭供应后，俄罗斯在圣彼得堡国际经济论坛上公布了一项计划，拟通过伊朗的铁路系统向印度出口更多煤炭。

然而，针对最新事态发展，市场参与者对印度对俄罗斯动力煤需求的影响表示不确定。在俄罗斯供应失去价格优势和全球煤炭价格开始下跌后，印度对动力煤的需求已经出现下滑的迹象。

拟议中的新路线预计将使俄罗斯货物的过境时间从之前的45天减少到15天。

一位向印度供应俄罗斯货物的新加坡贸易商表示："如果他们（俄罗斯）真的想增加出口量，他们需要提供大幅折扣。因为以俄罗斯目前的煤炭价格来看，折扣不足以与从南非或美国进口的煤炭竞争。"

标普全球海上大宗商品（CAS）的数据显示，在2023-24财年印度进口的2.62亿吨煤炭中，俄罗斯的煤炭进口量为2220万吨，远低于新走廊的预期。

1月至5月，俄罗斯6300千卡/公斤GAR的平均价格为93.95美元/吨，而哥伦比亚6000千卡/公斤NAR的同期平均价格为81.76美元/吨。另一方面，标普全球大宗商品的数据显示，美国原产6900千卡/公斤NAR煤炭在此期间的价格为81.01美元/吨。

6月7日，普氏对FOB俄罗斯太平洋6,000大卡/公斤NAR煤的估价为93.50美元/吨。

国际南北运输走廊（INSTC）项目于2002年启动，代表了印度、俄罗斯和伊朗的合作努力，旨在建立一条连接波罗的海、印度洋和波斯湾的多模式运输走廊。这条走廊预计将比通过苏伊士运河的传统路线便宜30%，距离缩短40%。

印度对俄罗斯动力煤的需求

对于使用拟议煤炭运输路线的可行性，印度的消息人士仍存在分歧。

一位印度买家表示："目前运往印度的俄罗斯动力煤船货不多。但在出现一些进展之前，我们很难确定拟议的走廊，是否有助于为印度买家提供运费优势。伊朗向中国出口铁矿石的队伍已经排得很长，而且由于伊朗受到美国的制裁，很难假设接下来会如何发展。"

该消息人士进一步指出，在要求通过拟议路线运输煤炭货物之前，市场将需要进一步明确运营方面的情况，以及伊朗将运营哪些港口。

其他印度的消息人士也不确定拟议的路线是否有助于创造印度对俄罗斯货物的额外需求，特别是对动力煤的需求。由于美国原产石油焦价格下跌，印度市场对工业部门高CV煤的需求一直不温不火。

一位驻印度的贸易商表示，只有靠近走廊的俄罗斯矿山才会从拟议的路线中受益。消息人士补充说，俄罗斯向印度买家提供的煤炭价格为每吨110至112美元，但要价比每吨低5至6美元。

俄罗斯暂时取消关税

标普全球大宗商品早些时候报道，俄罗斯政府在5月份取消了对其动力煤和无烟煤的出口关税，有效期至8月31日，以增加其煤炭出口。而在2024年前几个月，大多数国家的煤炭出口都有所下滑。标普全球海上大宗商品的数据显示，2024年前五个月，印度从俄罗斯进口了510万吨动力煤，同比下降29.16%。

然而，市场参与者表示，此举不太可能提高印度生产商的利润率和需求。他们补充说，更便宜的替代品总是可用的，尤其是南非的煤炭。一位印度买家早些时候曾表示："俄罗斯西海岸的一些矿商利润率较低，由于铁路成本较高，海运成本相对较高，它们的利润率受到严重损害。"

然而，一位了解俄罗斯市场的印尼贸易商说，由于生产商的持续抗议，5月在一个主要西海岸港口的关税降低了约15美元/吨。因此，该贸易商补充说，除非在运费和其他关税方面获得相当大的折扣，否则生产商似乎不太可能希望改变煤炭运输路线。

铁路、货运和港口成本上升影响了印度西部卖家的利润，使他们难以理想的价格向印度买家供应原材料。与此同时，市场消息人士也表示，远东的生产商受益于相对较低的运费，因为该地区的生产商往往主要与来自中国、韩国和日本的买家打交道。