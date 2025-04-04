在环境压力和制裁下，日本的动力煤进口商寻求替代市场

近年来，日本的动力煤进口商逐渐从主要传统供应商澳大利亚转向低硫的印尼煤炭，同时也在探索南非和哥伦比亚等替代市场，他们在高热值等级流动性不足、环境标准更严格以及价格压力的情况下，寻求多元化供应来源。

根据标普全球Commodities at Sea的航运数据，日本从澳大利亚进口的煤炭数量从2021年的8,260万吨下降至2024年的7,400万吨，而从印尼进口的煤炭数量从2,060万吨上升至2024年的2,580万吨。与此同时，根据CAS的数据，日本从俄罗斯进口的煤炭数量已从2021年（2022年俄乌冲突爆发后对俄罗斯实施国际制裁之前）的1,050万吨暴跌至去年的80万吨。

能源经济与金融分析研究所（IEEFA）负责日本地区的能源金融专家Michiyo Miyamoto说："除了俄乌冲突，日本长期以来依赖于澳大利亚的高品位煤炭，但澳大利亚高品位煤炭的上游投资正在减少，越来越多的公司正在缩减或退出煤炭业务，加上更严格的环境法规以及澳大利亚对中国的煤炭出口增加等因素，预计在中长期内很难确保高品位煤炭的稳定供应。"

她补充说，因此，日本政府正在推动公司开发其他采购来源，例如南非和哥伦比亚。

一位日本煤炭交易商也表示，由于电厂计划达到环境法规要求，日本的购买趋势已转向低灰分的印尼煤，而不是通常的高灰分澳大利亚煤。这一变化是因为日本出口商发现，由于两国的工业活动都已减少，将剩余的煤灰出售给国内水泥行业或韩国市场越来越困难，历史上这些市场一直是可靠的销售渠道。

这位交易商补充说，对于国内房地产行业而言，由于进口水泥的价格更具竞争力，进口水泥仍然比国内水泥更具经济吸引力，从而导致煤灰的使用率降低。

一位印尼生产商表示："愿意为海运货物支付溢价的日本买家正在寻求印尼高热值煤的大幅折扣。"

替代市场

市场消息人士称，除了最近更加关注印尼煤炭外，日本也在积极寻求替代市场，以多样化其煤炭供应来源。

一位专门从事南非煤炭贸易的印度交易商表示，日本对来自南非的高热值动力煤有一些询价。

消息人士称，目前正在研究使用南非煤炭的物流和技术方面的问题，然后再做出长期承诺，因为其规格与澳大利亚煤炭不同。

一位澳大利亚的矿业消息人士补充说，由于具有成本效益，对于希望降低能源成本的买家来说，南非煤炭正成为一个有吸引力的选择。因此，日本买家现在正在评估成本效益与质量考虑。

CAS数据显示，从南非进口的动力煤已从2021年的20万吨增加到2024年的310万吨。

这家总部位于澳大利亚的矿业公司证实了日本购买模式的变化，并补充说，亚洲消费者正在寻求澳大利亚高热值煤约6美元/吨FOB的折扣。

消息人士称，随着替代燃料市场的开放，以及日元贬值导致进口成本在运费上涨的情况下变得更高，对折扣的需求可能会加剧。

根据普氏的数据，澳大利亚产5,500千卡/千克NAR煤炭在4月3日跌至70.25美元/吨FOB，这是自2021年6月1日以来的最低水平，当时的估价为68.05美元/吨FOB。

2024年，印尼产5,900千卡/千克GAR煤炭的平均价格为92.52美元/吨FOB，而2023年为105.98美元/吨FOB。

普氏在4月3日评估的印尼产5,900千卡/千克GAR煤炭的价格为83.50美元/吨FOB。

尽管如此，一些市场消息人士表示，从长远来看，印尼的煤炭储量可能难以满足日本的高需求水平。此外，传统锅炉主要设计为使用澳大利亚煤炭，只有新建的燃煤电厂能够适应使用来自其他来源的煤炭。

日本未来的能源组合

根据日本第七次战略能源计划（于2月18日获批），预计到2040-41财年，热电在该国拟议的发电组合中的比例将从2023-24年的68.6%骤降至30-40%。

市场消息人士还表示，该国在太阳能和风能等可再生能源方面的扩张并没有预期的那么乐观，而政府持续的化石燃料补贴使得尽管货币贬值，煤炭发电仍然更便宜。

IEEFA的Miyamoto指出，尽管燃煤发电目前约占日本供应组合的30%，但由于实施新技术的不确定性，第七次战略能源计划（SEP）并未为燃煤发电设定电力供应组合目标。

她说："为了应对预计增加的电力需求，煤电作为备用电源被确保，同时引入了氨共燃和CCUS技术。然而，如果这种依赖持续下去而脱碳技术未能实现，预计将难以达到SEP的温室气体减排目标和提高可再生能源份额的目标。"