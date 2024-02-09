动力煤系列：南非的物流障碍对印度需求增长有利

这个由五部分组成的动力煤市场系列分析了印度商业拍卖煤矿对进口的影响；印尼继续保持最大出口国地位；南非的运输问题不太可能影响对印度的供应；可再生能源对JKT市场的影响；中国的购买模式及其对未来价格的影响。可再生能源对雅加达市场的影响；中国的购买模式及其对未来价格的影响。

南非的物流和运营挑战并未扰乱对印度的煤炭供应。印度是全球主要进口国之一，独立发电厂（IPP）和海绵铁买家从具有竞争力的价格中获益。

由于恶劣的天气条件和航运中断，南非的动力煤出口未能达到疫情前的高点。根据标普全球海上大宗商品的数据显示，在2022-2023年，出口量介于5,900万吨至6,000万吨之间，而2021年的出口量则为6,100万吨。

由于南非国有企业Eskom Holdings运营的老旧且维护不善的发电站困扰着国内输电基础设施，唯一的希望就是出口。

过去几年，南非平均出口了5,000-6,000万吨煤炭，主要出口到欧洲和亚洲，从而确保了稳定的出口收入。

在过去几年里，随着经济的快速增长、电力需求上升和工业活动的增加，印度对动力煤的需求显著增长。但消息人士称，印度买家的成本意识吸引他们买入理查兹湾出产的材料。

印度JSW Energies的一位官员表示："独立发电商正在买入更多的南非煤炭。因为这些锅炉的设计方式可以使用任何类型的煤炭，因此由于价格低廉，5,500 大卡/公斤NAR和4,800 大卡/公斤NAR的煤炭成为我们的首选。"

CAS数据显示，印度的动力煤进口量从2022年的1亿6540万吨增加到2023年的1亿8000万吨，买家主要来自印尼和南非。市场参与者预计，印度将在2024-25年期间买入超过2亿吨的动力煤。

管南非一直是印度的三大煤炭供应国之一，但在俄乌冲突爆发后，南非煤炭的供应在2022年对俄罗斯煤炭出口的折扣下出现下降趋势。

然而，随着俄罗斯煤炭在2023年不再受落，南非煤炭重新获得了印度买家的青睐，主要原因是在年底前，与同等的澳大利亚或印尼煤炭相比，南非煤炭的价格更具有竞争力。

2022年，俄罗斯对印度的供应增加了两倍多，从去年的360万吨上涨至1,500万吨，而同期南非对印度的出口减少了540万吨，降至1,890万吨。2023年，俄罗斯对印度的动力煤出口为1,300万吨。

价格是主要动因

标普全球大宗商品数据显示，2023年，FOB理查兹湾5,500大卡/公斤NAR价格跌至2021年5月以来的最低水平，从年初的131.10美元/吨降至7月17日的70.15美元/吨。

在去年剩余时间里，价格逐渐回升。2023年11月1日，普氏评估的FOB理查兹湾5,500大卡/公斤NAR价格为105.50美元/吨。在2023年12月至2024年1月期间的平均价格为86.56美元/吨，低于去年同期的129.39美元/吨。

与此同时，加里曼丹5900大卡/公斤GAR的FOB价格在2023年12月至2024年1月期间平均为92.17美元/吨；纽卡斯尔5500大卡/公斤NAR的FOB价格同期平均为92.38美元/吨。

年底前价格下跌推高了南非对印度的动力煤进口，印度动力煤进口量在11月至12月期间同比上升74.07%，达到470万吨。

KGE集团非洲私人有限公司首席运营官维克•查尔斯（Victor Charles）表示："尽管南非在充分利用基础设施问题导致的价格上涨方面面临一些挑战，但基础设施开发和维护方面的投资在决定南非煤炭的整体成本结构和竞争力方面发挥着至关重要的作用。"

尽管灰分很高，另一位印度买家正在寻找南非4800大卡/公斤NAR和5500大卡/公斤NAR煤。这位买家表示，他是考虑到南非煤炭等级的进口价格，而管理高灰分含量仍然是一个更为便宜的选择。

挥之不去的Transnet困境

消息人士称，南非主要物流运营商Transnet的供应链效率低下和缺乏及时投资，是对印度出口滞后的主要因素。

根据Transnet货运铁路公司最新的年度业绩，该公司在2023年4月至9月期间运输了2,340万吨煤炭，同比下滑了10.7%，主要原因是脱轨次数增加、资源不可用以及铁路网络不可靠。

消息人士称，由于欧洲面临供应过剩，天气预测基本稳定，下一个大的增长市场是印度。印度严重依赖煤炭用于混合目的，而南非的高CV煤因其规格而被吹捧为最佳。

印度的目标是今年煤炭产量突破10亿吨，高于2023年的近9亿吨。

尽管Transnet的问题继续困扰着南非动力煤出口，但该公司去年确实提出了一项复苏计划，其中包括将其北方走廊（North Corridor）的列车数量增加到理查兹湾煤炭码头路线，该走廊处理了近41%的总运量。

根据市场参与者的说法，该措施有助于改善理查兹湾的装货量，1月份的装货量约为360万吨，低于2023年12月的530万吨的创纪录高位。