去年冬天，尽管可再生能源使用增加，欧洲对动力煤的需求仍然高涨

在预期淘汰之前的显著复苏中，尽管该地区可再生能源显著增长，2024年第四季度欧洲动力煤进口飙升至自2023年第一季度以来的最高水平。

2024年第四季度欧洲的动力煤总进口量上升至850万吨，而上一季度为520万吨，标普全球Commodities at Sea（CAS）数据显示。此前的季度最高纪录是2023年第一季度的1,080万吨，CAS数据显示。

市场参与者表示，进口增长是由于公用事业需求的改善，因为天然气价格波动，加上风力发电减少和低于预期的气温，导致煤炭燃烧率上升，电力生产商的利润空间变得可观。

一位驻德国的交易员表示："较高的天然气价格有所帮助，价差有所改善，但（从长远来看）仍然不够理想。"

例如，德国燃煤发电利润率在上个季度显著提高。标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯评估，10月至12月期间德国45%效率电厂的即月清洁煤炭点火价差平均为每兆瓦时13.83欧元，而2024年的平均值为每兆瓦时负10.76欧元。

需求的增强反映在价格的上涨上，普氏评估的CIF ARA 6,000千卡/千克NAR煤炭价格平均为每吨117.15美元，而上一季度为每吨113.45美元。然而，第四季度的平均价格低于一年前的每吨125.65美元，这表明欧洲动力煤使用总体疲软。

另一方面，根据伦敦智库Ember 1月23日的报告，欧盟的风力发电量仍基本保持不变，为477太瓦时。尽管当局推动增加更多产能，但不利的风力条件影响了产量。

报告指出，自2019年底以来，欧盟电力行业总共避免了920亿百万英热单位的天然气进口和约5,500万吨的硬煤使用量。

"新一轮煤电厂关闭即将到来：又有11个欧盟国家宣布将在未来五年内完全淘汰电力结构中的煤炭。这意味着到2030年，只有七个国家仍将使用煤炭，届时至少有34吉瓦的现有101吉瓦煤电厂将关闭，"报告指出。

最后告别前的稳定时光

2024年，欧洲的煤炭进口量同比下降了30%以上，降至3,670万吨。由于欧洲当局的推动，许多燃煤电厂关闭，同时将重点和投资转向可再生能源。

智库表示，2024年仍在使用煤炭发电的17个国家中有16个国家的煤炭发电量已经减少，现在在大多数系统中已微不足道或不存在，在16个成员国中占电力结构的比例不到5%。

报告称，德国占39%和波兰占34%，构成了欧盟剩余煤电的大部分。即便如此，两国的煤炭发电量在该年分别下降了17%和8%。

与此同时，在欧盟，太阳能发电已超过煤炭发电。智库表示，2024年首次出现这种情况，因为该地区新增了创纪录的66吉瓦太阳能容量，发电量同比增长22%。

报告指出，2024年欧盟的太阳能总发电量达到304太瓦时，而煤炭的总发电量下降到欧盟总电力结构的10%。行业观察人士认为，未来需要有效的电网基础设施来维持太阳能容量的增长势头。

然而，市场参与者表示，天然气市场的波动加上1月份部分时间有利于燃煤的天气条件，可能会使第一季度煤电厂的清洁煤炭点火价差更可观。

贸易商表示："我认为看涨的情况是，天然气储存水平正在下降，必须在下一个冬季到来之前增加库存，这将使天然气价格保持相对较高的水平。"

此外，Uniper的Datteln-4——欧洲主要的燃煤电厂之一——将在2月5日重新启动，此前该电厂因10月初的一场火灾而暂时关闭。市场参与者表示，这也可能增加该地区对动力煤的需求。

贸易商强调称："希望在它（Uniper的DatteIn-4电厂）恢复运营时，我们需要购买更多（动力煤）。"

根据标普全球大宗商品的最新预测，电力用气减少的趋势可能会在2025年持续，预计德国和意大利的需求将分别平均为4.4吉瓦和9.3吉瓦。

根据分析师的估计，2025年上半年德国的煤炭燃烧量预计将同比增长约五分之一。

标普全球大宗商品的分析师表示："2025年1月和第一季度煤炭发电量预计将略高于2024年同期，受煤炭发电利润（清洁煤炭点火价差）的推动。"