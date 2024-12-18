2025年大宗商品：澳大利亚小麦产量将大幅增长，但质量担忧依然存在

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2024年12月18日 | 03:00 UTC
作者： - Sampad Nandy, Vivien Tang
亮点
这是《2025年大宗商品》系列报告的一部分，我们的分析师将向您介绍将在2025年推动大宗商品市场发展的关键主题。
由于东海岸天气良好，西澳大利亚州降雨改善，2024-25销售年度（10月至9月）澳大利亚小麦产量有望同比增长。
市场参与者估计，小麦产量将同比增长400万吨，达到3,000万吨。澳大利亚农业和资源经济局预计，2024-25销售年度澳大利亚小麦产量为3,190万吨，同比增长23%。
然而，由于11月下旬的强降雨推迟了收获并影响了容重等参数，对质量降级的担忧依然存在。
澳大利亚一位贸易人士说："西澳大利亚的情况没有那么糟糕，但东海岸（11月下旬）出现了相当大的降雨。"
Australian Crop Forecasters农业分析师Rod Baker说："在降雨造成中断时，我们估计新南威尔士州南部、维多利亚州和南澳大利亚东南部仍有500-600万吨谷物未收获。"
初步贸易估计显示，有300-400万吨小麦降级，主要在维多利亚州和新南威尔士州南部。IKON Commodities预计幅度较小，有200-300万吨小麦降级。
然而，贸易人士称，12月中旬恢复收获表明，影响可能低于预期。
在西澳大利亚州，农民正在努力解决该州作物中蛋白质含量低于预期的问题。一位珀斯贸易人士说："（在西澳大利亚），更好蛋白质和质量等级的价格似乎保持更好或保持坚挺。"
消息人士补充说，随着收获季节向南转移，蛋白质水平将显着改善的预期尚未成为现实，总体而言，平均作物蛋白质水平预计将同比保持在较低水平。
澳大利亚的作物概况将大大提高其在亚洲饲用小麦市场的相关性，但预计来自饲用玉米的竞争依然激烈。然而，澳大利亚在制粉小麦市场的竞争力可能会受到限制。
Baker说："由于出口销售年度开局缓慢，加上国际需求低迷，我们的出口估计目前为2,150万吨。"然而，Baker指出，澳大利亚最终可能出口2,300-2,350万吨小麦。
贸易人士称，澳大利亚出口量预计在2,200-2,300万吨之间。ABARES估计，2024-25销售年度澳大利亚出口量为2,090万吨，而前一年为2,250万吨。
2024年大部分时间，由于中国缺席全球市场，亚洲需求基本低迷。中国于2024年10月重返市场，订购2025年第一季度的澳大利亚和加拿大小麦。
中国回归市场，加上全球小麦价格走软，鼓励亚洲区域买家增加采购，并暂时放弃在2024年大部分时间基本即需即买的采购策略。
在大多数亚洲目的地，除了具有竞争力的饲用玉米价格对饲用小麦需求构成压力外，对澳大利亚饲用小麦产量将超过预计水平的预期不断升温，也导致一些买家持观望态度，寄希望于价格更低。
标普全球大宗商品研究与分析副总监Pierre Cera-huelva指出："我们的预测继续表明（饲用）小麦进口放缓，而玉米进口增加。我们预计，在亚洲主要转换国家，玉米将更多地纳入动物饲养的饲料比例。"
在唐纳德•特朗普即将就任总统之前，贸易人士正在密切关注潜在的中美贸易冲突，但大多数人认为小麦市场不太可能受到直接影响。
新加坡一位谷物贸易商说："中国一直在减少对美国小麦的依赖，由于加拿大和澳大利亚的高产，2025年应该能够轻松做到这一点。"
由于出口禁令和高进口关税，印度一直没有出现在全球小麦市场上，但国内价格上涨使市场全年保持稳定。目前，印度主要市场的小麦价格约为2.8万卢比/吨（330.07美元/吨）至2.85万卢比/吨，自2024年初以来上涨近12%。
贸易商认为，由于预期产量增加，未来几个月价格将下跌。贸易人士预计，由于季风季节降雨强劲，主要小麦种植州的土壤水分充足，单产将提高。
贸易商还预计，由于预期报酬将提高，小麦种植面积将增加。根据农业部的数据，到目前为止，农民已经种植2,390万公顷小麦，同比增长2.3%。
该部称，在2023-24销售年度（4月至3月），印度收获1.132亿吨小麦，同比增长2.4%。
标普全球大宗商品农业经济学家Dipanshi Agarwal表示："由于预计北部地区播种面积增加和单产提高，小麦产量可能会增加。"
一些贸易界人士一直在寻求将小麦进口关税从目前的40%下调，以缓解供应紧张。然而，政府已经排除允许更便宜进口的可能性。相反，政府已经采取措施，包括在公开市场销售计划中出售政府库存的小麦，并实施一些库存规范。
尽管预计2024-25销售年度印度产量将增长，但由于政府希望遏制国内价格上涨，印度可能仍将缺席全球出口市场。