大宗商品2025：大米价格可能因大丰收和印度出口禁令结束而承压

印度决定取消白米出口禁令并取消蒸谷米的出口关税，叠加雨季（kharif）作物大丰收，预计将在第一季度席卷全球大米市场，并对其他生产国的价格构成下行压力。

供应趋势

印度的政策变化以及大丰收预计将在未来价格趋势中发挥关键作用。

一位德里出口商指出："在2025年第一季度之前，印度市场将保持基本面看跌趋势。在2025年1月/2月之前，巴基斯坦将主导白米出口。不过，之后将由印度主导。由于供应充足，印度可能会在蒸谷米出口方面表现良好。"

因此，根据标普全球大宗商品分析师的估计，由于印度重新进入市场，巴基斯坦等其他出口国的大米出口量预计将同比下降12.3%。

消息人士表示，印度对非巴斯马蒂香米和巴斯马蒂香米品种的定价已经对价格造成巨大压力。同样，2025年缅甸的白米出口量预计将有所下降，因为雨季作物生产力下降以及印度的政策变化影响竞争力。

另一方面，一位新加坡贸易商指出，印度明年的本地需求有望回升，从而可能会稳定市场。尽管新收作物供应充足，但由于政府为确保对农民的公平补偿而设定的最低支持价格（MSP）预计将使稻谷价格保持看涨趋势，因此市场会企稳。

同样，在泰国，受这些事态发展影响，人们对大米的前景看法不一。

一位泰国卖家说："由于新收白米作物的上市和需求低迷，我们预计3月和4月泰国大米出口价格将下降。"

不过，也有人强调，在有利的水位和泰国皇家灌溉厅雄心勃勃的种植目标的支持下，第二季作物产量依然强劲。 1月可能的价格调整将取决于可见的播种进度，但需求依然存在不确定性，如果印尼和伊拉克等主要买家减少采购量，尤其如此。

预计在3月份之前，越南大米出口市场的供应将受到限制，原因是冬季/春季收获的大量稻米需等到4月份才能到货。贸易商表示，对香米的需求应会保持强劲，尤其是来自菲律宾和非洲的需求，而由于2025年2月开始供应增加以及来自印度和泰国的竞争，白米价格可能会走软。预计国际买家的需求将恢复到正常水平，而随着供应增加，价格可能会下跌。

随着美国当选总统唐纳德•特朗普在1月上任，美国大米市场正在为变化做准备，包括对中国进口产品征收10%的关税，对来自墨西哥和加拿大的产品征收25%的关税，这可能会对美国大米价格构成压力。然而，如果美国生产商面临竞争，印度大米出口的预期增长可能会引入更便宜的品种，这可能会稳定或降低美国大米的价格。

根据南美磨坊理事会（Conmasur）的数据，市场预计2025年将迎来大丰收，产量预计为1,666万吨，较2024年增长17.5%。在产量提高至697吨/公顷的情况下，种植面积预计将增加至239万公顷。供应充足可能会导致价格下跌，刺激国内消费并增加出口机会。

需求趋势

在需求方面，标普全球大宗商品的分析师预计，受厄尔尼诺现象影响，印尼和菲律宾的大米进口量将有所下降，但政府的支持可能会提振当地产量。在西非，印度大丰收导致供过于求和价格低迷，这也可能影响南非和泰国的需求。

标普全球大宗商品的分析师估计，印尼的大米进口预计将同比下降44.5%。由于厄尔尼诺现象持续，政府一直依赖BULOG进口，导致进口水平高企，到2023-24年度末，库存使用比达到14%。为了到2025-26年度将进口量降至200万吨以下，该部计划提高国内产量。

同样，标普全球大宗商品的分析师预测，菲律宾的进口预计将同比下降4.7%。自2022-23年度以来，厄尔尼诺事件导致进口水平高企，库存使用比也很高。政府支持预计将提升本地产量并减少对进口的依赖。

在最大的进口地区之一西非，贸易商表示，由于供过于求，市场前景可能看跌。贝宁和阿比让的进口商表示，"2025年对西非目的地而言将是充满挑战的一年，预计价格将至少在2025年年中之前处于低位。"

印度大丰收对这种供过于求的情况造成了进一步的影响，预计这将导致原产地价格下跌。一位南非进口商指出，价格下降将在目的地市场引起反应，南非的需求可能会因此增加，并最终对泰国市场构成压力。