行业机构表示，航运业的净零目标因绿色燃料供应滞后而面临风险

9月15日，美国船级社（ABS）主席兼首席执行官Christopher Wiernicki在伦敦国际航运周上表示，全球航运业目前面临着一个日益扩大的差距，即为了实现国际海事组织（IMO）的2050年净零排放目标，对绿色燃料的需求激增，而生物燃料的供应和规模化却有限。

Wiernicki说：“坦率地说，到2050年实现航运业的净零排放似乎是个未知数，”并补充道，LNG和生物燃料是成功的关键所在，不应在净零排放法规中被忽视、过度惩罚或排除。

为航运业提供分类和认证服务的ABS表示，使用生物燃料的挑战不在于技术，而在于有限且存在争议的可持续原料供应。

ABS在其9月15日题为《愿景与现实》（Vision meets Reality）的展望报告中表示：“虽然先进生物燃料可以成为解决方案的关键部分，但全球根本没有足够的可持续生物质或废油来为整个航运业提供动力，同时还得确保不会产生诸如间接土地使用变化（ILUC）或影响粮食安全等负面后果。”

尽管生物燃料的使用在2019-2023年间增长了73%，但它在行业整体燃料使用中仅占0.73%，ABS表示。

航运业的生物燃料使用 生物燃料使用量（吨） 2019年 68,000 2020年 93,000 2021年 171,000 2022年 226,000 2023年 391,000

来源：美国船级社，国际海事组织

Wiernicki指出，脱碳目标与绿色燃料产量增长放缓之间存在不匹配，他表示，影响投资决策的信号——包括监管政策、燃料定价、处罚措施、供应保障和可扩展性——正在以不同的速度发展。

航运业约占全球温室气体排放量的3%。

IMO计划在10月召开会议，正式采用净零框架（NZF），该框架已于2025年4月获批。

NZF框架设定了到2050年或前后实现国际航运温室气体净零排放的目标，并制定了中期减排目标：到2030年至少减少20%，到2040年至少减少70%。

ABS表示，生物燃料目前是所有绿色燃料替代品中最经济的。

与超低硫燃料油（VLSFO）相比，生物燃料的价格仅高出约1.5至3倍，而绿色甲醇则高出2至4倍，绿色氨和氢气高出3至8倍。

9月15日，标普全球大宗商品旗下普氏评估新加坡交付的B24低硫生物燃料的固定价格为673.1美元/吨，比普氏基准FOB新加坡船用燃料含硫0.5%货物估价高出205美元/吨。